Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Senegal nổi điên sau khi mất cúp: Các án phạt dành cho Morocco đều được giảm nhẹ

Senegal không chỉ bị tước chức vô địch CAN 2025, các án phạt dành cho những hành động phá rối họ từ phía Morocco đều được giảm nhẹ.

Bóng đá châu Phi đang xôn xao sau vụ LĐBĐ châu lục này (CAF) công bố ĐT Senegal đã bị tước danh hiệu vô địch CAN 2025. Lý do là bởi các cầu thủ Senegal đã bỏ ra khỏi sân trong trận chung kết để phản đối một quả penalty đáng ngờ thổi có lợi cho Morocco, dù sau đó Senegal đã trở lại đá, Brahim Diaz đá hỏng 11m (với một cú Panenka không thể tồi hơn) và Senegal thắng trong hiệp phụ.

Senegal đã đăng quang CAN 2025 nhưng lại bị xử thua vì hành vi bỏ trận đấu giữa chừng

Nhưng không chỉ việc Senegal đã bị tước danh hiệu, mới đây vấn đề còn nằm ở việc một loạt án phạt dành cho Morocco trong trận chung kết đó đã được giảm nhẹ một cách đầy khó hiểu. Những án phạt này ban đầu là dành cho các hành động ăn trộm khăn lau của thủ môn Senegal, xô ngã một cầu thủ Senegal để giành quả bóng bên ngoài đường pitch, và cả khán giả chủ nhà Morocco trên sân chiếu laser vào mặt cầu thủ Senegal.

Theo tờ L’Equipe, các án phạt đã được giảm nhẹ như sau:

- Ở cuối trận đấu, thủ môn dự bị của Senegal là Yehvann Diouf được giao bảo vệ khăn lau của thủ môn bắt chính Edouard Mendy. Rất nhiều video cho thấy hậu vệ phải của Morocco, Achraf Hakimi, đã lấy khăn và ném nó qua một bảng quảng cáo. Hậu vệ Malick Diouf của Senegal đã chạy tới lấy lại khăn, nhưng dự bị Ismael Saibari của Morocco đã tìm cách ngăn trở Diouf, trước khi 4 thằng bé nhặt bóng của phía Morocco chạy đến giằng lấy khăn và kéo luôn Diouf xuống đất.

=> Án phạt của Ismael Saibari ban đầu là 100.000 USD kèm 3 trận bị treo giò, nhưng CAF mới đây đã xóa mức tiền phạt và Saibari chỉ bị treo giò 2 trận (trong đó 1 trận là “án treo”).

=> LĐBĐ Morocco ban đầu bị phạt 315.000 USD cho việc 4 đứa bé nhặt bóng cản trở trận đấu, nhưng án phạt giảm xuống 50.000 USD.

=> Án phạt 15.000 USD cho LĐBĐ Morocco vì để khán giả chiếu laser vào mặt cầu thủ được giảm còn 10.000 USD.

=> Duy nhất án phạt 100.000 USD cho hành vi cầu thủ Morocco can thiệp vào quá trình làm việc của tổ VAR được giữ nguyên.

Những mức giảm án này đã khiến dư luận Senegal và một số quốc gia khác nổi cơn lôi đình. Nếu việc Senegal bị trừng phạt cho hành vi bỏ trận đấu có thể hiểu được, thì việc gần như toàn bộ các án phạt dành cho Morocco được giảm nhẹ đã khiến dư luận cho rằng có sự tham nhũng trắng trợn trong chuyện này.

Phía Morocco tìm đủ mọi cách để ăn trộm khăn của thủ môn Mendy

Rất nhiều fan Senegal “đổ bộ” vào fanpage Facebook của CAF để xả giận. Một fan viết như sau: “Các bạn biết vì sao chúng giảm nhiều hình phạt cho Morocco như thế không? Vì chót ăn tiền của Morocco rồi chứ sao!”. Bình luận này được nhiều người đồng tình và một fan khác hưởng ứng: “Lần sau CAF đấu thầu cúp công khai luôn đi nhé cho đỡ mất sức cầu thủ”.

Các fan Senegal đều cho rằng Sadio Mane cùng các cầu thủ Senegal nên giữ lấy cúp và huy chương của mình và không cần đếm xỉa đến CAF. Ngay cả một số fan Nigeria, Cameroon, Zambia và các nước khác cũng đồng tình với những bình luận như “Bóng được đá trên sân chứ không phải trong văn phòng”.

Khi một fan dấy lên chủ đề rằng CAF có thể sẽ cấm Senegal thi đấu nếu không trả lại cúp hay huy chương, một fan trả lời: “Không cần cấm, chúng ta bỏ mặc cái liên đoàn mục ruỗng đó luôn. Trình độ của Senegal mạnh thì đá luôn EURO chứ, chúng ta năm ngoái thắng được ĐT Anh cơ mà”.

8

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
Sốc hơn cả Malaysia, đội tuyển vô địch châu Phi Senegal bị tước danh hiệu (Clip tin nóng)

(Clip tin nóng) Sau khi Malaysia bị xử thua ở vòng loại Asian Cup, mới đây còn xảy ra một vụ xử mất luôn chức vô địch của một đội tuyển châu Phi.

