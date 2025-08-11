Tin mới nhất bóng đá sáng 11/8: Real Madrid đón tin dữ trước thềm khai màn La Liga

Real Madrid đón tin dữ trước thềm khai màn La Liga

Theo xác nhận từ Real Madrid, tiền vệ Eduardo Camavinga vừa dính chấn thương mắt cá chân phải trong buổi tập mới nhất của CLB. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, cầu thủ người Pháp sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 10 ngày để bình phục. Điều này đồng nghĩa với việc Camavinga nhiều khả năng sẽ lỡ trận khai màn La Liga 2025/26.

Camavinga chấn thương

Van Dijk bực mình với CĐV Crystal Palace

Trong trận tranh Siêu cúp Anh, cả hai đội đã dành một phút trước trận đấu để mặc niệm Diogo Jota. Tuy nhiên, một số CĐV Crytal Palace đã gây ồn trong giây phút trang trọng này. Điều này khiến cho trung vệ Van Dijk cảm thấy không hài lòng. "Tôi rất thất vọng về tình huống đó. Họ cố giấu đi nhưng ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Những người làm như vậy mà về nhà ngủ ngon được thì tôi chẳng còn gì để nói".

Barcelona để hai thủ môn cùng mặc áo số 1

Trong trận đấu với Como vừa qua, Barcelona đã quyết định để hai thủ môn Marc Ter Stegen và Joan Garcia cùng mặc áo số 1. Thủ thành người Đức đeo băng thủ quân của đội và có lời phát biểu trước mùa giải nhưng không thi đấu vì chấn thương. Trong khi đó, tân binh Joan Garcia bắt chính cả trận. Mặc dù vậy, việc để hai thủ môn cùng mặc áo số 1 là điều khá hiếm gặp.

Max Allegri lại có phát biểu gây sốc

HLV của AC Milan, Max Allegri lại vừa gây sốc khi chia sẻ rằng đội bóng của ông chơi hay hơn với... 10 người trên sân thay vì 11 cầu thủ như thường lệ. "Chúng tôi đã kết thúc một tháng tập luyện trước mùa giải và thành công trong việc không cầu thủ nào chấn thương. Chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho Coppa Italia bắt đầu từ ngày thứ Ba tuần tới. Hơi nghịch lý nhưng tôi thấy chúng tôi chơi tốt hơn hẳn khi chỉ còn 10 người. Chúng tôi đã chơi tập trung hơn và gây khó khăn cho Chelsea".