Tin mới nhất bóng đá sáng 31/12: MU và Newcastle muốn chiêu mộ Alexander-Arnold

MU và Newcastle muốn chiêu mộ Alexander-Arnold

Alexander-Arnold không có phong độ tốt tại Real Madrid, chưa kể còn gặp những chấn thương. Tờ Fichajes của Tây Ban Nha cho biết "Los Blancos" tính bán ngôi sao người Anh ngày trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026.

Alexander-Arnold gặp nhiều khó khăn ở Real Madrid

Hiện MU và Newcastle quan tâm chiêu mộ cựu sao Liverpool. 2 đội bóng này đều ra mức giá rơi vào 40 triệu euro. Con số này không hề thấp, nhưng phía Real Madrid cần MU và Newcastle ra con số cao hơn. Về phần Alexander-Arnold, anh chưa muốn trở lại Anh thi đấu.

Rice vắng mặt ở trận gặp Aston Villa

Arsenal đã đón tin dữ trước ngày chạm trán Aston Villa ở vòng 19 Ngoại hạng Anh. Cụ thể, tiền vệ Declan Rice vắng mặt khi dính chấn thương đầu gối. Trong các buổi tập của "Pháo thủ" trong tuần này, ngôi sao người Anh không có mặt để đảm bảo cho việc chấn thương không trầm trọng thêm.

Hojlund được dự báo lọt top 5 tiền đạo hay nhất thế giới

Màn trình diễn xuất sắc của Hojlund trong màu áo Napoli đã khiến quãng thời gian đáng quên tại MU tan biến. Nhờ vậy, anh được cựu danh thủ Christian Vieri khen ngợi hết lời: "Tôi đánh giá Hojlund có thể lọt vào top 5 tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Cầu thủ này có chân trái mạnh mẽ, đánh đầu tốt và thể lực vượt trội".

Muller nghi ngờ khả năng thi đấu của Messi ở World Cup 2026

Messi sẽ bước đến tuổi 39 trước khi World Cup 2026 diễn ra. Thomas Muller đánh giá gánh nặng tuổi tác có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến ĐT Argentina: "Messi chơi kỳ World Cup cuối ở tuổi 39 có thể thay đổi động lực của Argentina. Điều đó có thể diễn ra theo hướng tệ hơn hoặc tích cực hơn. Tôi đánh giá theo hướng tiêu cực. Tôi nghi ngờ việc anh ấy có thể duy trì phong độ trong màu áo ĐTQG".