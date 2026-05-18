Mourinho đạt thỏa thuận với Real Madrid: Bao giờ chính thức ký hợp đồng?

Real Madrid đạt thỏa thuận với Jose Mourinho

Theo tin mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng, Fabrizio Romano, Real Madrid và HLV José Mourinho đã đạt thỏa thuận sau khoảng thời gian đàm phán. Theo đó, ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội chủ sân Bernabeu.

“Người đặc biệt” sẽ tới Madrid sau trận đấu giữa Real Madrid và Athletic Bilbao (2h, 24/5) để hoàn tất những thủ tục để trở thành HLV trưởng của Real Madrid lần thứ hai trong sự nghiệp.

"Người đặc biệt" trở lại sân Bernabeu sau hơn 12 năm với nhiệm vụ nặng nề là vực dậy đội bóng. Real Madrid đã trắng tay 2 mùa liên tiếp dù có trong tay đội hình được đánh giá cực cao. Trong lần trước, Mourinho đã giúp Los Blancos giành La Liga, Copa del Rey và Supercopa de Espana.

Mùa giải vừa qua, José Mourinho đã gây ấn tượng cùng Benfica với thành tích bất bại cả 34 trận tại giải VĐQG Bồ Đào Nha (23 trận thắng, 11 trận hòa). Đáng tiếc, đội bóng của ông thầy này chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc và giành vé dự Europa League mùa sau.

Thời điểm "vàng" để Real Madrid ký hợp đồng với Mourinho

Theo Abola tiết lộ, hợp đồng hiện tại của José Mourinho với Benfica có hiệu lực tới năm 2027, nhưng có một điểm đáng chú ý đã được nêu rõ trong thông báo mà Benfica gửi tới Ủy ban Thị trường Chứng khoán Bồ Đào Nha: “CLB Benfica thông báo đã đạt thỏa thuận với HLV José Mário dos Santos Mourinho Félix về việc ký hợp đồng lao động thể thao có hiệu lực tới hết mùa giải 2026/27.

Đồng thời cũng thông báo rằng, 10 ngày sau trận đấu cuối cùng của mùa giải 2025/26, trong cùng các điều kiện, cả CLB lẫn HLV đều có thể lựa chọn không tiếp tục hợp đồng cho mùa giải 2026/27”.

Tuy nhiên, bên nào chọn lựa phương án dừng lại sẽ phải bồi thường số tiền 3 triệu euro cho bên còn lại. Bởi vậy, mười ngày tới đây kể từ hôm nay (28/5), là thời điểm vàng để Real Madrid chiêu mộ "Người đặc biệt".

Hiện tại, Benfica đang đề xuất bản hợp đồng mới kéo dài tới năm 2029 cho Mourinho nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ “Người đặc biệt”. Theo nguồn tin từ báo Bồ Đào Nha, vấn đề nằm ở chỗ Benfica không có ý định tăng lương cho Mourinho.

Họ vẫn đề nghị ông thầy này giữ mức lương 5 triệu euro/năm sau thuế. Cũng theo nguồn tin trên, Mourinho sẽ họp cùng ban lãnh đạo Benfica trong tuần này để làm rõ tương lai của bản thân. Trước đó, ông thầy người Bồ Đào Nha khẳng định chưa quyết định gì về tương lai. Ông xác nhận Real Madrid có tiếp cận nhưng mới chỉ là những buổi làm việc cùng người đại diện Jorge Mendes.