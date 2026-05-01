Tin mới nhất bóng đá sáng 1/5: MU chờ "bỏ túi" 20 triệu bảng nhờ Greenwood

Sporting Braga vs Freiburg 01/05/26 - Trực tiếp
Sporting Braga
1
Freiburg
0
Nottingham Forest vs Aston Villa 01/05/26 - Trực tiếp
Nottingham Forest
0
Aston Villa
0
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định
-
Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Hà Nội
-
SHB Đà Nẵng
-
Leeds United vs Burnley
Leeds United
-
Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Hải Phòng
-
Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Nantes
-
Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Bayern Munich
-
Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Brentford
-
West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Newcastle United
-
Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Wolverhampton Wanderers
-
Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Valencia
-
Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Paris Saint-Germain
-
Lorient
-
Como vs Napoli
Como
-
Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Arsenal
-
Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Bayer Leverkusen
-
RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Metz
-
Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Atalanta
-
Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Osasuna
-
Barcelona
-
Nice vs Lens
Nice
-
Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Thể Công - Viettel
-
Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
AFC Bournemouth
-
Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
-
Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Manchester United
-
Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Borussia M'gladbach
-
Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Juventus
-
Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Real Betis
-
Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Freiburg
-
Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Aston Villa
-
Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Inter Milan
-
Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Olympique Lyonnais
-
Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
-
Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Chelsea
-
Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Cremonese
-
Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Roma
-
Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Everton
-
Manchester City
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 1/5: MU chờ "bỏ túi" 20 triệu bảng nhờ Greenwood

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 1/5: Mason Greenwood có thể mang về cho MU khoản lợi nhuận chuyển nhượng lên tới 20 triệu bảng, bất chấp việc anh đã rời Old Trafford từ năm 2024.

Mason Greenwood đang lọt vào tầm ngắm của Juventus. Theo tờ The Sun (Anh), tiền đạo 24 tuổi cũng sẵn sàng chuyển sang Italia khi “hiểu rằng anh không thể trở lại Premier League”. Đáng chú ý, MU đã cài điều khoản hưởng từ 40% đến 50% phí chuyển nhượng trong hợp đồng khi bán Greenwood cho Marseille vào năm 2024.

Greenwood có thể mang lại khoản lợi nhuận chuyển nhượng đáng kể cho MU

Hiện tại, Marseille được cho là yêu cầu mức giá khởi điểm khoảng 43,3 triệu bảng, đồng nghĩa “Quỷ đỏ” có thể thu về xấp xỉ 20 triệu bảng từ thương vụ. Trong khi đó, tờ Gazzetta (Italia) cho biết thương vụ này chỉ có thể trở thành hiện thực nếu đội bóng nước Pháp không đạt được mục tiêu giành vé dự Champions League.

Bên cạnh đó, Juventus và Marseille được cho là có mối quan hệ hợp tác tốt, đặc biệt sau thương vụ cho mượn Timothy Weah ở mùa giải này.

MU đón tin vui trước đại chiến Liverpool

MU đón nhận cú hích lớn về lực lượng khi Matheus Cunha đã trở lại tập luyện cùng toàn đội hôm 30/4. Tiền đạo người Brazil trước đó phải ngồi ngoài trong chiến thắng 2-1 trước Brentford hồi đầu tuần vì vấn đề ở cơ. Tuy nhiên, việc anh trở lại sân tập cho thấy khả năng kịp bình phục cho trận MU tiếp đón Liverpool tại Old Trafford cuối tuần này.

Klopp không đến Real Madrid

Theo Diario AS (Tây Ban Nha), Jurgen Klopp không phải là ứng viên cho chiếc ghế thuyền trưởng tại Real Madrid. Nguồn tin này cho biết chiến lược gia người Đức có thể cân nhắc trở lại nghiệp cầm quân trong tương lai, nhưng mục tiêu ưu tiên của ông là dẫn dắt ĐT Đức.

Bên cạnh đó, Diario AS cũng khẳng định Real Madrid không xem Klopp là phương án thay thế cho Alvaro Arbeloa, trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn đang cân nhắc những lựa chọn khác cho băng ghế huấn luyện.

Barcelona tiếp tục đi “ở nhờ”

Theo thông tin từ Cadena SER (Tây Ban Nha), Barcelona đang đàm phán với Hội đồng Thành phố Barcelona về việc thuê lại sân Estadi Olimpic Lluis Companys trong phần lớn mùa giải 2027/28.

Kế hoạch hiện tại của đội bóng xứ Catalunya là bố trí các trận sân khách vào giai đoạn cuối mùa 2026/27 và đầu mùa giải kế tiếp, qua đó giảm thiểu ảnh hưởng đến lịch thi đấu khi sân nhà tiếp tục được nâng cấp. Trong thời gian này, quá trình lắp đặt mái che tại Camp Nou vẫn sẽ được triển khai xuyên suốt mùa giải. Hạng mục mái che cũng chính là phần việc lớn cuối cùng trong kế hoạch cải tạo toàn diện Camp Nou.

HLV West Ham nói về cuộc đua trụ hạng

HLV Nuno Santo của West Ham cho rằng cục diện cuộc đua trụ hạng tại Premier League vẫn còn rất rộng mở, bất chấp việc Nottingham Forest và Leeds United đã phần nào tạo khoảng cách an toàn với nhóm “cầm đèn đỏ”.

HLV Santo chia sẻ: “Tôi nhìn nhận đây là bức tranh tổng thể. Không có vị trí nào trên bảng xếp hạng là đã được định đoạt, bất kể bạn đang đứng ở đâu hay đang chiến đấu vì điều gì. Mùa giải năm nay quá sít sao ở mọi vị trí, nên tất cả sẽ chỉ được phân định vào thời điểm cuối cùng. Ở mọi khu vực của bảng xếp hạng, mọi thứ chắc chắn sẽ kéo dài đến vòng đấu cuối”.

