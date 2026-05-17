Mỹ nhân mở học viện tennis gây tranh cãi, fan chỉ chú ý tới body quá nóng bỏng

Không sở hữu danh hiệu Grand Slam hay đứng trong top đầu WTA, nhưng Haley Winton, 29 tuổi vẫn đang trở thành cái tên gây chú ý mạnh trên mạng xã hội quần vợt Mỹ mùa hè 2026.

Lý do không chỉ nằm ở việc cô bất ngờ mở học viện tennis dành riêng cho nữ, mà còn bởi ngoại hình quá cuốn hút khiến cộng đồng mạng gần như “quên mất” đây là một HLV quần vợt thực thụ.

Haley Winton sở hữu "body vạn người mê"

Từ tay vợt ít tiếng tăm tới hiện tượng mạng xã hội

Haley Winton từng thi đấu ở hệ thống ITF trong giai đoạn đầu sự nghiệp trước khi biến mất khỏi các giải chuyên nghiệp suốt nhiều năm. Khoảng thời gian “ở ẩn” ấy khiến cô gần như không còn được nhắc đến trong làng banh nỉ.

Thế nhưng cuối năm 2025, Winton bất ngờ tái xuất cùng hình ảnh hoàn toàn khác. Không còn là một tay vợt chỉ tập trung vào thi đấu, cô xuất hiện dày đặc trên Instagram với phong cách “sports model” hiện đại, kết hợp giữa tennis, fitness và thời trang thể thao.

Những video tập luyện khoe vóc dáng săn chắc, vòng eo gọn và phong cách đầy năng lượng nhanh chóng giúp cô thu hút lượng fan lớn trên mạng xã hội. Nhiều người thậm chí gọi Haley là “một trong những mỹ nhân thể thao nóng bỏng nhất tennis Mỹ hiện tại”.

Học viện tennis “chỉ dành cho nữ” gây tranh cãi

Bước ngoặt khiến Haley Winton trở thành chủ đề bàn luận nằm ở kế hoạch mở học viện tennis hè 2026 dành riêng cho nữ giới.

Theo thông tin trên trang cá nhân, chương trình của cô tập trung đào tạo các tay vợt trẻ với nhiều cấp độ khác nhau, từ người mới chơi, lớp nâng cao cho tới các buổi huấn luyện cá nhân hướng tới môi trường đại học và chuyên nghiệp.

Điểm đặc biệt là toàn bộ mô hình đều hướng tới nữ giới, từ học viên cho tới đội ngũ huấn luyện viên.

Chính điều này tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận ca ngợi Haley Winton như hình mẫu phụ nữ hiện đại, muốn tạo môi trường an toàn và truyền cảm hứng cho các tay vợt nữ trẻ tuổi.

Ngược lại, không ít người cho rằng đây là chiến lược truyền thông nhằm tận dụng sức hút ngoại hình để xây dựng thương hiệu cá nhân nhanh hơn. Dù gây tranh cãi, hiệu ứng truyền thông mà Haley tạo ra là rất lớn.

Fan bàn về body nhiều hơn chuyên môn

Điều thú vị là mỗi lần Haley Winton đăng video tập tennis hay quảng bá học viện, phần lớn bình luận lại không xoay quanh kỹ thuật hay giáo án huấn luyện.

Thay vào đó, cộng đồng mạng liên tục nhắc tới thân hình săn chắc, đôi chân dài và phong cách thể thao đầy quyến rũ của cô. Những cụm từ như “quá nóng bỏng”, “body chuẩn vận động viên”, hay “không thể rời mắt” xuất hiện dày đặc dưới các bài đăng.

Nhiều fan còn đùa rằng họ “quên mất đây là quảng bá học viện tennis chứ không phải chiến dịch thời trang thể thao”.

Biểu tượng truyền cảm hứng hay cao thủ truyền thông?

Câu hỏi lớn nhất quanh Haley Winton lúc này là, cô thực sự muốn phát triển tennis nữ hay đang xây dựng hình tượng người ảnh hưởng trong thể thao?

Thực tế, hai điều đó có thể cùng tồn tại. Winton sở hữu nền tảng chuyên môn từ quần vợt, hiểu môi trường đào tạo vận động viên và đồng thời biết cách tận dụng mạng xã hội để tạo độ phủ hình ảnh. Trong thời đại thể thao gắn chặt với truyền thông số, đây rõ ràng là lợi thế cực lớn.

Dù còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận Haley Winton đang làm được điều mà rất nhiều tay vợt khác chưa làm được, khiến cộng đồng tennis liên tục nhắc tới tên mình, dù không cần vô địch một giải đấu lớn nào.

