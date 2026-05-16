Tin mới nhất bóng đá sáng 16/5: Mourinho phủ nhận đàm phán với Real Madrid

Mourinho phủ nhận đàm phán với Real Madrid

Trước trận đấu giữa Benfica và GD Estoril Praia, HLV Mourinho cho biết ông không hề có đàm phán với nhân vật nào ở Real Madrid để tái xuất sân Bernabeu như những gì truyền thông Tây Ban Nha đưa tin. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho hay:

"Tôi hoàn toàn không có bất kỳ liên lạc nào với Real Madrid. Tôi không liên lạc với chủ tịch Real Madrid, cũng không phải với bất kỳ nhân vật chủ chốt nào khác tại đội bóng này. Tôi đã nói rằng tôi không muốn làm gì vào hiện tại.

Mourinho chưa để lộ dấu hiệu trở lại Real Madrid

Garnacho mơ khuất phục Man City

Garnacho từng vô địch FA Cup với MU vào năm 2024. Hiện anh có cơ hội trở lại sân Wembley và sống lại giấc mơ đó cùng với Chelsea khi "The Blues" đấu Man City ở chung kết FA Cup mùa giải 2025/26.

Trước thềm trận đấu này, Garnacho đã thể hiện quyết tâm ghi bàn tung lưới Man City: "Tôi thích chơi tại sân Wembley. Từ khi bắt đầu sự nghiệp ở Anh, tôi đã chơi ở đó mỗi mùa giải. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Được thêm 1 lần đá chung kết FA Cup thực sự là điều đặc biệt.

Chiếc cúp này rất quan trọng đối với tất cả mọi người, và việc giành chiến thắng FA Cup mang lại cảm giác tuyệt vời. Mọi người đều đang mong chờ trận chung kết FA Cup, đó là trận đấu quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo và hy vọng sẽ giành danh hiệu".

De Ligt phẫu thuật thành công

Hậu vệ Matthijs De Ligt của MU đã trải qua phẫu thuật để điều trị chấn thương lưng khiến anh phải nghỉ thi đấu từ cuối tháng 11. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, nhưng trung vệ người Hà Lan chưa thể sớm trở lại. Anh chỉ tái xuất vào giai đoạn đầu mùa giải 2026/27.

Neuer gia hạn hợp đồng với Bayern Munich

Bayern Munich đã chính thức thông báo gia hạn hợp đồng với thủ môn Manuel Neuer đến năm 2027. Để được ở lại sân Allianz Arena, ngôi sao người Đức phải giảm lương. Mùa tới sẽ là mùa bóng thứ 16 mà Neuer khoác áo Bayern Munich.