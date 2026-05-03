Nóng nhất thể thao sáng 3/5: "Tiểu Sharapova" bật khóc ngay giữa sân đấu

"Tiểu Sharapova" bật khóc ngay giữa sân đấu

Tay vợt được mệnh danh là "Tiểu Sharapova", Mirra Andreeva vừa bật khóc ngay trên sân đấu tại Madrid Open 2026. Tay vợt người Nga để vuột mất chức vô địch sau khi thua 0-2 trước Marta Kostyuk trong trận chung kết. "Tôi xin lỗi, tôi đã hứa với bản thân là sẽ không bật khóc nhưng tôi không thể làm được. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới HLV cùng đội ngũ của tôi. Họ đã luôn bên cạnh tôi trong mọi hoàn cảnh. Đôi khi mọi việc thật khó với tôi nhưng mọi người vẫn luôn ở bên tôi. Xin cảm ơn".

"Ác quỷ" Inoue thắng trận boxing lớn nhất lịch sử Nhật Bản

Naoya Inoue, được biết đến với biệt danh "Ác quỷ" vừa giành chiến thắng trong trận tranh đai vô địch thế giới hạng siêu trung. Đối thủ của võ sĩ này là Junto Nakatani, cũng tới từ Nhật Bản. Trận đấu này thu hút hơn 55.000 khán giả tới xem tại đấu trường Tokyo. Inoue giành chiến thắng tuyệt đối khi ba trọng tài chấm điểm 116-112, 115-113 và 116-112 nghiêng về phía võ sĩ này.

FIA xem xét cấm nâng cấp mới của Ferrari

Đội đua xe F1 Ferrari mang tới Miami 11 nâng cấp cho xe đua của mình. Tuy nhiên, Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) đang xem xét cấm một trong những nâng cấp. Đó là nâng cấp cột trụ trung tâm hẹp ở hệ thống Halo tạo ra một cánh nhỏ ở mỗi bên cột. Nâng cấp này giúp xe đua của Ferrari có lợi thế hơn về mặt khí động học ở tốc độ cao. FIA đồng ý cho Ferrari giữ lại nâng cấp này trong phần còn lại của mùa giải nhưng sẽ cấm từ mùa giải sau.

Los Angeles Lakers vào bán kết miền Tây

Los Angeles Lakers vừa giành vé vào trận bán kết miền Tây của NBA 2025/26. Siêu sao Luka Doncic vẫn chưa thể trở lại nhưng "ông lão" LeBron James đã thể hiện đẳng cấp. Siêu sao 41 tuổi có 28 điểm, cao nhất trong số những cầu thủ thi đấu trong Game 6 với Houston Rockets. Chiến thắng của Lakers còn tới nhờ việc đối thủ ném quá tệ. Cả trận, Rockets chỉ ghi được 78 điểm, tức là trung bình còn chưa được 20 điểm/hiệp.