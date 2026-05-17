Cơ thủ bi-a mất cúp vì tự nhận lỗi: Hành động khiến hàng triệu fan nổi da gà

Snooker và “luật bất thành văn” khiến cả thế giới nể phục

Trong thời đại mà nhiều môn thể thao bị phủ kín bởi tranh cãi trọng tài, tiểu xảo và những màn “ăn gian hợp lệ”, snooker vẫn tồn tại như một thế giới rất khác. Ở đó, đôi khi một cơ thủ sẵn sàng tự tay đánh mất chiến thắng chỉ vì một cú chạm bi nhỏ đến mức không ai nhìn thấy. Không phải trọng tài phát hiện, cũng chẳng phải camera quay chậm bóc lỗi, mà chính họ chủ động đứng lên thừa nhận sai phạm của mình giữa thời khắc căng thẳng nhất trận đấu.

Robertson được ca ngợi với hành động tự nhận lỗi

Đó là lý do snooker luôn được xem là môn thể thao mang tinh thần quý tộc bậc nhất thế giới.

Trong snooker tồn tại một “luật bất thành văn” được giới cơ thủ tôn trọng tuyệt đối: self-call foul, tức tự nhận lỗi phạm quy. Những lỗi ấy đôi khi nhỏ đến khó tin. Chỉ một cú quệt rất nhẹ của vạt áo, chuôi cơ hay tay áo vào bi cũng đủ bị tính lỗi. Ở tốc độ thi đấu thực tế, nhiều tình huống ngay cả trọng tài đứng sát bàn còn không thể nhận ra. Thế nhưng người chơi thì biết rất rõ mình vừa làm gì.

Khoảnh khắc cả khán phòng đang reo hò thì cơ thủ bất ngờ… tự thú

Không ít lần khán giả vừa kịp reo hò khi bi mục tiêu rơi xuống lỗ thì cơ thủ bất ngờ đứng thẳng người, đặt cây cơ xuống bàn rồi quay sang trọng tài để thông báo: “Tôi đã chạm bi”.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng đủ khiến họ mất lượt, mất break hoàn hảo, thậm chí đánh rơi luôn cơ hội vô địch.

Một trong những khoảnh khắc nổi tiếng nhất thuộc về Neil Robertson tại UK Championship 2022. Trong trận đấu căng thẳng với Joe Perry, nhà vô địch thế giới người Australia đang thực hiện chuỗi ghi điểm quan trọng để kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Cú đánh đưa bi hồng vào lỗ diễn ra hoàn hảo đến mức tất cả đều nghĩ Robertson sẽ tiếp tục tiến gần chiến thắng. Thế nhưng ngay sau đó, anh bất ngờ đứng dậy và chủ động báo với trọng tài rằng bi chủ đã khẽ chạm vào một bi đỏ trong lúc thực hiện động tác.

Đó là lỗi nhỏ đến mức gần như không ai phát hiện. Đối thủ không phản ứng, trọng tài cũng không hề đưa ra tín hiệu phạm lỗi, còn khán giả hoàn toàn chìm trong bầu không khí của một cú đánh đẹp mắt. Nhưng Robertson vẫn tự nhận lỗi, chấp nhận mất lượt và cuối cùng thua luôn trận đấu.

Kyren Wilson cũng có hành động tương tự vào năm 2022

Kyren Wilson khiến trọng tài và đối thủ đứng hình

Một tình huống tương tự cũng từng xảy ra với Kyren Wilson tại Masters 2022.

Trong thế trận căng như dây đàn trước Stuart Bingham, Wilson bất ngờ chủ động nhận lỗi chạm bi dù toàn bộ nhà thi đấu không ai nhận ra điều gì bất thường.

Trọng tài ngơ ngác. Đối thủ sững người. Khán giả mất vài giây mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Và rồi cả khán phòng đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Đó không còn là phản ứng dành cho một cú đánh hay, mà là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho tinh thần thể thao cao thượng.

Vì sao snooker được gọi là môn thể thao “quý tộc”?

Điều khiến snooker khác biệt nằm ở văn hóa của môn chơi này. Không có va chạm cơ thể, không có những màn gây áp lực lên trọng tài hay cố tình đánh lừa đối phương. Các cơ thủ gần như tự chịu trách nhiệm hoàn toàn với hành vi của mình.

Trong nhiều môn thể thao khác, tận dụng việc trọng tài không nhìn thấy lỗi đôi khi được xem là “khôn ngoan”. Nhưng ở snooker, điều đó gần như đi ngược với toàn bộ giá trị cốt lõi của môn chơi.

Bởi vậy, những cơ thủ dám tự nhận lỗi ở thời khắc sinh tử thường nhận được sự tôn trọng lớn hơn cả người chiến thắng.

“Bão tim” trên mạng xã hội và bài học cho thể thao hiện đại

Mỗi lần những video fair-play như vậy lan truyền, cộng đồng mạng lại bùng nổ cảm xúc. Hàng triệu người để lại bình luận ca ngợi sự trung thực hiếm thấy trong thể thao đỉnh cao.

Nhiều fan thậm chí cho rằng bóng đá và các môn đối kháng hiện đại cần học lại tinh thần ấy từ snooker.

Bởi sau tất cả, thể thao không chỉ được định nghĩa bằng danh hiệu hay tiền thưởng. Một nhà vô địch có thể được nhớ đến vài năm, nhưng những con người dám đánh đổi chiến thắng để giữ lòng tự trọng thường sẽ được tôn trọng mãi mãi.