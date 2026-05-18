Hot girl làng gym chạy 21km dưới mưa lớn, Hồng Lệ vô địch marathon ở Hải Phòng

🌧️ Hot girl làng gym Ngọc Lan thức trắng đêm, đội mưa lớn chạy 21km

Mới đây trên trang cá nhân của mình, người đẹp Nguyễn Ngọc Lan đã chia sẻ những hình ảnh cũng như hành trình đáng nhớ của mình tại giải Hải Phòng Legacy Marathon 2026. Giải đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 17/5 mới đây quy tụ hơn 8000 VĐV trong nước và quốc tế đã gặp phải thời tiết xấu, trời đổ mưa rất lớn ở thời điểm xuất phát khiến nhiều chân chạy phải bỏ cuộc.

Ngọc Lan thi đấu cự ly 21km bất chấp trời mưa lớn

Tuy nhiên, Ngọc Lan đã quyết định vẫn thi đấu bất chấp cơn mưa cực lớn. Nữ HLV phòng gym kiêm VĐV thể hình giàu thành tích và cũng là chân chạy phong trào nổi tiếng này đã hoàn thành cự ly 21km với thời gian 2 giờ 36 phút trong sự thán phục của bạn bè.

“Khoảng 2h30 sáng thì trời đổ mưa như trút nước. Cả đêm hôm đó tôi gần như không ngủ được, người thì mệt, nhìn trời mưa chỉ muốn nằm luôn trong phòng và nghĩ đến việc không thi đấu nữa. Sau rất nhiều đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định đối mặt thử thách này rồi mặc áo, xỏ giày thi đấu”.

“Tôi đã có một trải nghiệm không bao giờ quên. Mưa tạt thẳng vào mặt, đường thì ngập nước, bắp chuối căng cứng từ km đầu tiên. Có những đoạn chân nặng muốn đứng lại luôn, người lạnh run, đầu chỉ hiện lên hai chữ bỏ cuộc. Nhưng nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn chạy, vẫn cười, vẫn cổ vũ nhau giữa trời mưa làm tôi cũng có thêm động lực.

Niềm vui của người đẹp làng gym khi về đích

“Cuối cùng tôi vẫn về đích. Không phải một race có pace đẹp nhất nhưng chắc chắn là race cảm xúc nhất với tôi. Vì sau ngày hôm đó tôi nhận ra chạy bộ không chỉ là chuyện thành tíc mà đôi khi nó còn là cách để mình học được việc dù rất mệt, rất muốn bỏ cuộc… nhưng mình vẫn tiếp tục bước đi”, Ngọc Lan kể.

Ngọc Lan chia sẻ trong thời gian tới, cô sẽ tiếp tục tham dự nhiều giải đấu, trong đó đặc biệt là giải Marathon tại Đà Nẵng vào tháng 7, tại Hà Nội vào tháng 10 và Marathon Di sản Hà Nội vào tháng 11.

☀️ Hồng Lệ lên ngôi vô địch 42km nữ

Cũng thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mình, Phạm Thị Hồng Lệ đã vượt qua khó khăn cũng như sự cạnh tranh từ các đối thủ để trở thành nhà vô địch 42km nữ của Hải Phòng Legacy Marathon 2026 với thành tích 2 giờ 57 phút 42 giây. Lần lượt xếp sau là Hoàng Hương Thủy (03:10:13) và Lê Minh Tuân (03:20:56).

Hồng Lệ thi đấu dưới trời mưa, vô địch 42km nữ

Trong khi đó ở cự ly 42km nam, Huỳnh Anh Khôi đăng quang với thành tích 2 giờ 33 phút 9 giây. Xếp sau là Lê Văn Hương (02:40:48) và Vũ Trọng Long (02:43:51).