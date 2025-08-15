Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 15/8: Lewandowski nghỉ trận ra quân La Liga của Barcelona

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bản tin bóng đá sáng 15/8: Lewandowski sẽ không đá trận gặp Mallorca của Barca do chấn thương.

Lewandowski nghỉ trận ra quân La Liga của Barcelona

Tờ Mundo Deportivo cho biết tiền đạo Robert Lewandowski sẽ không đá vòng 1 La Liga cuối tuần này khi Barcelona hành quân tới Mallorca. Lewandowski đang bị đau dây chằng trái và đã không tập đủ buổi nào trong 1 tuần qua, do đó HLV Hansi Flick quyết định cho anh ngồi ngoài để tránh chấn thương nặng hơn. Ferran Torres dự kiến sẽ đá chính thay Lewandowski.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Bournemouth mất Justin Kluivert trước trận gặp Liverpool

HLV Andoni Iraola xác nhận tiền đạo Justin Kluivert sẽ không thể thi đấu trận mở màn Premier League 2025/26 của Bournemouth trước Liverpool vào đêm nay. Kluivert đã không góp mặt ở các trận giao hữu và anh vẫn chưa bình phục chấn thương.

HLV Eddie Howe nói về tình hình vụ Isak

HLV Eddie Howe trước thềm vòng 1 Premier League thừa nhận tình hình vụ Alexander Isak đang ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Newcastle. “Tôi không phủ nhận việc này đang không có ảnh hưởng tích cực lên tâm lý mọi người. Chúng tôi phải tìm cách để tiến về phía trước mà không có Isak. Theo thời gian chúng tôi đã có sự chấp nhận rằng cậu ấy sẽ không tiếp tục đá cho CLB”, Howe nói.

Erik Lamela giải nghệ

Tiền đạo người Argentina Erik Lamela đã chấm dứt sự nghiệp bóng đá ở tuổi 33 sau khi không tìm được CLB mới. Lamela đã từng 8 năm khoác áo Tottenham cho tới khi chuyển sang Sevilla năm 2021. Sau 3 mùa giải thi đấu tại đây nhưng bị chấn thương hành hạ, Lamela mùa 2024/25 đã sang thi đấu ở AEK Athens theo bản hợp đồng 3 năm, nhưng anh chỉ đá được 1 năm trước khi đồng ý thanh lý hợp đồng và treo giày.

Chủ tịch Getafe nói La Liga là “trò cười của châu Âu”

Chủ tịch Angel Torres của CLB Getafe đã lên tiếng chỉ trích các quy định của La Liga khi đa số các CLB đang không đăng ký nổi cầu thủ mình mua về. “Chúng ta đang là trò cười của châu Âu vì những điều luật quái đản này. Chính vì những điều luật đó mà các CLB phải quỳ gối chấp nhận những quyết định kiểu như Villarreal sang đá một trận La Liga ở Mỹ dù đáng lẽ họ được đá sân nhà”, ông nói.

Tin mới nhất bóng đá tối 14/8: Tân binh Leon được nhiều sao MU "chăm sóc"
Tin mới nhất bóng đá tối 14/8: Tân binh Leon được nhiều sao MU "chăm sóc"

Truyền thông Anh cho biết Diego Leon chiếm được cảm tình của dàn sao MU dù anh vẫn chưa thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Bấm xem >>

Theo Q.D (Tổng hợp)

14/08/2025 23:27 PM (GMT+7)
Tin liên quan
