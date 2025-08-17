Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 17/8: CĐV Wolves gửi lời tri ân tới Diogo Jota

CĐV Wolves gửi lời tri ân tới Diogo Jota thông qua tấm tifo cực lớn trên khán đài sân Molineux.

CĐV Wolves gửi lời tri ân tới Diogo Jota

CĐV Wolves đã gửi lời tri ân tới Diogo Jota, cố cầu thủ người Bồ Đào Nha không may qua đời vì tai nạn giao thông hồi hè vừa qua, với tấm tifo cực lớn có in hình Jota kèm theo dòng chữ "We'll remember you when you're walking in fields of gold" - "Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến bạn khi bạn bước đi giữa những cánh đồng vàng". Đây là một câu trong bài hát "Field of Gold" của ca sĩ Sting và thường được dùng làm hình ảnh cho những ký ức đẹp, yên bình. Trước khi chuyển sang Liverpool thi đấu, Jota từng chơi rất thành công trong màu áo của Wolves. 

CĐV Wolves tri ân cố cầu thủ, Diogo Jota

CĐV Wolves tri ân cố cầu thủ, Diogo Jota

Juventus, Inter Milan đều tổng duyệt thành công

Trước thềm Serie A, Juventus và Inter Milan tiếp tục tổ chức giao hữu để tổng duyệt trước mùa giải. Juventus lựa chọn Atalanta, đối thủ khá "cứng" nhưng vẫn giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Trong khi đó, Inter Milan giành chiến thắng 2-0 trước Olympiacos của Hy Lạp.

Cựu sao Arsenal bị CĐV đội nhà phản đối

Thomas Partey, cựu cầu thủ của Arsenal, vừa có màn ra mắt đội bóng mới, Villarreal. Tuy nhiên, cầu thủ người Ghana bị chính CĐV của "Tàu ngầm vàng" la ó. Nguyên nhân là bởi Partey vẫn đang bị điều tra tai tiếng "tấn công tình dục phụ nữ" xảy ra tại Anh cách đây 3 năm.

Một CĐV thiệt mạng trong trận đấu giữa Brighton và Fulham

Trong trận đấu giữa Brighton và Fulham, một CĐV của đội chủ nhà đã lên cơn đau tim đột ngột trên khán đài. Mặc dù các nhân viên y tế đã hết lòng cứu chữa và cố gắng đưa tới bệnh viện gần nhất nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. 

Thủ môn của Fluminense lập kỷ lục thế giới

Với việc ra sân trong trận đấu giữa Fluminense và Fortaleza tại giải VĐQG Brazil, thủ thành Fabio đã chính thức cân bằng kỷ lục cầu thủ thi đấu nhất trận nhất lịch sử của huyền thoại Peter Shilton với 1390 trận. Mặc dù đã 44 tuổi, Fabio vẫn là chốt chặn số một của CLB Brazil. Bởi vậy, thủ thành người Brazil còn nguyên cơ hội gia tăng kỷ lục. 

Tập đoàn Meta mở cuộc điều tra sau khi Semenyo tiếp tục bị phân biệt chủng tộc trên Instagram.

Theo Nhật Anh

