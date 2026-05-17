Tin mới nhất bóng đá sáng 17/5: Barcelona chính thức xác nhận chia tay Lewandowski

Barcelona xác nhận chia tay Lewandowski

Trên trang chủ, Barcelona chính thức xác nhận Robert Lewandowski sẽ rời đi vào cuối mùa giải 2025/26, khép lại quãng thời gian 4 năm thành công cùng đội chủ sân Nou Camp. Tiền đạo người Ba Lan cũng đăng bài viết đầy cảm xúc trên mạng xã hội để tri ân Barca:

Lewandowski chia tay Barca

"Sau 4 năm đầy thử thách và nỗ lực, đã đến lúc phải bước tiếp. Tôi ra đi với cảm giác rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. 4 mùa giải, 3 chức vô địch La Liga. Tôi sẽ không bao giờ quên tình yêu thương mà người hâm mộ dành cho tôi ngay từ những ngày đầu tiên. Cảm ơn tất cả những người tôi đã gặp trong suốt 4 năm tuyệt vời này".

Gia nhập Barca từ Bayern Munich mức phí 50 triệu euro vào năm 2022, Lewandowski đóng góp 119 bàn sau 191 lần ra sân, xếp thứ 14 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của câu lạc bộ. Anh cũng giành 7 danh hiệu, bao gồm 3 chức vô địch La Liga và 3 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Olise xuất sắc nhất Bundesliga 2025/26

Trong buổi lễ nhận cúp vô địch Bundesliga 2025/26 của Bayern Munich, đại diện ban tổ chức giải đấu cũng chính thức trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" cho Michael Olise. Ngôi sao người Pháp trải qua mùa giải bùng nổ với 15 bàn thắng, 19 pha kiến ​​tạo, trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ mùa giải 2019/20 có ít nhất 15 bàn thắng và 15 pha kiến ​​tạo trong một mùa giải.

Carvajal rời Real Madrid vì không muốn dự bị cho Arnold

Theo The Athletic, Real Madrid sẽ chuẩn bị cho cuộc cải tổ lớn trong mùa hè này và đội trưởng Dani Carvajal sẽ là sự ra đi đáng chú ý nhất. Được biết, ban huấn luyện đội bóng quyết định ưu tiên Trent Alexander-Arnold làm hậu vệ phải số 1 trong tương lai, vì vậy Carvajal quyết định tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn ở đội bóng khác thay vì chấp nhận ngồi dự bị. Điều này đồng nghĩa, ngôi sao 34 tuổi sẽ khép lại quãng thời gian 13 năm gắn bó cùng "Đội bóng hoàng gia".

MU được khuyên đưa Ferdinand - Vidic về phò tá Carrick

Bình luận trên Goal, cựu tiền đạo Louis Saha khuyên MU chiêu mộ một số huyền thoại vào đội ngũ huấn luyện của Michael Carrick, sau khi bổ nhiệm nhà cầm quân 44 tuổi bản chính thức dẫn dắt "Quỷ đỏ": "Ai có thể thách thức Carrick, không phải theo hướng tiêu cực mà là đưa ra ý tưởng khác biệt? Tôi sẽ nghĩ đến Rio Ferdinand, Patrice Evra hoặc Nemanja Vidic".