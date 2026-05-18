Đỉnh cao bóng chuyền Việt Nam: VTV Bình Điền Long An ngược dòng, đoạt vé bán kết

Binh chủng Thông tin thắng set đầu

Binh chủng Thông tin nhập cuộc tốt hơn ở set đầu tiên nhờ lối chơi ổn định và khả năng phòng ngự kín kẽ. Chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương gây ấn tượng mạnh với những cú đánh chéo sân hiểm hóc, trong khi đối chuyền Nguyên Anh liên tục ghi điểm bằng các pha xử lý khôn ngoan trên lưới.

Ở phía đối diện, VTV Bình Điền Long An gặp nhiều vấn đề trong khâu đỡ bước một và phối hợp phòng ngự, qua đó để thua 20-25.

VTV Bình Điền Long An xuất sắc ngược dòng

Bước ngoặt điên rồ ở set 2

Sang set 2, trận đấu trở nên cực kỳ kịch tính. Binh chủng Thông tin từng dẫn 22-19 và đứng trước cơ hội lớn để nới rộng cách biệt.

Ở thời khắc quan trọng, Thanh Thúy và các đồng đội đã chơi quật khởi và thắng 25-22, cân bằng tỷ số set.

Chiến thắng xứng đáng

Đà hưng phấn tiếp tục giúp đội bóng của HLV Ngọc Hoa lấn lướt ở set 3. Dù bị dẫn 12-15, VTV Bình Điền Long An vẫn ngược dòng thành công để thắng 25-20.

Bước sang set 4, Binh chủng Thông tin không còn duy trì được sự sắc bén trong tấn công. Thanh Thúy cùng đồng đội sớm tạo khoảng cách an toàn trước khi khép lại set đấu với chiến thắng 25-19.

Chung cuộc, VTV Bình Điền Long An thắng ngược 3-1 (20-25, 25-22, 25-20, 25-19) để cùng Giang Tô giành vé vào bán kết tại bảng A, trong khi Binh chủng Thông tin chính thức bị loại.