Tin mới nhất bóng đá sáng 13/8: Real phản đối trận Barcelona gặp Villarreal ở Mỹ

Real phản đối trận Barcelona gặp Villarreal ở Mỹ

Real Madrid đã phản đối kịch liệt kế hoạch đưa trận đấu giữa Villarreal và Barcelona vào tháng 12 tại vòng 17 La Liga sang tổ chức ở Mỹ. Trong thông cáo phát đi hôm 12/8, Real Madrid cho biết đã yêu cầu FIFA không phê duyệt trận đấu “nếu chưa có sự đồng ý trước của tất cả các CLB tham dự giải”. Đồng thời, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kêu gọi UEFA gây sức ép buộc Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) rút đề xuất, và yêu cầu Hội đồng Thể thao Tối cao Tây Ban Nha (CSD) từ chối cấp phép.

Barcelona và Villarreal đang hướng tới việc tổ chức trận đấu giữa hai đội tại La Liga ở Mỹ

Grealish muốn noi gương Rooney

Grealish tiết lộ anh đã tham khảo ý kiến Wayne Rooney trước khi chuyển tới Everton theo dạng cho mượn từ Man City. Ngôi sao người Anh chia sẻ: “Có lý do rõ ràng cho việc này. Tôi có thể chọn số khác, nhưng hai cầu thủ người Anh tôi yêu thích nhất mọi thời đại là Wayne Rooney và Paul Gascoigne, và cả hai từng mặc số 18 tại đây.

Ngay khi biết thương vụ sắp hoàn tất, tôi đã kiểm tra và thấy số 18 đang trống, thế là hoàn hảo. Tôi cũng đã nói chuyện với Rooney trước khi đến đây và nhắc tới chuyện số áo, hy vọng anh ấy cũng hài lòng”.

Lewandowski nhận định cơ hội giành Quả bóng vàng của Yamal

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với BBC, Robert Lewandowski đưa ra nhận định về cơ hội giành Quả bóng vàng 2025 của đồng đội trẻ Lamine Yamal. Chân sút người Ba Lan nói: “Mùa giải của Yamal thật đáng kinh ngạc, nhưng cuối cùng mọi thứ còn phụ thuộc vào những yếu tố quan trọng nhất. Quả bóng vàng ư? Cậu ấy vẫn còn rất nhiều thời gian, nếu không phải năm nay thì có thể là năm sau… Raphinha cũng đã có mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi sở hữu những cầu thủ có thể là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu này”.

Crystal Palace phản ứng gay gắt việc bị loại khỏi Europa League

Crystal Palace đã lên tiếng chỉ trích gay gắt sau khi bị UEFA tước suất dự Europa League và Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo. Trong thông cáo chính thức, Crystal Palace bày tỏ sự bất bình: “Đáng lẽ đây là lúc chúng tôi ăn mừng chiến thắng ở Community Shield tại Wembley, nhưng quyết định của UEFA, được CAS ủng hộ, đã cho thấy thành tích thể thao chẳng còn ý nghĩa.

“Khi đánh bại Man City để vô địch FA Cup vào tháng Năm lịch sử ấy, HLV và các cầu thủ đã giành quyền chơi tại Europa League. Thế nhưng, cơ hội đó đã bị tước đoạt. Rõ ràng có những CLB, tổ chức và cá nhân sở hữu đặc quyền và quyền lực đặc biệt. Ảnh hưởng ngày càng lớn và thiếu lành mạnh này đã phá vỡ hy vọng của người hâm mộ Crystal Palace, và báo hiệu tương lai không tốt cho các đội bóng khát vọng trên khắp châu Âu khi luật lệ và chế tài bị áp dụng thiếu công bằng một cách trắng trợn”.

Haaland gửi thông điệp cho Grealish

Jack Grealish đã chính thức chuyển tới Everton theo dạng cho mượn 1 mùa từ Man City, kèm theo điều khoản mua đứt với mức phí 50 triệu bảng vào mùa hè năm sau. Với Man City, sự ra đi của Grealish sẽ giúp họ tuân thủ quy định của UEFA sau mùa hè mua sắm rầm rộ. Nhưng với tiền đạo Erling Haaland, điều đó đồng nghĩa anh sẽ phải đối đầu thay vì sát cánh cùng người bạn thân nhất trên sân cỏ.

Trên trang Instagram All Everton, Haaland gửi gắm lời nhắn ngắn gọn tới các CĐV Everton: “Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt!”