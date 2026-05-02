Trực tiếp bóng đá Arsenal - Fulham: "Pháo thủ" không được phép sảy chân (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 2/5 | Emirates Arsenal 0 - 0 Fulham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Fulham Fulham Điểm Raya Hincapie Gabriel Saliba White Zubimendi Rice Eze Madueke Saka Gyokeres Điểm Leno Castagne Andersen Bassey Robinson Berge Lukic Wilson Smith Rowe Chukwueze Jimenez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Fulham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, White, Zubimendi, Rice, Eze, Madueke, Saka, Gyokeres Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Lukic, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez

Arteta tán dương đối thủ

Khi được hỏi cảm nhận về Fulham, HLV Mikel Arteta cho biết. "HLV Marco Silva đang có một mùa giải tuyệt vời. Tôi đã nói điều này trước đó. Ông ấy là một trong những HLV giỏi nhất tại Ngoại hạng Anh. Cách Silva chuẩn bị cho trận đấu thực sự đáng nể. Chúng tôi biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì".

Đôi bên đều cần có điểm

Bỏ lại sau lưng trận hòa 1-1 với Atletico Madrid tại Champions League, Arsenal lại tất tả quay về Ngoại hạng Anh để đua vô địch với Man City. Nhiệm vụ của họ vẫn giống như vòng trước, giành chiến thắng và hơn thế nữa là phải thắng thật đậm để đọ hiệu số. Thầy trò Mikel Arteta chỉ thắng 1-0 ở vòng trước, để lại rất nhiều hiểm họa và điều đó không được phép lặp lại.

Đối thủ của “Pháo thủ” ở vòng đấu này là Fulham, đội bóng còn nguyên cửa đua vé dự cúp châu Âu. Hiện tại, họ đang xếp thứ 10 với 48 điểm, chỉ kém 2 điểm so với vị trí thứ 6 của Brighton. Bởi vậy, cơ hội là còn nguyên với thầy trò HLV Marco Silva.