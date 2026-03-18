21 anh hào dự Asian Cup: ĐT Việt Nam "đá bay" Malaysia, Thái Lan phải đá "sinh tử"

Việt Nam hưởng lợi sau khi Malaysia bị xử thua

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã xử thua Malaysia 0-3 trong các trận gặp Nepal và ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Quyết định này được Ủy ban Kỷ luật của AFC công bố hôm 17/3. Với án phạt này, Malaysia bị trừ tổng cộng 6 điểm, trong khi Nepal và ĐT Việt Nam mỗi đội được cộng thêm 3 điểm.

Việt Nam chính thức dự Asian Cup 2027

Nhờ đó, ĐT Việt Nam vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng F với 15 điểm sau 5 trận. Ngược lại, Malaysia bị trừ 6 điểm, chỉ còn 9 điểm và không còn cơ hội bắt kịp “Những chiến binh sao vàng” khi vòng loại chỉ còn một lượt trận. Điều này giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chính thức giành vé vào vòng chung kết mà không cần quan tâm đến trận tiếp đón Malaysia ở lượt cuối vào ngày 31/3 tới.

ĐT Việt Nam là cái tên thứ 21 giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027 được tổ chức tại Saudi Arabia. Ở khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam là đội thứ ba có vé, sau Singapore và Indonesia. Singapore đã giành vé sau màn lội ngược dòng thắng Hong Kong (Trung Quốc) 2-1 ở lượt trận thứ 5. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Singapore vượt qua vòng loại của một kỳ Asian Cup. Trước đó, họ mới chỉ có một lần tham dự giải đấu châu lục với tư cách chủ nhà vào năm 1984.

Trong khi đó, Indonesia đã sớm góp mặt tại VCK Asian Cup 2027 nhờ lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á.

Thái Lan và Philippines phải đá "sinh tử"

Đông Nam Á vẫn có thể có thêm đại diện khi Thái Lan và Philippines đều còn cơ hội đi tiếp. Ở bảng D, Thái Lan đang có 12 điểm sau 5 trận, bằng với đội dẫn đầu là Turkmenistan nhưng xếp thứ hai vì bất lợi về thành tích đối đầu. Điều đó khiến cuộc chạm trán giữa hai đội vào ngày 31/3 trở thành trận đấu mang tính quyết định. “Voi chiến” buộc phải thắng Turkmenistan nếu muốn giành ngôi đầu và tấm vé đi tiếp.

Tương tự tại bảng A, Philippines có được 13 điểm sau 5 lượt trận, bằng với đội dẫn đầu là Tajikistan. Cục diện bảng A sẽ được định đoạt ở lượt đấu cuối cùng, khi Philippines và Tajikistan đối đầu trực tiếp vào ngày 31/3. Đây được xem là trận “chung kết” của bảng đấu, nơi đội thắng sẽ giành tấm vé duy nhất vào thẳng VCK Asian Cup 2027.

Lịch sử chưa từng chứng kiến 5 đội tuyển Đông Nam Á dự Asian Cup. Vào các năm 2007 và 2023, khu vực từng có 4 đại diện ở sân chơi lớn nhất châu lục, với ĐT Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.