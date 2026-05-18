Tin mới nhất bóng đá sáng 18/5: HLV Mourinho muốn Real Madrid chiêu mộ Rodri

HLV Mourinho muốn Real Madrid chiêu mộ Rodri

Theo Football Insider, HLV Jose Mourinho đang thúc đẩy Real Madrid chiêu mộ tiền vệ Rodri như bản hợp đồng đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông tại Bernabeu.

Real Madrid muốn chiêu mộ Rodri

Chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 chỉ còn một năm hợp đồng với Manchester City, khiến tương lai của anh trở thành chủ đề được quan tâm. Dù Man City đang nỗ lực gia hạn với ngôi sao 29 tuổi, khả năng Rodri ra đi với mức phí khoảng 60 triệu euro vẫn hoàn toàn có thể xảy ra trong mùa hè này.

Marcus Rashford có thể trở lại Aston Villa

Mundo Deportivo tiết lộ Aston Villa đang cân nhắc đưa Marcus Rashford trở lại sân Villa Park. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester United hiện khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro trước ngày 15/6.

Dù cả Barca lẫn Rashford đều muốn tiếp tục gắn bó, vấn đề tài chính đang khiến thương vụ gặp khó. Nếu Man United không giảm giá, Aston Villa có thể nhập cuộc để tái khởi động thương vụ này.

Chelsea và Liverpool tranh thủ môn Robin Roefs

The Sun cho biết Chelsea và Liverpool đều quan tâm đến thủ môn Robin Roefs của Sunderland. Thủ thành 23 tuổi gây ấn tượng mạnh kể từ khi gia nhập Sunderland từ NEC Nijmegen với giá 9 triệu bảng. Hiện giá trị chuyển nhượng của Roefs được định ở mức 50 triệu bảng. Liverpool xem anh là phương án kế thừa lâu dài cho Alisson Becker, trong khi Chelsea muốn tìm người thay thế Robert Sánchez dưới thời tân HLV Xabi Alonso.

Dani Carvajal chia tay Real Madrid

Theo The Athletic, đội trưởng Real Madrid là Dani Carvajal sẽ rời CLB khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè này. Hậu vệ 34 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo Real và chỉ có một mùa giải khoác áo Bayer Leverkusen trước khi trở lại Bernabeu. Trong 14 năm gắn bó, Carvajal đã giành 26 danh hiệu và ra sân 449 trận cho Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện đã bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế ở vị trí hậu vệ phải.

Newcastle hét giá Sandro Tonali

Football Insider cho biết Newcastle United yêu cầu mức phí lên tới 80 triệu bảng cho tiền vệ Sandro Tonali. Ngôi sao 26 tuổi đã ra sân 52 trận trên mọi đấu trường mùa này và đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn. Arsenal cùng Manchester United được cho là theo sát tình hình của tuyển thủ Ý trong bối cảnh cả hai muốn nâng cấp tuyến giữa trước mùa giải mới.

Liverpool sẵn sàng bán Federico Chiesa

Theo Calciomercato, Liverpool chấp nhận để tiền vệ cánh Federico Chiesa ra đi với mức giá khoảng 25 triệu euro trong mùa hè này. Ngôi sao 28 tuổi đang nhận được sự quan tâm từ hai đội bóng Serie A là Juventus và Napoli. Chiesa chưa thể hiện được nhiều kể từ khi chuyển tới Anfield và Liverpool sẵn sàng lắng nghe các đề nghị phù hợp để tái đầu tư lực lượng cho mùa giải mới.