Trực tiếp bóng đá Chelsea - Man City: Vinh quang gọi tên ai? (CK FA Cup)

FA Cup | 21h, 16/5, chung kết | Wembley Chelsea 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Man City Man City Điểm Jorgensen Colwill Fofana Hato Gusto Santos Caicedo Cucurella Palmer Enzo Pedro Điểm Donnarumma Nunes Guehi Ake O’Reilly Silva Reijnders Semenyo Cherki Doku Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Jorgensen, Colwill, Fofana, Hato, Gusto, Santos, Caicedo, Cucurella, Palmer, Enzo, Pedro Donnarumma, Nunes, Guehi, Ake, O’Reilly, Silva, Reijnders, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

Phong độ Man City tốt hơn

Về mặt phong độ, Chelsea thực sự đáng lo khi chiến thắng trước Leeds United F.C. là trận duy nhất họ thắng trong 5 lần ra sân gần đây. Họ thua MU, Brighton, Nottingham Forest và hòa với Liverpool trong lần ra sân gần nhất. Trong khi đó, Man City đang có phong độ rất tốt.

Thầy trò Pep Guardiola không biết thua là gì kể từ ngày 18/3 tới nay. Họ thắng Arsenal 2-0 trong trận chung kết League Cup và sau đó là 7 trận thắng, chỉ hòa đúng 1 trận với Everton. Hai trận gần nhất, họ thắng Brentford và Crystal Palace với cùng tỉ số 3-0.

Chelsea bất lợi về lực lượng

Về mặt lực lượng, Chelsea cũng đang bất lợi hơn so với Man City. Họ không có được sự phục vụ của thủ thành số một, Robert Sanchez do cầu thủ này bị chấn động não. Jorgensen sẽ là người thay thế. Ngoài ra, họ còn mất 3 cầu thủ chạy cánh là Gittens, Estevao và Derry. Trong khi đó, Man City nhiều khả năng chỉ vắng Rodri do chấn thương háng.