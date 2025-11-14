Tin mới nhất bóng đá sáng 14/11: Chủ sở hữu của Liverpool dừng vụ mua Getafe

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Na Uy vs Estonia 14/11/25 - Trực tiếp
Logo Na Uy - NOR Na Uy
2
Logo Estonia - EST Estonia
0
Republic of Ireland vs Bồ Đào Nha
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Ukraine
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Moldova vs Italy
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Anh vs Serbia
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Nhật Bản vs Ghana
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Hàn Quốc vs Bolivia
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 14/11: Chủ sở hữu của Liverpool dừng vụ mua Getafe

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tập đoàn sở hữu Liverpool đạt thỏa thuận mua Getafe nhưng đã từ bỏ vụ này.

Chủ sở hữu của Liverpool dừng vụ mua Getafe

Tập đoàn Fenway Sports Group sở hữu Liverpool đã đạt thỏa thuận mua Getafe ở La Liga, nhưng mới đây họ đã rút lui. Lý do là bởi phân tích nội bộ của FSG cho thấy đội hình Getafe có sức mạnh chủ yếu dồn vào các cầu thủ lớn tuổi, họ cần trẻ hóa lực lượng để nhắm mục tiêu cao hơn nhưng điều này tốn tiền và thời gian, trong khi doanh thu của Getafe không khả thi cho điều đó trong thời gian ngắn.

John Henry, chủ tịch của FSG, đã từ bỏ ý định mua Getafe

John Henry, chủ tịch của FSG, đã từ bỏ ý định mua Getafe

Musiala 2 tháng nữa mới trở lại

Theo một số nguồn tin tại Đức, mặc dù chấn thương của Jamal Musiala đã có sự tiến triển về bình phục nhưng sẽ phải khoảng 2 tháng nữa anh mới thi đấu trở lại được. Theo nguồn tin, Musiala hiện đã tập lại với bóng nhưng chưa thể tập thể lực. Bayern Munich có thể sẽ để Musiala trở lại sau kỳ nghỉ Đông.

Emi Martinez đáp trả phàn nàn của HLV Gattuso

HLV Gennaro Gattuso gần đây đã phàn nàn rằng tỷ lệ phần trăm vượt qua vòng loại World Cup của các đội châu Âu khá thấp so với Nam Mỹ, và càng khó hơn nếu một đội tuyển rơi vào bảng đấu bất lợi. Vì lý do nào đó, thủ môn Emiliano Martinez của tuyển Argentina đáp lại bình luận này theo cách chẳng liên quan: “Bọn họ bao giờ chẳng đá trên sân đẹp, họ làm sao hiểu đá ở Nam Mỹ như thế nào”.

Giuliano Simeone sắp gia hạn với Atletico Madrid

Atletico Madrid sắp gia hạn với Giuliano Simeone tới năm 2030 để thay thế hợp đồng hiện tại còn 2 mùa giải nữa. Tiền đạo cánh người Argentina trong năm nay đã thể hiện phong độ cực tốt và từ đầu mùa này nhiều trận anh là cầu thủ chơi tốt nhất của Atletico trong lúc những Alvarez hay Griezmann không tỏ ra nổi bật. Con trai của HLV Diego Simeone đã từng 2 mùa được cho mượn ở Zaragoza và Alaves trước khi lên đội 1 thi đấu từ mùa 2024/25, và sự tỏa sáng đã giúp Giuliano 8 lần ra sân cho tuyển Argentina năm nay.

Galatasaray muốn đoạt một cúp châu Âu trong vòng 5 năm

Galatasaray bên cạnh thế thống trị giải Thổ Nhĩ Kỳ đã chi tiền rất phóng tay trong thời gian qua để đưa về những danh thủ tiếng tăm. Giám đốc thể thao của CLB này, Abdullah Kavukcu, mới đây phát biểu: “Ai cũng muốn đến Galatasaray. Chúng tôi đặt ra mục tiêu cho mình là đoạt 1 cúp châu Âu trong vòng 5 năm tới”.

8

Lào - Việt Nam 19.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Lào
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 19/11
Thể lệ
Tin mới nhất bóng đá tối 13/11: Ancelotti lên tiếng bảo vệ Xabi Alonso
Tin mới nhất bóng đá tối 13/11: Ancelotti lên tiếng bảo vệ Xabi Alonso

HLV Carlo Ancelotti lên tiếng bảo vệ Xabi Alonso trong cuộc phỏng vấn mới đây.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/11/2025 23:05 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN