Tin mới nhất bóng đá sáng 2/5: Enrique phản bác chỉ trích về hàng phòng ngự PSG

Enrique phản bác chỉ trích về hàng phòng ngự PSG

Dù thắng Bayern Munich ở lượt đi bán kết Champions League, việc PSG lọt lưới 4 bàn vẫn khiến hàng thủ của đội bóng này bị chỉ trích. Tuy nhiên HLV Luis Enrique mới đây phản bác ý kiến rằng hàng phòng ngự của PSG kém, ông nói: “Bóng đá cũng như đời sống, ai cũng có ý kiến. Tôi không phải tôn trọng mọi ý kiến đó, bởi trong đó có những ý kiến không đáng được tôn trọng. Đại đa số fan thưởng thức trận đấu nhưng có những người thì không, đó là bình thường”.

HLV Luis Enrique

Venezia thăng hạng Serie A

CLB Venezia sẽ trở lại Serie A mùa 2026/27 sau trận hòa 2-2 trước Spezia. Trận này khiến họ không những tiếp tục đứng nhất bảng Serie B sau vòng 37, họ đã hơn đội xếp thứ 3 là Monza tới 4 điểm nên Venezia chắc chắn đoạt 1 trong 2 suất lên thẳng Serie A. Frosinone dự kiến sẽ là đội thứ 2 đoạt tấm vé còn lại nếu không để xảy ra bất ngờ nào ở vòng 38.

Arteta hy vọng Havertz kịp đá trận gặp Atletico

HLV Mikel Arteta cho biết dù tiền đạo Kai Havertz sẽ tiếp tục ngồi ngoài trận gặp Fulham do chấn thương, anh có thể sẽ trở lại ở trận bán kết lượt về Cúp C1 gặp Atletico Madrid. “Chúng tôi đang hy vọng Kai sẽ kịp góp mặt, cậu ấy đang vượt qua mọi giới hạn để có thể thi đấu”, Arteta nói.

Curtis Jones sẵn sàng về Inter

Một số nguồn tin tại Italia cho biết Curtis Jones đã sẵn sàng chuyển sang Inter Milan trong mùa hè này. Jones đã từng được Inter tiếp cận hồi tháng 1 nhưng Liverpool không cho anh đi vì yếu tố quân số ở hàng tiền vệ. Jones chỉ còn hơn 1 năm hợp đồng nữa nên Liverpool có thể sẽ bán anh với giá rẻ nếu không thuyết phục Jones gia hạn.

HLV Brighton xác nhận đưa võ sỹ MMA để tập bóng chết

HLV Fabian Hurzeler mới đây đã xác nhận rằng Brighton đã đưa về một võ sỹ MMA đến các buổi tập để luyện cho các tình huống bóng cố định. “Chúng tôi muốn một người có thể giúp chúng tôi trong cách di chuyển, cản người và bật nhảy. Các võ sỹ MMA có sự hiểu biết về khả năng dùng cơ thể lẫn kỹ thuật để xử lý trong các tình huống đấu tay đôi”, Hurzeler nói.