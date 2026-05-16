MU ký 5 ‘bom tấn’ tặng quà cho Michael Carrick

Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình 16/05/26 - Trực tiếp
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
1
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
2
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh 16/05/26 - Trực tiếp
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
4
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
2
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

MU ký 5 ‘bom tấn’ tặng quà cho Michael Carrick

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Premier League 2025-26 Manchester United

Lãnh đạo MU chuẩn bị ký 5 bản hợp đồng mới dành cho Michael Carrick, để tái thiết đội hình cho hành trình trở lại Champions League.

Hệ sinh thái MU đang bước vào giai đoạn sôi động sau khi chính thức giành vé trở lại Champions League, đấu trường danh giá nhất bóng đá châu Âu cấp CLB.

Ban lãnh đạo MU xác định rõ nhu cầu cấp thiết phải bổ sung đẳng cấp cho đội hình hiện tại.

Cùng với việc chuẩn bị ký hợp đồng với Michael Carrick, MU cũng vạch ra kế hoạch chuyển nhượng với 5 bản hợp mới.

Carrick sẽ được cấp một tiền vệ chất lượng thay Casemiro. Ảnh: MUFC

Ưu tiên hàng đầu là khu trung tuyến, nơi Quỷ đỏ muốn ký với 3 tiền vệ nhằm bù đắp cho cuộc chia tay của Casemiro, trong khi Manuel Ugarte không hiệu quả.

Ngoài ra, kế hoạch còn bao gồm việc tăng cường vị trí hậu vệ trái để gia cố chiều sâu đội hình, cùng một tiền đạo có kinh nghiệm giúp cạnh tranh hàng công.

Bộ phận tuyển trạch ở Old Trafford đang chạy đua với thời gian để sàng lọc danh sách ứng viên, ưu tiên những cầu thủ trẻ, giàu thể lực nhưng cũng đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Không loại trừ khả năng đội bóng sẽ bổ sung thêm thủ môn nếu thị trường tạo điều kiện để thanh lý Altay Bayindir. Đó sẽ là hợp đồng thứ 6.

Cho đến lúc này, một số gương mặt được nhắc đến có Ederson của Atalanta, và tài năng trẻ Mateus Fernandes rất nổi bật ở West Ham.

Carrick muốn sở hữu những cầu thủ có khả năng mang lại sự cơ động, và tinh thần chiến đấu trong các trận cầu cường độ cao. Vì thế, Sandro Tonali (Newcastle) và Joao Gomes (Wolves) cũng được nhắc đến.

Ngoài ra, MU cũng có tham vọng sở hữu những tài năng trẻ bản địa. Adam Wharton, Alex Scott và Elliot Anderson nằm trong nhóm này.

Ở hành lang phòng ngự và tiền đạo, sự chú ý hướng về Tây Ban Nha với nhà tân vô địch La Liga: Alejandro Balde cùng Robert Lewandowski.

Balde hứa hẹn mang đến nhiều giải pháp bên cánh trái. Trong khi đó, Lewandowski có thể đá chính hoặc cạnh tranh vị trí với Benjamin Sesko.

Bàn cờ đã được bày sẵn và đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá Anh đã bắt đầu thực hiện những nước đi đầu tiên với mục tiêu rõ ràng, để sớm trở lại ngai vàng bóng đá châu Âu.

Onana muốn quay lại MU cạnh tranh với Lammens, bị "Quỷ đỏ" từ chối
MU không có kế hoạch đưa Andre Onana trở lại đội hình sau quãng thời gian cho mượn tại Trabzonspor.

Theo Ngọc Huy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/05/2026 16:29 PM (GMT+7)
