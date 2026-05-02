Trực tiếp bóng đá Arsenal - Fulham: "Pháo thủ" không được phép sảy chân (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 02/05/26 - Trực tiếp
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
0
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Hải Phòng vs Công An Hà Nội 02/05/26 - Trực tiếp
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
0
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
0
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa 02/05/26 - Trực tiếp
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
1
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
0
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Fulham: "Pháo thủ" không được phép sảy chân (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Arsenal

(23h30, 2/5) Cả hai đội đều muốn giành trọn 3 điểm trong trận đấu này nên đây sẽ là cuộc đấu không khoan nhượng.

   

Premier League | 23h30, 2/5 | Emirates

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Fulham: "Pháo thủ" không được phép sảy chân (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Fulham: "Pháo thủ" không được phép sảy chân (Ngoại hạng Anh) - 1
Fulham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Fulham: "Pháo thủ" không được phép sảy chân (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, White, Zubimendi, Rice, Eze, Madueke, Saka, Gyokeres
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Fulham: "Pháo thủ" không được phép sảy chân (Ngoại hạng Anh) - 1
Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Lukic, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez

Arteta tán dương đối thủ

Khi được hỏi cảm nhận về Fulham, HLV Mikel Arteta cho biết. "HLV Marco Silva đang có một mùa giải tuyệt vời. Tôi đã nói điều này trước đó. Ông ấy là một trong những HLV giỏi nhất tại Ngoại hạng Anh. Cách Silva chuẩn bị cho trận đấu thực sự đáng nể. Chúng tôi biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì". 

Đôi bên đều cần có điểm

Bỏ lại sau lưng trận hòa 1-1 với Atletico Madrid tại Champions League, Arsenal lại tất tả quay về Ngoại hạng Anh để đua vô địch với Man City. Nhiệm vụ của họ vẫn giống như vòng trước, giành chiến thắng và hơn thế nữa là phải thắng thật đậm để đọ hiệu số. Thầy trò Mikel Arteta chỉ thắng 1-0 ở vòng trước, để lại rất nhiều hiểm họa và điều đó không được phép lặp lại.

Đối thủ của “Pháo thủ” ở vòng đấu này là Fulham, đội bóng còn nguyên cửa đua vé dự cúp châu Âu. Hiện tại, họ đang xếp thứ 10 với 48 điểm, chỉ kém 2 điểm so với vị trí thứ 6 của Brighton. Bởi vậy, cơ hội là còn nguyên với thầy trò HLV Marco Silva.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/05/2026 15:46 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN