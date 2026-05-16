MU ký 5 ‘bom tấn’ tặng quà cho Michael Carrick

Hệ sinh thái MU đang bước vào giai đoạn sôi động sau khi chính thức giành vé trở lại Champions League, đấu trường danh giá nhất bóng đá châu Âu cấp CLB.

Ban lãnh đạo MU xác định rõ nhu cầu cấp thiết phải bổ sung đẳng cấp cho đội hình hiện tại.

Cùng với việc chuẩn bị ký hợp đồng với Michael Carrick, MU cũng vạch ra kế hoạch chuyển nhượng với 5 bản hợp mới.

Carrick sẽ được cấp một tiền vệ chất lượng thay Casemiro. Ảnh: MUFC

Ưu tiên hàng đầu là khu trung tuyến, nơi Quỷ đỏ muốn ký với 3 tiền vệ nhằm bù đắp cho cuộc chia tay của Casemiro, trong khi Manuel Ugarte không hiệu quả.

Ngoài ra, kế hoạch còn bao gồm việc tăng cường vị trí hậu vệ trái để gia cố chiều sâu đội hình, cùng một tiền đạo có kinh nghiệm giúp cạnh tranh hàng công.

Bộ phận tuyển trạch ở Old Trafford đang chạy đua với thời gian để sàng lọc danh sách ứng viên, ưu tiên những cầu thủ trẻ, giàu thể lực nhưng cũng đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Không loại trừ khả năng đội bóng sẽ bổ sung thêm thủ môn nếu thị trường tạo điều kiện để thanh lý Altay Bayindir. Đó sẽ là hợp đồng thứ 6.

Cho đến lúc này, một số gương mặt được nhắc đến có Ederson của Atalanta, và tài năng trẻ Mateus Fernandes rất nổi bật ở West Ham.

Carrick muốn sở hữu những cầu thủ có khả năng mang lại sự cơ động, và tinh thần chiến đấu trong các trận cầu cường độ cao. Vì thế, Sandro Tonali (Newcastle) và Joao Gomes (Wolves) cũng được nhắc đến.

Ngoài ra, MU cũng có tham vọng sở hữu những tài năng trẻ bản địa. Adam Wharton, Alex Scott và Elliot Anderson nằm trong nhóm này.

Ở hành lang phòng ngự và tiền đạo, sự chú ý hướng về Tây Ban Nha với nhà tân vô địch La Liga: Alejandro Balde cùng Robert Lewandowski.

Balde hứa hẹn mang đến nhiều giải pháp bên cánh trái. Trong khi đó, Lewandowski có thể đá chính hoặc cạnh tranh vị trí với Benjamin Sesko.

Bàn cờ đã được bày sẵn và đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá Anh đã bắt đầu thực hiện những nước đi đầu tiên với mục tiêu rõ ràng, để sớm trở lại ngai vàng bóng đá châu Âu.