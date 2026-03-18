Tuyển Việt Nam tăng vọt thứ hạng FIFA sau khi Malaysia bị xử thua

Như ANTĐ Onlines thông tin, chiều 17-3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức công bố quyết định xử phạt đội tuyển Malaysia do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo đó, AFC xử Malaysia thua 0-3 ở trận gặp Nepal (trước đó Malaysia thắng 2-0 ngày 25-3-2025) và Việt Nam (Malaysia thắng 4-0 ngày 10-6-2025).

Tuyển Việt Nam sẽ thăng hạng FIFA sau khi được AFC xử từ thua 0-4 thành thắng Malaysia 3-0 tại vòng loại Asian Cup 2027

Với quyết định này, tuyển Việt Nam từ chỗ bị trừ điểm sẽ được cộng khoảng 25 điểm, nâng tổng điểm tích lũy từ mức 1.189,51 điểm lên khoảng 1.214 điểm.

Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik từ hạng 108 dự kiến tăng lên hạng 103 thế giới.

Bảng xếp hạng mới nhất sẽ được FIFA công bố vào ngày 1-4 tới. Từ nay tới đó, Việt Nam sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh và tái đấu chính Malaysia trên sân Thiên Trường ngày 31-3 thuộc lượt về bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Nếu đạt kết quả tốt, tuyển Việt Nam có cơ hội vào tốp 100 thế giới ở bảng xếp hạng kế tiếp.

Ngược lại, Malaysia (hạng 121 hiện tại) dự báo sẽ tụt hạng sau khi bị AFC xử từ thắng thành thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam. Trước đó, Malaysia đã tụt 3 bậc do bị FIFA xử thua ở 3 trận giao hữu quốc tế năm 2025 sau khi phát hiện sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép.