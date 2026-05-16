Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Kết quả bóng đá Chelsea - Man City: Haaland - Semenyo định đoạt ngôi vương (Chung kết FA Cup)

Sự kiện: Cup FA Manchester City Chelsea

(Chung kết FA Cup) Haaland và Semenyo mang tới khác biệt lớn cho Man City trước Chelsea.

Man City chơi áp đảo hoàn toàn Chelsea trong hiệp đấu thứ nhất. Nửa xanh thành Manchester tạo ra hàng tá cơ hội đáng chú ý, với Haaland là người có được nhiều thời cơ nhất. Nhưng chân sút người Na Uy lại bỏ lỡ đáng tiếc. 

Pha bóng duy nhất mà Haaland sút tung lưới Chelsea lại không được tính bàn thắng. Phút 27, Semenyo thả bóng thuận lợi để Nunes thoát xuống. Sau đó, Nunes căng ngang thuận lợi để Haaland đệm bóng vào lưới trống. Nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Nunes. 

Pha lập công bị từ chối của Haaland

Sang hiệp hai, Chelsea cố gắng vùng lên. Có những lúc họ gây ra khó khăn cho Man City, nhưng lại không thể tìm được bàn mở điểm.

Man City chỉ chờ có vậy để tung đòn "hồi mã thương". Phút 72, từ tình huống phản công, Haaland đã chuyền bóng bằng chân không thuận cho Semenyo đánh gót đầy ngẫu hứng, mở tỷ số cho "The Citizens".

Semenyo ăn mừng

Sau khi ghi bàn mở điểm, Man City chơi chậm rãi hơn. Họ rình rập tìm thời cơ kết liễu Chelsea nhưng không tận dụng được. 

Việc không ghi được bàn thứ 2 không phải vấn đề lớn với Man City. Họ giữ sạch lưới để thắng chung cuộc 1-0 trước Chelsea, qua đó lên ngôi vương FA Cup. 

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 0-1 Man City (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Man City: Semenyo 72' (Haaland) 

Đội hình xuất phát: 

Chelsea: Sanchez, Colwill, Fofana, Hato, Gusto, Reece James, Caicedo, Cucurella, Palmer, Enzo Fernandez, Pedro

Man City: Trafford, Nunes, Guehi, Khusanov, O’Reilly, Silva, Rodri, Semenyo, Marmoush, Doku, Haaland

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Điểm

Sanchez 6.3

Colwill 6.1

Fofana 6.7

Hato 6.1

Gusto 6.5

Reece James 6.2

Caicedo 6.4

Cucurella 6.2

Palmer 6.4

Enzo Fernandez 6.5

Pedro 5.9

Điểm

6.5Trafford

7.2Nunes

7.6Guehi

7.0Khusanov

7.0O’Reilly

6.6Silva

6.8Rodri

7.5Semenyo Ghi bàn

6.3Marmoush

7.5Doku

7.3Haaland Kiến tạo

Thay người

Delap 5.9

Neto 6.1

Garnacho 6.1

Thay người

6.6Cherki

6.3Kovacic

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Thống kê trận đấu (Theo ESPN) 

Sút khung thành
7 (1)
9 (4)
Thời gian kiểm soát bóng
44%
56%
Phạm lỗi
15
13
Thẻ vàng
3
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
3
3
Phạt góc
4
4
Cứu thua
4
0
