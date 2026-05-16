Kết quả bóng đá Chelsea - Man City: Haaland - Semenyo định đoạt ngôi vương (Chung kết FA Cup)

Man City chơi áp đảo hoàn toàn Chelsea trong hiệp đấu thứ nhất. Nửa xanh thành Manchester tạo ra hàng tá cơ hội đáng chú ý, với Haaland là người có được nhiều thời cơ nhất. Nhưng chân sút người Na Uy lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Pha bóng duy nhất mà Haaland sút tung lưới Chelsea lại không được tính bàn thắng. Phút 27, Semenyo thả bóng thuận lợi để Nunes thoát xuống. Sau đó, Nunes căng ngang thuận lợi để Haaland đệm bóng vào lưới trống. Nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Nunes.

Pha lập công bị từ chối của Haaland

Sang hiệp hai, Chelsea cố gắng vùng lên. Có những lúc họ gây ra khó khăn cho Man City, nhưng lại không thể tìm được bàn mở điểm.

Man City chỉ chờ có vậy để tung đòn "hồi mã thương". Phút 72, từ tình huống phản công, Haaland đã chuyền bóng bằng chân không thuận cho Semenyo đánh gót đầy ngẫu hứng, mở tỷ số cho "The Citizens".

Semenyo ăn mừng

Sau khi ghi bàn mở điểm, Man City chơi chậm rãi hơn. Họ rình rập tìm thời cơ kết liễu Chelsea nhưng không tận dụng được.

Việc không ghi được bàn thứ 2 không phải vấn đề lớn với Man City. Họ giữ sạch lưới để thắng chung cuộc 1-0 trước Chelsea, qua đó lên ngôi vương FA Cup.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 0-1 Man City (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Man City: Semenyo 72' (Haaland)

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Sanchez, Colwill, Fofana, Hato, Gusto, Reece James, Caicedo, Cucurella, Palmer, Enzo Fernandez, Pedro

Man City: Trafford, Nunes, Guehi, Khusanov, O’Reilly, Silva, Rodri, Semenyo, Marmoush, Doku, Haaland

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Chelsea vs Man City Điểm Sanchez 6.3 Colwill 6.1 Fofana 6.7 Hato 6.1 Gusto 6.5 Reece James 6.2 Caicedo 6.4 Cucurella 6.2 Palmer 6.4 Enzo Fernandez 6.5 Pedro 5.9 Điểm 6.5Trafford 7.2Nunes 7.6Guehi 7.0Khusanov 7.0O’Reilly 6.6Silva 6.8Rodri 7.5Semenyo 6.3Marmoush 7.5Doku 7.3Haaland Thay người Delap 5.9 Neto 6.1 Garnacho 6.1 Thay người 6.6Cherki 6.3Kovacic Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Thống kê trận đấu (Theo ESPN)