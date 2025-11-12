Tin mới nhất bóng đá sáng 12/11: Lewandowski tính giải nghệ, Sancho tìm đường trở lại Dortmund

Nguy cơ không được Barca gia hạn, Lewandowski tính giải nghệ

Theo tờ Sport, tiền đạo Robert Lewandowski đang cân nhắc việc giải nghệ nếu Barcelona không đưa ra đề nghị ký hợp đồng mới. Hiện tại, ngôi sao 37 tuổi người Ba Lan chỉ còn hợp đồng với Blaugrana đến hết mùa giải này. Hiện tại, "Lewy" vẫn đang toàn tâm toàn ý cống hiến cho Barca. Anh từng từ chối rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn đến từ các đại gia Saudi Arabia, bao gồm mức lương thưởng 100 triệu euro/mùa từ Al Ittihad.

Chán ngán Ngoại hạng Anh, Sancho tìm đường trở lại Dortmund

Jadon Sancho hiện đang khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn từ MU. Chỉ có điều, tiền vệ cánh người Anh đang trải qua giai đoạn đáng thất vọng tại Villa Park: chưa có nổi bàn thắng hay đường kiến tạo nào sau 8 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Theo tờ Bild, Aston Villa có thể chấm dứt hợp đồng mượn Sancho ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới, sớm nửa mùa giải. Trong khi đó, Dortmund đang cân nhắc cơ hội tái hợp với ngôi sao 25 tuổi ngay mùa đông này. Hợp đồng của Sancho với MU sẽ kết thúc vào ngày 30/6 năm sau, vì vậy "Quỷ đỏ" sẵn sàng xem xét mọi đề nghị hợp lý trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Disasi khao khát được thi đấu cho Chelsea

Axel Disasi và Raheem Sterling, hai ngôi sao từng được kỳ vọng trong “biệt đội dội bom” của Chelsea, vẫn bị kẹt lại tại Stamford Bridge sau mùa hè. Cả hai không được thi đấu lẫn tập luyện cùng đội một, để lại dấu hỏi lớn về tương lai tại CLB.

Disasi hiện đang chơi cho đội U21 và còn được trao băng đội trưởng. Theo BBC, trung vệ 27 tuổi giữ hi vọng trở lại đội một, nhưng HLV Enzo Maresca vẫn kiên quyết với quyết định của mình và đang cân nhắc để Disasi ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

Arsenal được FA đồng ý lùi ngày thi đấu

Arsenal sắp bước vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc dịp Giáng sinh khi chỉ trong 3 ngày, họ phải gặp Everton vào 21/12 và Crystal Palace vào 23/12. Để tránh tình trạng quá tải cho các cầu thủ, "Pháo thủ" đã gửi đề nghị lên ban tổ chức Premier League xin lùi trận đấu với Everton xuống một ngày. Và theo truyền thông Anh, yêu cầu này đã được chấp thuận.

Atalanta bổ nhiệm HLV mới

Một ngày sau khi HLV Ivan Juric bị sa thải sau trận thua 0-3 trên sân nhà dưới tay Sassuolo, Atalanta đã công bố người thay thế. Đó là HLV Raffaele Palladino, với một thỏa thuận kéo dài đến tháng 6/2027. Trước khi nhận việc ở Atalanta, nhà cầm quân 41 tuổi từng nắm quyền tại CLB Monza và Fiorentina và ghi dấu ấn đậm nét.