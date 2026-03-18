MU đơn giản nhưng hiệu quả thời Carrick, tiếc nuối vì lãng phí thời gian với Amorim

Nhìn lại hơn 1 năm vô nghĩa của Amorim

Carrick đã giành 22 điểm trong tổng số 27 điểm tối đa tại Ngoại hạng Anh chỉ sau 2 tháng cầm quân ở MU. Mọi điều ông đang làm dường như càng khiến giai đoạn cầm quân của Ruben Amorim trước đây trông giống như khoảng thời gian lãng phí.

Chúng ta có thể tự hỏi rằng, có cầu thủ nào trong đội hình MU hiện tại chơi tốt hơn dưới thời Ruben Amorim không? Có ai tại Carrington đang mong ngóng sự trở lại của vị HLV người Bồ Đào Nha?

Rất khó để đưa ra câu trả lời. Trong hơn 1 năm cầm quyền tại MU, Amorim càng cho thấy sự vô nghĩa của "triều đại" này khi bước tới những ngày tháng cuối.

Amorim không mang lại nhiều giá trị cho MU

MU thời Amorim dường như đã định sẵn thất bại ngay từ đầu. Chỉ vài tháng sau khi nhậm chức, ông đã khiến đội chủ sân Old Trafford mắc kẹt trong mới hỗn độn.

Khi ông công khai gọi đội bóng này có thể là “đội hình tệ nhất lịch sử MU” chỉ 2 tháng sau khi nhậm chức, đó lẽ ra phải là dấu hiệu để lập tức sa thải Amorim. Thế nhưng mọi người vẫn cố gắng kéo dài thêm thời gian.

Giờ đây, tất cả chỉ còn lại cảm giác lãng phí. Các cầu thủ MU thoát khỏi chiến thuật của Amorim, hệ thống gần như không phù hợp với bất kỳ ai. Những buổi tập cứng nhắc, phòng thay đồ đầy lo âu và những phát ngôn gây tranh cãi trong họp báo cũng không còn, MU đang bừng tỉnh.

Carrick đơn giản nhưng hiệu quả

Điểm mạnh lớn nhất của Carrick khi thay thế Amorim chính là sự đơn giản. Các buổi tập ngắn gọn và hiệu quả hơn. Vị HLV 44 tuổi mang đến sự điềm tĩnh trong giao tiếp với công chúng, không tạo ra những tiêu đề giật gân trên mặt báo như Amorim từng làm.

Trên sân, ông đã xây dựng một công thức phù hợp với các cầu thủ. Với 7 chiến thắng và 1 trận hòa trong 9 trận đầu nắm quyền, sự chuyển biến là hết sức ấn tượng.

Quay trở lại sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, rõ ràng các cầu thủ MU đang thoải mái hơn rất nhiều trong hệ thống mà họ hiểu rõ. Hàng thủ chắc chắn hơn, lối lên bóng sáng tạo và dồn nhiều người tham gia tấn công.

Có thể điểm qua từng cầu thủ và thấy hầu hết đều đang ở trạng thái tốt hơn so với thời Amorim. Diogo Dalot và Luke Shaw hạnh phúc hơn khi trở lại vị trí hậu vệ biên trong sơ đồ 4 hậu vệ. Casemiro được hỗ trợ tốt hơn ở tuyến giữa. Các trung vệ tự tin hơn trong hệ thống 4 hậu vệ.

Nhưng có những trường hợp "hồi sinh" mạnh mẽ đến mức khiến thời kỳ Amorim bị đặt dấu hỏi lớn. Tại sao Kobbie Mainoo không được đá chính trận nào ở Ngoại hạng Anh mùa này dưới thời Amorim? Tại sao Benjamin Sesko bị “đói” cơ hội trong sơ đồ 3-4-2-1, nhưng giờ đây lại ghi bàn liên tục trong lối chơi tấn công cởi mở hơn của Carrick?

Carrick biến MU thành "cỗ máy" chiến thắng

Và đặc biệt là Bruno Fernandes. Amorim từng cho rằng cách sử dụng tốt nhất cho đội trưởng "Quỷ đỏ" là đẩy anh lùi sâu về giữa sân. Fernandes không còn phát huy hết khả năng, nhưng anh vẫn duy trì phong độ và đóng góp bàn thắng. Điều đó nói lên đẳng cấp của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Một trong những quyết định đầu tiên của Carrick khi được nắm quyền tại MU là đưa Fernandes trở lại vị trí số 10, thi đấu ngay sau tiền đạo. Kết quả đã đến khi không có cầu thủ nào tại Ngoại hạng Anh chơi hay hơn anh trong 2 tháng qua.

Fernandes ghi 2 bàn và có 8 pha kiến tạo chỉ trong 9 trận dưới thời Carrick. Những con số này khiến người ta phải đặt câu hỏ rằng lý do gì để Amorim lại nghĩ việc đẩy anh ra xa khung thành là ý tưởng hay?

Amorim sẽ phải suy nghĩ nhiều về những sai lầm của bản thân dưới thời dẫn dắt MU trước khi quay trở lại công tác huấn luyện. Chỉ tính riêng kết quả, thời gian cầm quân của ông tại Old Trafford đã là thảm họa. Nhưng những gì xảy ra sau đó chỉ càng làm dấy lên thêm nhiều thất vọng, không chỉ dành cho Amorim, mà còn cho những người đã bổ nhiệm ông và tin rằng có tương lai sáng sủa cho MU.