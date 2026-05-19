Bóng chuyền nữ đỉnh cao: Đội Thanh Thúy thua bất ngờ, kịch tính tranh vé bán kết

VietinBank bất lực trước đại diện Trung Quốc

Trận đấu giữa Jiangsu và VietinBank mang tính chất thủ tục khi đại diện Trung Quốc đã chắc suất nhất bảng A để vào bán kết, còn VietinBank hết cơ hội đi tiếp.

Set 1, VietinBank nhập cuộc đầy quyết tâm và chủ động chơi cởi mở. Tuy nhiên, Jiangsu tăng tốc ở nửa sau và khép lại set đấu với cách biệt 5 điểm, qua đó thắng 25-20. Set 2, đội bóng Trung Quốc hoàn toàn áp đảo khi liên tục khai thác điểm yếu bước một của VietinBank bằng những pha phát bóng khó qua đó khiến đại diện chủ nhà chấp nhận thất bại 17-25.

Set 3, VietinBank vùng lên mạnh mẽ và bám đuổi điểm số quyết liệt với Jiangsu. Dù vậy, ở những điểm số quyết định, bản lĩnh của ứng cử viên vô địch đã giúp các cô gái Giang Tô giành chiến thắng 25-20. Chung cuộc, Jiangsu tiến vào bán kết với thành tích 3 trận toàn thắng tuyệt đối.

Suwon không thể gây bất ngờ cho Gunma Green Wings

Đội cũ của Trần Thị Thanh Thúy đánh bại đại diện Hàn Quốc

Đại diện Nhật Bản Gunma Green Wings - đội bóng mà Trần Thị Thanh Thúy từng có thời gian khoác áo - chạm trán Suwon ở lượt trận cuối bảng B. Set mở màn, hai đội giằng co quyết liệt trong phần lớn thời gian, dù vậy Gunma Green Wings là đội bùng nổ hơn ở cuối set để thắng 25-20.

Sang set 2, Suwon bất ngờ thi đấu khởi sắc để thắng ngược 25-17. Dù vậy càng đánh, Gunma Green Wings càng tỏ ra vượt trội. Kết quả, họ lần lượt thắng 25-18, 25-21 trong 2 set còn lại, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 3-1.

Đội của Lê Thanh Thúy thua bất ngờ, kịch tính tranh vé bán kết

Ở lượt trận cuối bảng B, Hà Nội Tasco Auto khởi đầu đầy ấn tượng trước LPBank Ninh Bình khi tung ra đội hình mạnh trong set đầu tiên và thắng 25-19.

Bước ngoặt xuất hiện từ set 2, thời điểm Hà Nội Tasco Auto chủ động xoay tua đội hình, cất nhiều trụ cột nhằm giữ sức cho vòng knock-out (do đã sớm giành vé vào bán kết với ngôi đầu). Để rồi, LPBank Ninh Bình tận dụng thời cơ để lấy lại thế trận, qua đó thắng áp đảo 25-12.

Hà Nội Tasco Auto thua ngược khi tung ra đội hình dự bị ở 3 set cuối

Đà hưng phấn tiếp tục được đội bóng Cố đô duy trì ở 2 set tiếp theo, lần lượt thắng 25-14 và 25-15 để hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng với tỷ số chung cuộc 3-1. Kết quả này giúp LPBank Ninh Bình chính thức dắt tay Hà Nội Tasco Auto vào bán kết Cúp VTV9 Bình Điền 2026.

Bảng B khép lại với việc Hà Nội Tasco Auto, LPBank Ninh Bình và Gunma Green Wings cùng có 6 điểm, tuy nhiên đội bóng Nhật Bản phải ngậm ngùi nhường "vé vàng" vì thua hiệu số phụ. Theo kết quả phân nhánh bán kết, Hà Nội Tasco Auto chạm trán VTV Bình Điền Long An, còn LPBank Ninh Bình đối đầu Giang Tô.