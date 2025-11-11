Tin mới nhất bóng đá sáng 11/11: Rooney gọi Xhaka là "thương vụ của mùa giải"

Rooney gọi Xhaka là “thương vụ của mùa giải”

Trên podcast của BBC, Wayne Rooney đã dành nhiều lời ngợi khen cho Granit Xhaka, bản hợp đồng mùa hè trị giá 17 triệu bảng của Sunderland. Huyền thoại của MU và ĐT Anh nói: “Xhaka đã thật sự xuất sắc. Cậu ấy chưa bao giờ là cầu thủ nhanh nhất, nhưng kinh nghiệm giúp cậu ấy điều tiết trận đấu.

Xhaka đóng vai trò quan trọng trong màn trở lại ấn tượng của Sunderland ở Ngoại hạng Anh

Ai cũng tự hỏi liệu Xhaka có thể chơi tốt ở Ngoại hạng Anh nữa không, nhất là ở đội mới thăng hạng. Nhưng cậu ấy gần như là thương vụ của mùa giải. Quá tuyệt vời. Đó là quyết định táo bạo khi tới Sunderland. Ai cũng dự đoán họ sẽ xuống hạng, và Xhaka xứng đáng được ghi nhận vì dám đương đầu thử thách.

Các CĐV Sunderland yêu mến cậu ấy. Tinh thần chiến đấu, sự nhiệt huyết và ảnh hưởng của cậu ấy lên toàn đội là điều không thể phủ nhận. Cậu ấy gần như là bản hợp đồng tốt nhất mùa hè. Chắc chắn là như vậy”.

Atalanta sa thải HLV Juric

Atalanta đã chính thức thông báo chia tay HLV Ivan Juric sau 11 vòng đấu Serie A mùa giải 2025/26, ngay sau thất bại 0-3 trên sân nhà trước tân binh Sassuolo hôm 10/10 vừa qua. Trùng hợp đáng chú ý, HLV Juric cũng bị Roma sa thải đúng ngày này 1 năm trước, 10/12 năm 2024.

HLV Juric được Atalanta bổ nhiệm vào mùa hè năm nay, thay thế biểu tượng của CLB là HLV Gian Piero Gasperini, nhưng ông sớm rời đội bóng Italia khi họ đang đứng thứ 13 trên BXH Serie A, chỉ giành 2 chiến thắng sau 11 trận.

“La Dea” đã thua 2 trận gần nhất tại Serie A, trước đó là chuỗi 6 trận hòa liên tiếp, đồng nghĩa với việc họ chỉ kiếm được 6 điểm trong 8 trận gần nhất tại giải đấu số một nước Ý. Raffaele Palladino, cựu HLV của Monza và Fiorentina, được cho sẽ là người tiếp quản “ghế nóng” tại Atalanta.

FIFA bị cáo buộc thúc đẩy các “công đoàn giả”

FIFA đang bị cáo buộc tạo điều kiện cho các “công đoàn giả” thay vì thúc đẩy đối thoại thực chất về phúc lợi cầu thủ. Cáo buộc này xuất hiện sau khi FIFPRO, Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp toàn cầu, không được mời tham dự cuộc họp gần đây do FIFA tổ chức tại Morocco.

Mối quan hệ giữa FIFPRO và FIFA đã căng thẳng từ lâu. Nhánh FIFPRO châu Âu hiện đang theo đuổi 2 vụ kiện pháp lý chống lại FIFA, cáo buộc cơ quan này không tham vấn đầy đủ về lịch thi đấu quốc tế.

FIFA khẳng định cuộc họp có sự tham dự của đại diện 30 công đoàn cầu thủ quốc gia. Tuy nhiên, theo nguồn tin của hãng tin PA, ít nhất 4 công đoàn trong số đó do những cá nhân bị đình chỉ vì quản lý yếu kém hoặc tham nhũng đại diện.

HLV Mancini sắp tái xuất

La Gazzetta Dello Sport đưa tin, HLV Roberto Mancini đã nhận lời trở thành HLV mới của Al Sadd tại giải VĐQG Qatar, chỉ hơn 1 năm sau khi rời đội tuyển Saudi Arabia. Nhà cầm quân 60 tuổi sẽ ký hợp đồng ban đầu đến hết mùa giải 2025/26. Được biết, chiến lược gia người Italia sẽ có mặt tại Qatar giữa tuần này để hoàn tất các thủ tục và chính thức bắt đầu công việc tại Al Sadd. Al Sadd đã chia tay HLV Felix Sanchez vào ngày 15/10. Kể từ đó, HLV Sergio Alegre đảm nhiệm vai trò dẫn dắt tạm quyền.

Ramsey lên tuyển Xứ Wales dù không được gọi

Theo nguồn tin của Liên đoàn bóng đá Xứ Wales chia sẻ với BBC Sport Wales, HLV Craig Bellamy đã mời Aaron Ramsey tham gia vào đội ngũ huấn luyện của tuyển Xứ Wales để tích lũy kinh nghiệm, bởi cầu thủ này đang có ý định trở thành HLV trong tương lai. Sau khi hoàn tất chứng chỉ A Licence, Ramsey đã nộp hồ sơ học tiếp bằng Pro Licence, cấp độ cao nhất và là yêu cầu bắt buộc để dẫn dắt các CLB ở những giải đấu hàng đầu.

Ramsey không được triệu tập cho các trận gặp Liechtenstein và Bắc Macedonia ở vòng loại World Cup 2026 trong tháng này, và hiện đang không thuộc biên chế CLB nào sau khi chia tay đội bóng Pumas của Mexico. Cựu tiền vệ Arsenal đã có mặt tại đại bản doanh của tuyển Xứ Wales để tập luyện lấy lại thể trạng. Anh cũng sẽ quan sát các buổi tập cùng ban huấn luyện của HLV Bellamy.