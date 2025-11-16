Tin mới nhất bóng đá sáng 16/11: MU thở phào với Benjamin Sesko

MU thở phào với Benjamin Sesko

Theo CentreDevils, Man United tin rằng Benjamin Sesko không dính chấn thương nghiêm trọng sau khi rời sân sớm trong trận đấu với Tottenham. Cầu thủ người Slovenia cũng không lên tập trung ĐTQG trong tháng 11. Nguồn tin cho biết đội ngũ bác sĩ đã kiểm tra kỹ càng và Sesko sẽ không phải ngồi ngoài lâu như dự kiến ban đầu.

Benjamin Sesko

U17 Đức bất ngờ bị loại bởi Burkina Faso

U17 Đức vừa trở thành cựu vương tại giải vô địch thế giới U17 sau khi để thua U17 Burkina Faso ở vòng 1/16. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Mohamed Zongo ở ngay phút thứ 5. Mặc dù rất cố gắng nhưng U17 Đức không thể tìm được bàn gỡ trong những phút còn lại.

Eder tiếc vì không gia nhập Leicester City

Tiền đạo người Italia, Eder vừa bày tỏ sự tiếc nuối vì lựa chọn Inter Milan thay vì Leicester City vào năm 2016. "Tôi cảm thấy thực sự tiếc nuối vì chọn tới Inter Milan thay vì Leicester City vào tháng 1/2016. Tôi đã có thể chơi cùng Vardy bởi mọi chuyện đã gần như xong. Tuy nhiên, Claudio Ranieri đã làm tôi thay đổi quyết định. Tuy nhiên, tôi không được thi đấu nhiều tại Inter Milan trong khi Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh".

Chủ tịch Napoli bày tỏ sự bức xúc

Chủ tịch của Napoli, Aurelio De Laurentiis, bày tỏ bức xúc vì CLB phải nhả người về cho ĐTQG. "Tôi phải trả cầu thủ về ĐTQG và chuyện gì xảy ra? Rrahmani chấn thương và Anguissa cũng thế. Đó là điều không nên xảy ra. Các giải đấu không nên bị cắt ngang kiểu đó. Các trận đấu trong năm cũng nên được giảm xuống. Tôi nghĩ nên tách riêng lịch thi đấu của CLB và ĐTQG. Chúng tôi sẽ thi đấu từ tháng 7 tới tháng 3 năm sau, rồi sau đó các cầu thủ tập trung đá cho ĐTQG".