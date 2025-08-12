Tin mới nhất bóng đá sáng 12/8: Chủ tịch Jim Ratcliffe của MU nhận tin vui

Chủ tịch Ratcliffe của MU nhận tin vui

Theo tin từ ESPN, chủ tịch của MU, Jim Ratcliffe vừa nhận tin vui khi nhóm CĐV trung thành người bản địa của CLB vừa quyết định tạm hoãn biểu tình. Trước đó, nhóm CĐV có số thành viên lên tới hơn 26.000 người định tổ chức biểu tình chống lại ban lãnh đạo đội bóng trong ngày khai mạc Ngoại hạng Anh 2025/26. Tuy nhiên trong lần khảo sát mới nhất, đại đa số đã bỏ phiếu tạm hoãn khi cho rằng Jim Ratcliffe cùng các đồng sự cần thêm thời gian.

Nhóm CĐV trung thành người bản địa của MU quyết định tạm hoãn biểu tình

Steven Gerrard phát biểu gây tranh cãi

Cựu sao Liverpool, Steven Gerrard vừa gây tranh cãi khi cho rằng Michael Owen tài năng hơn cả Lamine Yamal và Kylian Mbappe. "Yamal và Mbappe vẫn đang theo đuổi danh hiệu 'Quả bóng vàng'. Bởi vậy, tôi nghĩ chúng ta cần phải dành sự tôn trọng cho Michael Owen. Cậu ấy từng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi biết điều đó bởi tôi chơi cùng cậu ấy từ khi còn trẻ. Tôi phải nói rằng cậu ấy là người giỏi nhất trong số ba người. Tất nhiên, Mbappe và Yamal cũng rất giỏi".

Dalot khiến fan MU phản ứng trái chiều

Diogo Dalot đang tạo nên hai luồng dư luận trái chiều sau hành động từ chối ký tặng một số người hâm mộ. Một bên cho rằng hậu vệ người Bồ Đào Nha "kênh kiệu" và không tôn trọng CĐV Man United. Trong khi đó, một bên cho rằng Dalot đã làm đúng khi không tiếp tay cho một số kẻ trục lợi. Họ chỉ muốn có được chữ ký của cầu thủ rồi đem rao bán.

Sao Argentina lấy lại sự tự tin nhờ Allegri

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Santiago Martinez của AC Milan tiết lộ bản thân đã lấy lại được sự tự tin nhờ HLV Allegri. "Tôi vẫn là Santiago nhưng ở phiên bản rất khác, khao khát hơn, tự tin hơn. Tôi chuyển tới CLB vào tháng 1 nên không tìm được nhịp độ cần thiết. Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong vài tháng qua. HLV Allegri đã đoàn kết toàn đội lại với nhau. Ngay từ ngày đầu tập luyện, tôi đã biết đây sẽ là mùa giải tuyệt vời".

Chủ tịch của Barcelona hứa hoàn thành nhiệm vụ

Trong phát biểu mới nhất, chủ tịch của Barcelona, Joan Laporta hứa sẽ hoàn thành việc đăng ký các tân binh trong tuần này. "Với quyết định của Ter Stegen, chúng tôi đã có thể đăng ký Joan Garcia. Chúng tôi cũng đang làm việc để đăng ký số cầu thủ còn lại. Chúng tôi sẽ có một tuần bận rộn và hy vọng tin vui sẽ tới. Nếu không, chúng tôi vẫn còn thời gian".