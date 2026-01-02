Tin mới nhất bóng đá sáng 2/1: Barcelona đón cầu thủ Ai Cập đầu tiên

Barcelona đón cầu thủ Ai Cập đầu tiên

Tiền đạo 18 tuổi Hamza Abdelkarim đã chính thức gia nhập Barcelona từ đại gia Al Ahly của Ai Cập. Thương vụ hiện là mượn kèm điều khoản mua giá 1,5 triệu euro, kèm hoa hồng 15% cho lần tiếp theo Abdelkarim được bán. Đây sẽ là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Barca đến từ Ai Cập.

Hamza Abdelkarim

Camavinga có “lời khuyên” cho Endrick

Sau khi Endrick gia nhập Lyon dưới dạng cho mượn, Edouardo Camavinga đã nhắn nhủ cầu thủ người Brazil rằng đừng có mặc quần áo có màu xanh lá cây. “Người anh em, đội bóng thù địch của Lyon là Saint-Etienne nên cậu đừng có mặc đồ màu xanh lá cây đấy”, Camavinga nhắc.

Brennan Johnson gia nhập Crystal Palace

Crystal Palace đã đạt xong thỏa thuận mua tiền đạo cánh Brennan Johnson từ Tottenham. Mức giá vào khoảng 33,5 triệu bảng, tuy nhiên thời hạn hợp đồng chưa được tiết lộ.Tottenham lỗ khoảng 15 triệu bảng với mức giá này.

Raul khen Messi đá bóng dễ như đá ngoài phố

Raul Gonzalez mới đây đã bình luận rằng Lionel Messi chơi bóng dễ tới mức chẳng khác gì đá bóng ở ngoài phố cho vui. “Tôi thi đấu với Zidane, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Figo, nhưng Messi thực sự khác biệt. Cậu ta làm điều gì cũng dễ dàng như thể đá bóng cho vui ngoài phố vậy”, Raul nói.

Newcastle quan tâm đến hậu vệ của Toulouse

Theo nhà báo Craig Hope của Daily Mail, Newcastle đang muốn chiêu mộ hậu vệ Dayann Methalie đang khoác áo Toulouse. Methalie mới ra mắt Toulouse ở Ligue 1 mùa này ở tuổi 19 nhưng đang thể hiện tốt, và Newcastle muốn trẻ hóa hàng thủ do nhiều trung vệ đã cao tuổi.