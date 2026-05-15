Tin mới nhất bóng đá sáng 15/5: Arteta có thể bị Arsenal sa thải, Barca chọn sao Chelsea thay Lewandowski

Arteta vẫn có thể bị Arsenal sa thải

Bình luận trên TNT Sports, cựu hậu vệ Man City, Joleon Lescott lo ngại HLV Mikel Arteta có thể bị Arsenal sa thải nếu không giành bất kì danh hiệu nào vào cuối mùa. Hiện "Pháo thủ" đã lọt vào chung kết Champions League (gặp PSG), đồng thời hơn Man City 2 điểm khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 2 vòng.

"Tôi đồng ý rằng Arteta sẽ mất việc nếu Arsenal trắng tay. Tôi không biết liệu điều đó có đúng hay không, nhưng chúng ta không biết được, dù sao bản thân tôi vẫn tin rằng Arsenal sẽ giành danh hiệu", Lescott bình luận.

Barca nhắm sao Chelsea thay Lewandowski

Theo trang Globo (Brazil), Joao Pedro trở thành mục tiêu hàng đầu của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè, bên cạnh Julian Alvarez (Atletico). Mùa tới, đội chủ sân Nou Camp sẽ chia tay Robert Lewandowski và phải tìm kiếm tiền đạo cắm đẳng cấp.

Dù vậy, đội bóng chủ quản của Joao Pedro, Chelsea được cho là giữ thái độ cứng rắn, thậm chí Barcelona có thể tiêu tốn tới 100 triệu euro, bao gồm mức phí cố định và tiền thưởng dựa trên thành tích cho thương vụ này.

ĐT Brazil chính thức "trói chân" HLV Ancelotti tới World Cup 2030

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) và huấn luyện viên trưởng Ancelotti đã chính thức gia hạn hợp đồng thêm 4 năm, qua đó đảm bảo ông sẽ tiếp tục dẫn dắt "Vũ công samba" đến World Cup 2030. Động thái gia hạn hợp đồng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối từ CBF dành cho nhà cầm quân người Italia, kể từ khi ông nhậm chức vào cuối tháng 5 năm 2025.

Cựu HLV Leeds từng suýt dẫn dắt MU

Trong chương trình "Stick to Football" của The Overlap, cựu HLV David O'Leary xác nhận, ông từng được đưa vào danh sách ứng cử viên dẫn dắt MU vào cuối mùa giải 2001/02, thời điểm Sir Alex Ferguson cân nhắc nghỉ hưu. Cụ thể, Sir Alex giới thiệu nhà cầm quân 68 tuổi cùng 2 ứng viên khác cho ban lãnh đạo, nhưng sau đó đổi ý và tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.