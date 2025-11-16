Tin mới nhất bóng đá sáng 16/11: MU thở phào với Benjamin Sesko

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đan Mạch vs Belarus 16/11/25 - Trực tiếp
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
0
Logo Belarus - BLR Belarus
0
Greece vs Scotland 16/11/25 - Trực tiếp
Logo Greece - GRE Greece
0
Logo Scotland - SCO Scotland
0
Thụy Sĩ vs Thụy Điển 16/11/25 - Trực tiếp
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
0
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
0
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 16/11: MU thở phào với Benjamin Sesko

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
Theo CentreDevils, chấn thương của Benjamin Sesko không nặng như dự kiến ban đầu.

MU thở phào với Benjamin Sesko

Theo CentreDevils, Man United tin rằng Benjamin Sesko không dính chấn thương nghiêm trọng sau khi rời sân sớm trong trận đấu với Tottenham. Cầu thủ người Slovenia cũng không lên tập trung ĐTQG trong tháng 11. Nguồn tin cho biết đội ngũ bác sĩ đã kiểm tra kỹ càng và Sesko sẽ không phải ngồi ngoài lâu như dự kiến ban đầu.

Benjamin Sesko

Benjamin Sesko

U17 Đức bất ngờ bị loại bởi Burkina Faso

U17 Đức vừa trở thành cựu vương tại giải vô địch thế giới U17 sau khi để thua U17 Burkina Faso ở vòng 1/16. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Mohamed Zongo ở ngay phút thứ 5. Mặc dù rất cố gắng nhưng U17 Đức không thể tìm được bàn gỡ trong những phút còn lại.

Eder tiếc vì không gia nhập Leicester City

Tiền đạo người Italia, Eder vừa bày tỏ sự tiếc nuối vì lựa chọn Inter Milan thay vì Leicester City vào năm 2016. "Tôi cảm thấy thực sự tiếc nuối vì chọn tới Inter Milan thay vì Leicester City vào tháng 1/2016. Tôi đã có thể chơi cùng Vardy bởi mọi chuyện đã gần như xong. Tuy nhiên, Claudio Ranieri đã làm tôi thay đổi quyết định. Tuy nhiên, tôi không được thi đấu nhiều tại Inter Milan trong khi Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh".

Chủ tịch Napoli bày tỏ sự bức xúc

Chủ tịch của Napoli, Aurelio De Laurentiis, bày tỏ bức xúc vì CLB phải nhả người về cho ĐTQG. "Tôi phải trả cầu thủ về ĐTQG và chuyện gì xảy ra? Rrahmani chấn thương và Anguissa cũng thế. Đó là điều không nên xảy ra. Các giải đấu không nên bị cắt ngang kiểu đó. Các trận đấu trong năm cũng nên được giảm xuống. Tôi nghĩ nên tách riêng lịch thi đấu của CLB và ĐTQG. Chúng tôi sẽ thi đấu từ tháng 7 tới tháng 3 năm sau, rồi sau đó các cầu thủ tập trung đá cho ĐTQG".

Bản tin bóng đá cập nhật tối 15/11: Barca sẽ chừa được một số tiền lớn nếu không giữ Lewandowski sau mùa giải này.

16/11/2025 00:14 AM (GMT+7)
