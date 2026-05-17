Kết quả bóng đá Al Nassr - Gamba Osaka: Ronaldo nỗ lực, lần đầu đăng quang (CK Cúp C2 châu Á)

Chạm trán Gamba Osaka ở chung kết AFC Champions League Two, Al Nassr nhập cuộc đầy khí thế và hoàn toàn kiểm soát thế trận. Hàng loạt cơ hội được hàng công đội bóng Saudi Arabia và đặc biệt là Cristiano Ronaldo tạo ra về phía khung thành đối phương, chỉ tiếc rằng tất cả đều đi may mắn để chuyển hóa thành bàn thắng.

Ronaldo bất lực nhìn Al Nassr thất bại ở chung kết AFC Champions League Two

Tấn công nhiều không ghi bàn, Al Nassr bất ngờ nhận "gáo nước lạnh" ở phút 29. Từ tình huống tấn công trung lộ, tiền đạo Deniz Hummet dứt điểm hiểm hóc tung lưới Al Nassr, khai thông bế tắc trận đấu.

Bước sang hiệp 2, HLV Jorge Jesus lần lượt tung Angelo Gabriel, Kingsley Coman vào sân nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho Al Nassr. Tuy nhiên, dàn sao đắt giá của đội bóng Saudi Arabia vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Gamba Osaka. Với cá nhân Ronaldo, anh tiếp tục trải qua hiệp đấu kém duyên.

Chung cuộc, Gamba Osaka giành chiến thắng 1-0 để lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang AFC Champions League Two. Trong khi đó, Ronaldo tiếp tục lỗi hẹn với danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr.

Chung cuộc: Al Nassr 0-1 Gamba Osaka

Ghi bàn (Kiến tạo):

Hummet 29' (Jebali)

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Martinez, Yahya, Ghareeb, Al Hassan, Al Nasser, Mane, Joao Felix, Ronaldo

Gamba Osaka: Araki, Kishimoto, Miura, Nakatani, Hatsuse, Suzuki, Mito, Yamashita, Jebali, Meshino, Hummet