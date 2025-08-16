Tin mới nhất bóng đá sáng 16/8: HLV Mascherano báo tin vui về Messi, Savinho bị gạch tên

HLV Mascherano báo tin vui về Messi

CLB Inter Miami đang tích cực chuẩn bị cho cuộc tiếp đón "gã khổng lồ" của bóng đá Mexico, CLB Tigres UANL tại tứ kết Leagues Cup vào ngày 20/8. Trong quá trình đó, siêu sao Lionel Messi có sự trở lại cực kỳ cần thiết khi đội bóng dưới quyền HLV Javier Mascherano đối đầu LA Galaxy. Đây là lần đầu tiên siêu sao người Argentina góp mặt kể từ ngày 2/8.

Siêu sao Messi báo tin vui cho người hâm mộ Inter Miami

Messi dính chấn thương cơ nhẹ ở chân phải trong trận đấu tại Leagues Cup gặp Necaxa hôm 2/8, buộc phải rời sân sớm ngay trong hiệp một. Đội trưởng Inter Miami chỉ trở lại tập luyện cùng toàn đội vào ngày 13/8 để chuẩn bị cho màn tái xuất quan trọng này.

Crystal Palace tổn thất lực lượng gặp Chelsea

HLV Oliver Glasner xác nhận Crystal Palace sẽ mất 6 cầu thủ vì chấn thương trong chuyến làm khách Chelsea ở vòng mở màn Premier League 2025/26 vào lúc 20h ngày 17/8 (giờ Hà Nội).

HLV Glasner thừa nhận rằng Daichi Kamada sẽ bỏ lỡ trận gặp Chelsea. Ngoài Kamada, Crystal Palace còn thiếu Eddie Nketiah (chấn thương gân kheo nặng), Cheick Doucoure và Chadi Riad (đầu gối – nghỉ dài hạn), Matheus Franca (cơ bắp) và Caleb Kporha (lưng).

Trong khi đó, đội trưởng Marc Guehi và Eberechi Eze – những người đang được đồn đoán sẽ rời Selhurst Park trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa ngày 1/9 – vẫn sẵn sàng ra sân sau khi tập luyện đầy đủ trong tuần.

Crystal Palace đang hướng tới việc chấm dứt chuỗi 15 trận không thắng trước Chelsea ở Premier League (hòa 2, thua 13) và tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Stamford Bridge kể từ tháng 4/2017.

Savinho bị gạch tên khỏi danh sách Man City trận mở màn Ngoại hạng Anh

Tiền vệ cánh Savinho đã không có tên trong danh sách thi đấu của Manchester City ở trận mở màn Premier League mùa giải mới, trong bối cảnh tương lai của anh đang bị đặt dấu hỏi.

Man City sẽ khởi đầu chiến dịch bằng chuyến làm khách Wolves vào lúc 23h30 ngày 17/8. Đội hình của Pep Guardiola đang khá đông đảo và nhà cầm quân Tây Ban Nha thừa nhận cần phải thanh lọc lực lượng trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Tuy nhiên, Savinho không nằm trong nhóm cầu thủ mà ông muốn chia tay.

Tottenham đang dành sự quan tâm đặc biệt cho cầu thủ chạy cánh 21 tuổi, người chuyển tới Man City từ Girona (Tây Ban Nha) cách đây một năm. Thương vụ này cũng hấp dẫn Savinho bởi anh muốn được ra sân thường xuyên ở Premier League, đặc biệt trong mùa giải có World Cup vào cuối năm.

Trong buổi họp báo hôm thứ Sáu, HLV Guardiola xác nhận Savinho sẽ không góp mặt trong trận gặp Wolves tại sân Molineux, nhưng lý do là chấn thương chứ không liên quan đến chuyện chuyển nhượng.

Con trai Michael Carrick đeo băng đội trưởng U16 Man United

Jacey Carrick, con trai của cựu tiền vệ Michael Carrick, vừa đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp khi được trao băng đội trưởng đội U16 Manchester United ở một trận đấu trong chuyến du đấu nước ngoài.

Jacey Carrick nhận được nhiều lời khen thời gian gần đây nhờ những màn trình diễn ấn tượng ở các đội trẻ của Man United, thường sát cánh cùng Kai Rooney – con trai Wayne Rooney.

Cả hai từng gây chú ý tại giải SuperCupNI vừa qua, nơi Wayne Rooney và Michael Carrick trực tiếp theo dõi từ khán đài. Sau đó, Jacey được lựa chọn vào danh sách U16 Man United tham dự chuyến tập huấn tại Hong Kong.

Gibbs-White gọi điện xin lỗi HLV Thomas Frank

Theo tiết lộ, Morgan Gibbs-White đã gọi điện cho HLV Thomas Frank để xin lỗi sau khi bất ngờ đổi ý và ký hợp đồng mới với Nottingham Forest. Tottenham tin rằng họ sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng trong hợp đồng của Gibbs-White bằng đề nghị trị giá 60 triệu bảng hôm 10/7. Một buổi kiểm tra y tế thậm chí đã được lên lịch cho tuyển thủ Anh, nhưng thương vụ bất ngờ đổ bể khi Nottingham Forest dọa báo cáo "Spurs" lên ban tổ chức Premier League vì cáo buộc “tiếp cận trái phép”.

Sự tức giận của Forest bắt nguồn từ nghi vấn Tottenham vi phạm thỏa thuận bảo mật liên quan đến điều khoản giải phóng. Gibbs-White, người ban đầu muốn chuyển đến Tottenham, cuối cùng lại đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Forest. Bản hợp đồng mới được cho là giúp mức lương của Gibbs-White tăng hơn gấp đôi so với con số 60.000 bảng/tuần trước đó.