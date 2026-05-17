Nóng nhất thể thao sáng 17/5: Sinner mất ngủ dù dẫn trước Medvedev

Sinner mất ngủ dù sắp thắng Medvedev

Sinner không có được trận bán kết Rome Open trọn vẹn. Tay vợt người Italia phải dùng tới 3 set để đánh bại Medvedev. Chưa kể, Sinner còn phải trải qua 2 ngày thi đấu để hoàn tất trận đấu, bởi ngày thi đấu đầu tiên dừng ở set 3 khi mưa kéo dài.

Sau trận, Sinner cho biết bản thân mất ngủ sau ngày thi đấu đầu tiên: "Thật lòng mà nói, đây là thử thách khó khăn. Bình thường tôi không bao giờ khó ngủ vào ban đêm. Nhưng đêm qua thì không dễ dàng chút nào.

Sinner có sự lo lắng nhất định khi phải đấu Medvedev trong 2 ngày

Khi tôi bước vào set thứ 3 trong bối cảnh gần như đã thắng (dẫn 4-2 ở set 3), tôi vẫn phải tập trung. Về cơ bản, đó là khởi đầu mới. Cảm giác hồi hộp lại xuất hiện, nhưng tôi rất hài lòng về cách mình đã xử lý tình huống".

Zverev bị chê quá nhàm chán

Zverev đang tỏ ra tụt lại phía sau. Anh không cạnh tranh được với Sinner và Alcaraz. Huyền thoại làng quần vợt Adriano Panatta không ngần ngại chỉ trích tay vợt người Đức: "“Tôi chỉ xem highlights thôi. Theo nguyên tắc thì giờ tôi thậm chí không xem Zverev thi đấu nữa vì cậu ta quá nhàm chán. Tôi luôn biết cậu ta sẽ chơi thế nào rồi. Ai cũng từng thắng set đầu rồi thua set 2 dù có tới 4 cơ hội giành match point, nhưng đâu phải vì thế mà người ta bỏ luôn set 3. Cậu ta cư xử như một đứa trẻ mỗi khi nổi nóng".

Venus Williams trở lại Roland Garros

Venus Williams tuyên bố sẽ trở lại giải Roland Garros sau 5 năm vắng bóng. Cô sẽ thi đấu ở nội dung đôi cùng với đồng hương người Mỹ Hailey Baptiste. Venus Williams hướng tới việc bổ sung thêm một danh hiệu nữa vào bộ sưu tập đồ sộ gồm 14 danh hiệu đánh đôi Grand Slam của mình.

Huỳnh Văn Tuấn đấu cao thủ Muay Thái Lan tại đấu trường ONE Championship

Cụ thể vào ngày 22/5 tới đây tại sự kiện ONE: Lumpinee 155 được ONE Championship tổ chức ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), đại diện của Việt Nam Huỳnh Văn Tuấn sẽ so tài với tay đấm nước chủ nhà Chokpreecha ở hạng cân 57kg. ONE Championship là đấu trường võ thuật lớn nhất châu Á, lan tỏa hơn 190 quốc gia, quy tụ nhiều võ sĩ nổi tiếng thế giới. Việc Huỳnh Văn Tuấn thượng đài của ONE gây xôn xao trong cộng đồng võ thuật nước nhà.

Huỳnh Văn Tuấn là tượng đài bậc nhất của kickboxing Việt Nam với bảng thành tích đồ sộ, nổi bật là 2 HCV SEA Games, 8 lần liên tiếp vô địch quốc gia, 2 HCV Muay quốc gia…cùng nhiều trận thắng ấn tượng tại đấu trường chuyên nghiệp. Văn Tuấn sở hữu lối đánh tốc độ, lì đòn và uy lực. Tuy nhiên ở trận đấu tới tại ONE, Văn Tuấn sẽ thi đấu ở thể thức Muay. Trong khi đó, Chokpreecha đã có 2 năm thi đấu chuyên nghiệp tại ONE. Dù vậy trong 5 trận gần nhất, võ sĩ này mới chỉ có 1 chiến thắng.

Poster trận đấu có sự góp mặt của Huỳnh Văn Tuấn

Jake Paul gửi lời đề nghị 200 triệu USD để đấu Canelo Alvarez

Jake Paul tuyên bố đã gửi lời đề nghị trị giá 200 triệu USD tới Canelo Alvarez để thượng đài trong một trận boxing bom tấn. Ngôi sao người Mỹ cho biết đối phương đã bày tỏ sự cởi mở với ý tưởng này, dù Alvarez chưa từng công khai xác nhận cuộc trao đổi hay nhắc đến con số kể trên.

Cụ thể, Jake Paul cho hay: "Canelo muốn 200 triệu USD. Tôi có sẵn 200 triệu USD cho anh ấy, số tiền quá dễ kiếm. Jake Paul đấu Canelo, hãy biến nó thành hiện thực. Đây là trận đấu mà người hâm mộ đã chờ đợi. Đây là trận boxing lớn nhất có thể được tạo ra".