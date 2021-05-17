Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 1/1: Ronaldo từng khóc vì Mourinho, Pep nổi cáu với phóng viên

Sự kiện: Điểm tin bóng đá HLV Mourinho Manchester United

Cựu tiền vệ Real Madrid hé lộ về kỷ niệm không mấy tốt đẹp giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jose Mourinho.

Ronaldo từng bật khóc vì bị Mourinho mắng

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera, tiền vệ Luka Modric tiết lộ Cristiano Ronaldo từng bật khóc, sau khi bị HLV Jose Mourinho chỉ trích vì không theo kèm cầu thủ đối phương. Bộ đôi thầy trò từng có quãng thời gian 3 năm sát cánh ở Real Madrid giai đoạn 2010-2013.

Modric tiết lộ Ronaldo từng bật khóc vì bị Mourinho quở trách

Modric tiết lộ Ronaldo từng bật khóc vì bị Mourinho quở trách

"Tôi đã thấy Mourinho làm Cristiano Ronaldo khóc trong phòng thay đồ. Ronaldo là người luôn cống hiến hết mình trên sân, nhưng lần này anh ấy không đuổi theo hậu vệ cánh của đội bạn", trích lời Mourinho.

Trong cuốn tự truyện về Ronaldo, nhà báo bóng đá Tây Ban Nha Guillem Balague từng tiết lộ rằng Mourinho quở trách Ronaldo trong phòng thay đồ ở trận thắng Valencia 2-0 vào tháng 1/2013, cũng vì CR7 không chịu lùi về phòng ngự trong trận đấu. Siêu sao 41 tuổi được cho là đã đáp lại: "Sau tất cả những gì tôi đã làm cho ông, ông lại đối xử với tôi như thế này sao? Sao ông dám nói như vậy với tôi!".

Guardiola bất ngờ nổi cáu với phóng viên

Trong cuộc họp báo trước trận Sunderland - Man City, HLV Pep Guardiola đã bất ngờ từ chối trả lời câu hỏi từ phóng viên Sky Sports, nguyên nhân vì đài truyền hình này thường xuyên tạc các phát ngôn của ông. 

Cụ thể, khi phóng viên hỏi về thông tin Man City muốn chiêu mộ Antoine Semenyo (Bournemouth), Guardiola thẳng thừng tuyên bố: “Anh đến từ Sky, đúng không? Được rồi, tốt lắm. Tôi phải cẩn thận với những gì mình nói bởi nó hoàn toàn trái ngược với những gì các anh đưa tin".

Các đội Saudi Arabia hết mặn mà với Salah

Theo nguồn tin từ trang The i Paper, sự quan tâm từ các đội bóng Saudi Arabia dành cho Mohamed Salah đã suy giảm đáng kể. Bên cạnh việc khó chiêu mộ Salah vào tháng Giêng, họ muốn chuyển hướng sang chiêu mộ các ngôi sao trẻ hơn.

Đầu tháng 12, Salah thẳng thừng chỉ trích Liverpool và HLV Arne Slot vì bị gạt khỏi đội hình xuất phát của Liverpool nhiều trận liên tiếp, dù vậy mối quan hệ hiện tại giữa các bên đã được hàn gắn sau khi siêu sao người Ai Cập xin lỗi toàn đội.

Cancelo tính đường trở lại châu Âu

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, hậu vệ Joao Cancelo nhiều khả năng sẽ rời Al Hilal ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông để trở lại châu Âu. Hiện Inter đã tiếp cận Al Hilal để thảo luận khả năng mượn ngôi sao người Bồ Đào Nha, trong khi 2 đội bóng cũ là Barcelona và Juventus cũng liên hệ để hỏi về tương lai của anh.

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

01/01/2026 02:10 AM (GMT+7)
