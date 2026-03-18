Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Chelsea thảm bại trước PSG: Enzo bỏ ngỏ tương lai, sắp chạy sang chính đối thủ?

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Chelsea

Enzo Fernandez bày tỏ sự thất vọng với Chelsea sau trận thua đậm trước PSG tại Champions League.

  

Enzo công khai bỏ ngỏ tương lai

Chelsea vừa để thua 2-8 trước PSG sau 2 lượt trận tại vòng 1/8 Champions League. Trận lượt đi, họ để lại ấn tượng khá tốt cho tới tận phút 74. Còn trận lượt về, thầy trò Liam Rosenior để đối thủ chọc thủng lưới tới 2 lần chỉ sau 14 phút thi đấu. Bởi vậy, cơ hội lật ngược thế cờ gần như bằng 0.

Enzo bỏ ngỏ tương lai tại Chelsea

Sau khi trận đấu kết thúc, Enzo Fernandez công khai bày tỏ sự thất vọng và bỏ ngỏ tương lai khi được hỏi về khả năng rời Chelsea. "Tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi vẫn còn 8 trận đấu tại Ngoại hạng Anh và FA Cup. Sau đó là cuộc chiến tại World Cup. Sau tất cả, tôi sẽ xem xét lại vấn đề này".

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng chính PSG đã bắt đầu chiến dịch tiếp xúc với Enzo Fernandez. Đội bóng thành Paris cảm thấy vẫn cần bổ sung một tiền vệ chất lượng và cựu sao River Plate đã chứng tỏ được bản thân.

Quá thất vọng với các đồng đội 

Cầu thủ người Argentina là cầu thủ thi đấu ổn định nhất ở Chelsea kể từ đầu mùa giải với 12 bàn thắng và 5 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh và Champions League. Enzo Fernandez được đánh giá là có lối chơi máu lửa và truyền cảm hứng cho đồng đội.

Tuy nhiên, vấn đề của Chelsea hiện tại là các cầu thủ quá trẻ và không có thủ lĩnh thực sự trong phòng thay đồ. Họ thường có xu hướng thể hiện bản thân hơn là cố gắng tìm cách phối hợp với đồng đội. Trong khi đó, hàng thủ thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn khiến toàn đội rơi vào thế phải rượt đuổi.

Trong trận lượt đi, Enzo phát cáu với Jorgensen với những đường chuyền mạo hiểm ở trong vòng cấm. Tiền vệ người Argentina cũng bày tỏ sự hài lòng với Delap và Garnacho bởi hai cầu thủ này lựa chọn dứt điểm trong tư thế khó thay vì chuyền bóng khiến cơ hội qua đi. Còn trận lượt về, Enzo cũng "cạn lời" với đồng đội.

"Chúng tôi để mất kiểm soát trong trận lượt đi và bị dẫn trước 3 bàn. Họ ghi 2 bàn quá sớm trong trận lượt về. Với khoảng cách 5 bàn, đó là cuộc chiến không tưởng. Tình huống này đã xảy ra rất nhiều lần kể từ khi tôi tới Chelsea. Tôi phải hỗ trợ các đồng đội rất nhiều".

PSG hay Real Madrid?

Câu hỏi được đặt ra đâu sẽ là bến đỗ tiếp theo của Enzo Fernandez? Nên nhớ rằng, Chelsea đã bỏ 121 triệu euro để mua cầu thủ người Argentina từ Benfica và hợp đồng của đôi bên vẫn còn tới năm 2032. Bởi vậy, giá của cựu sao River Plate sẽ không hề rẻ.

Ngoài PSG, Real Madrid có lẽ là ứng viên sáng nhất. Đội bóng thành Madrid sẽ cải tổ mạnh sau mùa giải này nên nhiều khả năng sẽ bán Camavinga. Khả năng "Kền kền trắng" đưa ra bản hợp đồng trao đổi tiền vệ người Pháp kèm thêm tiền cho Chelsea là hoàn toàn có thể xảy ra.

8

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
Cảnh tượng đau lòng khi Chelsea thua thảm PSG
Cổ động viên (CĐV) Chelsea phẫn nộ, bỏ về sớm khi đội nhà thua tan nát đội khách PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League hôm 18-3.

