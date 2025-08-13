Tin mới nhất bóng đá sáng 13/8: Real phản đối trận Barcelona gặp Villarreal ở Mỹ

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 13/8: Real phản đối trận Barcelona gặp Villarreal ở Mỹ

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 13/8: Real Madrid đã phản đối kịch liệt kế hoạch đưa trận đấu giữa Villarreal và Barcelona vào tháng 12 tại La Liga sang tổ chức ở Mỹ.

Real phản đối trận Barcelona gặp Villarreal ở Mỹ

Real Madrid đã phản đối kịch liệt kế hoạch đưa trận đấu giữa Villarreal và Barcelona vào tháng 12 tại vòng 17 La Liga sang tổ chức ở Mỹ. Trong thông cáo phát đi hôm 12/8, Real Madrid cho biết đã yêu cầu FIFA không phê duyệt trận đấu “nếu chưa có sự đồng ý trước của tất cả các CLB tham dự giải”. Đồng thời, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kêu gọi UEFA gây sức ép buộc Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) rút đề xuất, và yêu cầu Hội đồng Thể thao Tối cao Tây Ban Nha (CSD) từ chối cấp phép.

Barcelona và Villarreal đang hướng tới việc tổ chức trận đấu giữa hai đội tại La Liga ở Mỹ

Barcelona và Villarreal đang hướng tới việc tổ chức trận đấu giữa hai đội tại La Liga ở Mỹ

Grealish muốn noi gương Rooney

Grealish tiết lộ anh đã tham khảo ý kiến Wayne Rooney trước khi chuyển tới Everton theo dạng cho mượn từ Man City. Ngôi sao người Anh chia sẻ: “Có lý do rõ ràng cho việc này. Tôi có thể chọn số khác, nhưng hai cầu thủ người Anh tôi yêu thích nhất mọi thời đại là Wayne Rooney và Paul Gascoigne, và cả hai từng mặc số 18 tại đây.

Ngay khi biết thương vụ sắp hoàn tất, tôi đã kiểm tra và thấy số 18 đang trống, thế là hoàn hảo. Tôi cũng đã nói chuyện với Rooney trước khi đến đây và nhắc tới chuyện số áo, hy vọng anh ấy cũng hài lòng”.

Lewandowski nhận định cơ hội giành Quả bóng vàng của Yamal

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với BBC, Robert Lewandowski đưa ra nhận định về cơ hội giành Quả bóng vàng 2025 của đồng đội trẻ Lamine Yamal. Chân sút người Ba Lan nói: “Mùa giải của Yamal thật đáng kinh ngạc, nhưng cuối cùng mọi thứ còn phụ thuộc vào những yếu tố quan trọng nhất. Quả bóng vàng ư? Cậu ấy vẫn còn rất nhiều thời gian, nếu không phải năm nay thì có thể là năm sau… Raphinha cũng đã có mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi sở hữu những cầu thủ có thể là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu này”.

Crystal Palace phản ứng gay gắt việc bị loại khỏi Europa League

Crystal Palace đã lên tiếng chỉ trích gay gắt sau khi bị UEFA tước suất dự Europa League và Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo. Trong thông cáo chính thức, Crystal Palace bày tỏ sự bất bình: “Đáng lẽ đây là lúc chúng tôi ăn mừng chiến thắng ở Community Shield tại Wembley, nhưng quyết định của UEFA, được CAS ủng hộ, đã cho thấy thành tích thể thao chẳng còn ý nghĩa.

“Khi đánh bại Man City để vô địch FA Cup vào tháng Năm lịch sử ấy, HLV và các cầu thủ đã giành quyền chơi tại Europa League. Thế nhưng, cơ hội đó đã bị tước đoạt. Rõ ràng có những CLB, tổ chức và cá nhân sở hữu đặc quyền và quyền lực đặc biệt. Ảnh hưởng ngày càng lớn và thiếu lành mạnh này đã phá vỡ hy vọng của người hâm mộ Crystal Palace, và báo hiệu tương lai không tốt cho các đội bóng khát vọng trên khắp châu Âu khi luật lệ và chế tài bị áp dụng thiếu công bằng một cách trắng trợn”.

Haaland gửi thông điệp cho Grealish

Jack Grealish đã chính thức chuyển tới Everton theo dạng cho mượn 1 mùa từ Man City, kèm theo điều khoản mua đứt với mức phí 50 triệu bảng vào mùa hè năm sau. Với Man City, sự ra đi của Grealish sẽ giúp họ tuân thủ quy định của UEFA sau mùa hè mua sắm rầm rộ. Nhưng với tiền đạo Erling Haaland, điều đó đồng nghĩa anh sẽ phải đối đầu thay vì sát cánh cùng người bạn thân nhất trên sân cỏ.

Trên trang Instagram All Everton, Haaland gửi gắm lời nhắn ngắn gọn tới các CĐV Everton: “Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt!”

8

PSG - Tottenham Hotspur 14.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 14/08
Thể lệ
HLV Solskjaer muốn giải cứu Sancho khỏi MU, cạnh tranh "ông lớn" Serie A
HLV Solskjaer muốn giải cứu Sancho khỏi MU, cạnh tranh "ông lớn" Serie A

Tương lai của Jadon Sancho tại Man Utd tiếp tục nóng lên khi hai “ông lớn” Roma và Besiktas bất ngờ gia nhập cuộc đua, mở ra lối thoát cho tiền vệ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/08/2025 23:21 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN