Tin mới nhất bóng đá sáng 1/5: MU chờ "bỏ túi" 20 triệu bảng nhờ Greenwood

MU chờ “bỏ túi” 20 triệu bảng nhờ Greenwood

Mason Greenwood đang lọt vào tầm ngắm của Juventus. Theo tờ The Sun (Anh), tiền đạo 24 tuổi cũng sẵn sàng chuyển sang Italia khi “hiểu rằng anh không thể trở lại Premier League”. Đáng chú ý, MU đã cài điều khoản hưởng từ 40% đến 50% phí chuyển nhượng trong hợp đồng khi bán Greenwood cho Marseille vào năm 2024.

Greenwood có thể mang lại khoản lợi nhuận chuyển nhượng đáng kể cho MU

Hiện tại, Marseille được cho là yêu cầu mức giá khởi điểm khoảng 43,3 triệu bảng, đồng nghĩa “Quỷ đỏ” có thể thu về xấp xỉ 20 triệu bảng từ thương vụ. Trong khi đó, tờ Gazzetta (Italia) cho biết thương vụ này chỉ có thể trở thành hiện thực nếu đội bóng nước Pháp không đạt được mục tiêu giành vé dự Champions League.

Bên cạnh đó, Juventus và Marseille được cho là có mối quan hệ hợp tác tốt, đặc biệt sau thương vụ cho mượn Timothy Weah ở mùa giải này.

MU đón tin vui trước đại chiến Liverpool

MU đón nhận cú hích lớn về lực lượng khi Matheus Cunha đã trở lại tập luyện cùng toàn đội hôm 30/4. Tiền đạo người Brazil trước đó phải ngồi ngoài trong chiến thắng 2-1 trước Brentford hồi đầu tuần vì vấn đề ở cơ. Tuy nhiên, việc anh trở lại sân tập cho thấy khả năng kịp bình phục cho trận MU tiếp đón Liverpool tại Old Trafford cuối tuần này.

Klopp không đến Real Madrid

Theo Diario AS (Tây Ban Nha), Jurgen Klopp không phải là ứng viên cho chiếc ghế thuyền trưởng tại Real Madrid. Nguồn tin này cho biết chiến lược gia người Đức có thể cân nhắc trở lại nghiệp cầm quân trong tương lai, nhưng mục tiêu ưu tiên của ông là dẫn dắt ĐT Đức.

Bên cạnh đó, Diario AS cũng khẳng định Real Madrid không xem Klopp là phương án thay thế cho Alvaro Arbeloa, trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn đang cân nhắc những lựa chọn khác cho băng ghế huấn luyện.

Barcelona tiếp tục đi “ở nhờ”

Theo thông tin từ Cadena SER (Tây Ban Nha), Barcelona đang đàm phán với Hội đồng Thành phố Barcelona về việc thuê lại sân Estadi Olimpic Lluis Companys trong phần lớn mùa giải 2027/28.

Kế hoạch hiện tại của đội bóng xứ Catalunya là bố trí các trận sân khách vào giai đoạn cuối mùa 2026/27 và đầu mùa giải kế tiếp, qua đó giảm thiểu ảnh hưởng đến lịch thi đấu khi sân nhà tiếp tục được nâng cấp. Trong thời gian này, quá trình lắp đặt mái che tại Camp Nou vẫn sẽ được triển khai xuyên suốt mùa giải. Hạng mục mái che cũng chính là phần việc lớn cuối cùng trong kế hoạch cải tạo toàn diện Camp Nou.

HLV West Ham nói về cuộc đua trụ hạng

HLV Nuno Santo của West Ham cho rằng cục diện cuộc đua trụ hạng tại Premier League vẫn còn rất rộng mở, bất chấp việc Nottingham Forest và Leeds United đã phần nào tạo khoảng cách an toàn với nhóm “cầm đèn đỏ”.

HLV Santo chia sẻ: “Tôi nhìn nhận đây là bức tranh tổng thể. Không có vị trí nào trên bảng xếp hạng là đã được định đoạt, bất kể bạn đang đứng ở đâu hay đang chiến đấu vì điều gì. Mùa giải năm nay quá sít sao ở mọi vị trí, nên tất cả sẽ chỉ được phân định vào thời điểm cuối cùng. Ở mọi khu vực của bảng xếp hạng, mọi thứ chắc chắn sẽ kéo dài đến vòng đấu cuối”.