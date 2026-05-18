Mourinho đạt thỏa thuận với Real Madrid: Bao giờ chính thức ký hợp đồng?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
AFC Bournemouth vs Manchester City
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Mourinho đạt thỏa thuận với Real Madrid: Bao giờ chính thức ký hợp đồng?

Sự kiện: HLV Mourinho Real Madrid

Theo Fabrizio Romano, Jose Mourinho và Real Madrid đã đạt thỏa thuận sơ bộ và ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ sớm có mặt tại Tây Ban Nha.

  

Real Madrid đạt thỏa thuận với Jose Mourinho

Theo tin mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng, Fabrizio Romano, Real Madrid và HLV José Mourinho đã đạt thỏa thuận sau khoảng thời gian đàm phán. Theo đó, ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội chủ sân Bernabeu. 

Jose Mourinho đã đạt thỏa thuận với Real Madrid

Jose Mourinho đã đạt thỏa thuận với Real Madrid

“Người đặc biệt” sẽ tới Madrid sau trận đấu giữa Real Madrid và Athletic Bilbao (2h, 24/5) để hoàn tất những thủ tục để trở thành HLV trưởng của Real Madrid lần thứ hai trong sự nghiệp.

"Người đặc biệt" trở lại sân Bernabeu sau hơn 12 năm với nhiệm vụ nặng nề là vực dậy đội bóng. Real Madrid đã trắng tay 2 mùa liên tiếp dù có trong tay đội hình được đánh giá cực cao. Trong lần trước, Mourinho đã giúp Los Blancos giành La Liga, Copa del Rey và Supercopa de Espana.

Mùa giải vừa qua, José Mourinho đã gây ấn tượng cùng Benfica với thành tích bất bại cả 34 trận tại giải VĐQG Bồ Đào Nha (23 trận thắng, 11 trận hòa). Đáng tiếc, đội bóng của ông thầy này chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc và giành vé dự Europa League mùa sau.

Thời điểm "vàng" để Real Madrid ký hợp đồng với Mourinho

Theo Abola tiết lộ, hợp đồng hiện tại của José Mourinho với Benfica có hiệu lực tới năm 2027, nhưng có một điểm đáng chú ý đã được nêu rõ trong thông báo mà Benfica gửi tới Ủy ban Thị trường Chứng khoán Bồ Đào Nha: “CLB Benfica thông báo đã đạt thỏa thuận với HLV José Mário dos Santos Mourinho Félix về việc ký hợp đồng lao động thể thao có hiệu lực tới hết mùa giải 2026/27.

Đồng thời cũng thông báo rằng, 10 ngày sau trận đấu cuối cùng của mùa giải 2025/26, trong cùng các điều kiện, cả CLB lẫn HLV đều có thể lựa chọn không tiếp tục hợp đồng cho mùa giải 2026/27”.

Tuy nhiên, bên nào chọn lựa phương án dừng lại sẽ phải bồi thường số tiền 3 triệu euro cho bên còn lại. Bởi vậy, mười ngày tới đây kể từ hôm nay (28/5), là thời điểm vàng để Real Madrid chiêu mộ "Người đặc biệt". 

Hiện tại, Benfica đang đề xuất bản hợp đồng mới kéo dài tới năm 2029 cho Mourinho nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ “Người đặc biệt”. Theo nguồn tin từ báo Bồ Đào Nha, vấn đề nằm ở chỗ Benfica không có ý định tăng lương cho Mourinho.

Họ vẫn đề nghị ông thầy này giữ mức lương 5 triệu euro/năm sau thuế. Cũng theo nguồn tin trên, Mourinho sẽ họp cùng ban lãnh đạo Benfica trong tuần này để làm rõ tương lai của bản thân. Trước đó, ông thầy người Bồ Đào Nha khẳng định chưa quyết định gì về tương lai. Ông xác nhận Real Madrid có tiếp cận nhưng mới chỉ là những buổi làm việc cùng người đại diện Jorge Mendes.

Mourinho vào "biển lửa" ở Real: Canh bạc cuối định nghĩa sự nghiệp "Người đặc biệt"
Mourinho vào "biển lửa" ở Real: Canh bạc cuối định nghĩa sự nghiệp "Người đặc biệt"

Sau 13 năm rời sân Bernabeu, HLV Jose Mourinho được cho là đang ở rất gần chiếc ghế nóng tại Real Madrid. Nhưng lần tái hợp này không còn là một cuộc...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/05/2026 16:26 PM (GMT+7)
Tin liên quan
HLV Mourinho Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN