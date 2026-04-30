Tin mới nhất bóng đá sáng 30/4: PSG gặp họa sau đại chiến Bayern, MU giữ trụ cột

PSG gặp đại họa: Hakimi bỏ lỡ trận bán kết lượt về Cúp C1

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, hậu vệ phải Achraf Hakimi sẽ vắng mặt trong trận bán kết lượt về Champions League giữa PSG và Bayern Munich (2h, 7/5) vì rách cơ đùi sau. Chấn thương mà anh gặp phải đến ở trận lượt đi, nơi PSG giành chiến thắng nghẹt thở 5-4.

Thậm chí trong trường hợp PSG vượt qua Bayern để vào chung kết (30/5), khả năng góp mặt của Hakimi cũng bỏ ngỏ. Dù vậy, ngôi sao 27 tuổi vẫn kịp bình phục để dự World Cup 2026.

MU giữ chân sao đá chính 11 trận mùa này

Theo nguồn tin từ Football Insider, MU quyết tâm giữ chân trung vệ Lisandro Martinez trong bối cảnh hợp đồng giữa đôi bên sẽ đáo hạn vào hè 2027. Ngôi sao người Argentina chỉ đá chính 11 trận trên mọi đấu trường mùa giải này vì chấn thương và án treo giò, dù vậy MU vẫn đánh giá rất cao kinh nghiệm, đẳng cấp của anh và sẽ lên kế hoạch gia hạn hợp đồng vào thời gian tới.

Sao Chelsea dính doping kháng cáo lên CAS

Mới đây, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) thông báo đã nhận được đơn kháng cáo từ tiền đạo Mykhailo Mudryk của Chelsea, giữa bối cảnh có thông tin anh bị cấm thi đấu 4 năm vì vi phạm quy định chống doping.

Mudryk bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) buộc tội vào tháng 6 năm ngoái nhưng trước đó, anh đã nhận án đình chỉ thi đấu tạm thời từ tháng 12/2024. Một tuyên bố từ CAS cho biết: “CAS xác nhận đã nhận được đơn kháng cáo của Mykhailo Mudryk chống lại FA. Các bên hiện đang trao đổi văn bản trình bày và phiên điều trần vẫn chưa được lên lịch".

Aston Villa nhắm Eddie Howe nếu Emery ra đi

Give Me Sport cho hay, Aston Villa coi Eddie Howe là ứng viên hàng đầu cho ghế HLV trưởng trong trường hợp chia tay Unai Emery. Hiện tại, Emery đang được nhiều đội bóng lớn như MU, Real Madrid quan tâm và bỏ ngỏ khả năng gắn bó với Aston Villa. Trong khi đó, tuơng lai của Eddie Howe ở Newcastle cũng bị đặt dấu hỏi lớn vì "Chích chòe" thể hiện phong độ trồi sụt mùa này.