Tin mới nhất bóng đá sáng 14/11: Chủ sở hữu của Liverpool dừng vụ mua Getafe

Chủ sở hữu của Liverpool dừng vụ mua Getafe

Tập đoàn Fenway Sports Group sở hữu Liverpool đã đạt thỏa thuận mua Getafe ở La Liga, nhưng mới đây họ đã rút lui. Lý do là bởi phân tích nội bộ của FSG cho thấy đội hình Getafe có sức mạnh chủ yếu dồn vào các cầu thủ lớn tuổi, họ cần trẻ hóa lực lượng để nhắm mục tiêu cao hơn nhưng điều này tốn tiền và thời gian, trong khi doanh thu của Getafe không khả thi cho điều đó trong thời gian ngắn.

John Henry, chủ tịch của FSG, đã từ bỏ ý định mua Getafe

Musiala 2 tháng nữa mới trở lại

Theo một số nguồn tin tại Đức, mặc dù chấn thương của Jamal Musiala đã có sự tiến triển về bình phục nhưng sẽ phải khoảng 2 tháng nữa anh mới thi đấu trở lại được. Theo nguồn tin, Musiala hiện đã tập lại với bóng nhưng chưa thể tập thể lực. Bayern Munich có thể sẽ để Musiala trở lại sau kỳ nghỉ Đông.

Emi Martinez đáp trả phàn nàn của HLV Gattuso

HLV Gennaro Gattuso gần đây đã phàn nàn rằng tỷ lệ phần trăm vượt qua vòng loại World Cup của các đội châu Âu khá thấp so với Nam Mỹ, và càng khó hơn nếu một đội tuyển rơi vào bảng đấu bất lợi. Vì lý do nào đó, thủ môn Emiliano Martinez của tuyển Argentina đáp lại bình luận này theo cách chẳng liên quan: “Bọn họ bao giờ chẳng đá trên sân đẹp, họ làm sao hiểu đá ở Nam Mỹ như thế nào”.

Giuliano Simeone sắp gia hạn với Atletico Madrid

Atletico Madrid sắp gia hạn với Giuliano Simeone tới năm 2030 để thay thế hợp đồng hiện tại còn 2 mùa giải nữa. Tiền đạo cánh người Argentina trong năm nay đã thể hiện phong độ cực tốt và từ đầu mùa này nhiều trận anh là cầu thủ chơi tốt nhất của Atletico trong lúc những Alvarez hay Griezmann không tỏ ra nổi bật. Con trai của HLV Diego Simeone đã từng 2 mùa được cho mượn ở Zaragoza và Alaves trước khi lên đội 1 thi đấu từ mùa 2024/25, và sự tỏa sáng đã giúp Giuliano 8 lần ra sân cho tuyển Argentina năm nay.

Galatasaray muốn đoạt một cúp châu Âu trong vòng 5 năm

Galatasaray bên cạnh thế thống trị giải Thổ Nhĩ Kỳ đã chi tiền rất phóng tay trong thời gian qua để đưa về những danh thủ tiếng tăm. Giám đốc thể thao của CLB này, Abdullah Kavukcu, mới đây phát biểu: “Ai cũng muốn đến Galatasaray. Chúng tôi đặt ra mục tiêu cho mình là đoạt 1 cúp châu Âu trong vòng 5 năm tới”.