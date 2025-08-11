Tin mới nhất bóng đá sáng 11/8: Real Madrid đón tin dữ trước thềm khai màn La Liga

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 11/8: Real Madrid đón tin dữ trước thềm khai màn La Liga

Real Madrid đón tin dữ ngay trước thềm khai màn La Liga khi Camavinga chấn thương trong buổi tập gần nhất.

Real Madrid đón tin dữ trước thềm khai màn La Liga

Theo xác nhận từ Real Madrid, tiền vệ Eduardo Camavinga vừa dính chấn thương mắt cá chân phải trong buổi tập mới nhất của CLB. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, cầu thủ người Pháp sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 10 ngày để bình phục. Điều này đồng nghĩa với việc Camavinga nhiều khả năng sẽ lỡ trận khai màn La Liga 2025/26.

Camavinga chấn thương

Camavinga chấn thương

Van Dijk bực mình với CĐV Crystal Palace

Trong trận tranh Siêu cúp Anh, cả hai đội đã dành một phút trước trận đấu để mặc niệm Diogo Jota. Tuy nhiên, một số CĐV Crytal Palace đã gây ồn trong giây phút trang trọng này. Điều này khiến cho trung vệ Van Dijk cảm thấy không hài lòng. "Tôi rất thất vọng về tình huống đó. Họ cố giấu đi nhưng ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Những người làm như vậy mà về nhà ngủ ngon được thì tôi chẳng còn gì để nói". 

Barcelona để hai thủ môn cùng mặc áo số 1

Trong trận đấu với Como vừa qua, Barcelona đã quyết định để hai thủ môn Marc Ter Stegen và Joan Garcia cùng mặc áo số 1. Thủ thành người Đức đeo băng thủ quân của đội và có lời phát biểu trước mùa giải nhưng không thi đấu vì chấn thương. Trong khi đó, tân binh Joan Garcia bắt chính cả trận. Mặc dù vậy, việc để hai thủ môn cùng mặc áo số 1 là điều khá hiếm gặp.

Max Allegri lại có phát biểu gây sốc

HLV của AC Milan, Max Allegri lại vừa gây sốc khi chia sẻ rằng đội bóng của ông chơi hay hơn với... 10 người trên sân thay vì 11 cầu thủ như thường lệ. "Chúng tôi đã kết thúc một tháng tập luyện trước mùa giải và thành công trong việc không cầu thủ nào chấn thương. Chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho Coppa Italia bắt đầu từ ngày thứ Ba tuần tới. Hơi nghịch lý nhưng tôi thấy chúng tôi chơi tốt hơn hẳn khi chỉ còn 10 người. Chúng tôi đã chơi tập trung hơn và gây khó khăn cho Chelsea".

Fabregas cho biết ông không nghĩ về việc dẫn dắt Barca dù từng khoác áo CLB.

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

11/08/2025 05:15 AM (GMT+7)
