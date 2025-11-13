Tin mới nhất bóng đá sáng 13/11: MU ra lệnh cấm, đội NHA công bố tướng mới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
UAE vs Iraq
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Na Uy vs Estonia
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Republic of Ireland vs Bồ Đào Nha
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Ukraine
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Moldova vs Italy
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Anh vs Serbia
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Nhật Bản vs Ghana
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Hàn Quốc vs Bolivia
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 13/11: MU ra lệnh cấm, đội NHA công bố tướng mới

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Manchester United Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ban lãnh đạo MU ban hành quy định mới trong bối cảnh thông tin mật của đội bóng liên tiếp bị rò rỉ trên truyền thông.

MU ra lệnh cấm mới trong nội bộ

Theo Telegraph, ban lãnh đạo MU đã ra lệnh cấm nhân viên đội bóng chia sẻ các nội dung riêng tư về hậu trường trên mạng xã hội. Quy định mới này nhắm ngăn các hình ảnh, video không được phê duyệt từ khu vực đội 1 và các khu vực khác tại trung tâm huấn luyện Carrington bị phát tán công khai.

MU nỗ lực tìm cách ngăn rò rỉ thông tin mật từ nội bộ

MU nỗ lực tìm cách ngăn rò rỉ thông tin mật từ nội bộ

Trước mắt, đội bóng sẽ tổ chức hướng dẫn nhân viên cách chia sẻ nội dung trên mạng xã hội. Mặc dù một bộ phận không hài lòng, nhiều người tỏ ra thông cảm trước tình trạng thông tin mật phòng thay đổi liên tiếp bị phan phui trên báo chí. HLV Ruben Amorim từng nhắc nhở cầu thủ hạn chế sử dụng mạng xã hội để tránh những tác động tiêu cực.

Đội cuối bảng Ngoại hạng Anh công bố tân "thuyền trưởng"

Mới đây, CLB Wolverhampton vừa chính thức công bố tân HLV trưởng Rob Edwards. Nhà cầm quân 42 tuổi gia nhập "Bầy sói" từ Middlesbrough theo bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2029, cùng nhiệm vụ giúp đội bóng thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng (2 điểm/11 trận). Trước đó, thành tích bết bát hồi đầu mùa buộc ban lãnh đạo Wolves sa thải HLV Vítor Pereira.

HLV Ten Hag từ chối tái hợp Ajax

Theo trang NOS, HLV Erik Ten Hag đã từ chối lời mời trở lại dẫn dắt đội bóng cũ Ajax sau khi nhận thấy "điều kiện hợp tác không phù hợp để thành công". Nhà cầm quân 55 tuổi hiện thất nghiệp sau khi bị Bayer Leverkusen sa thải hồi tháng 9. Trong giai đoạn dẫn dắt Ajax (2017-2022), ông giúp đội bóng gặt hái thành công rực rỡ, nổi bật nhất là chiến tích vào bán kết Champions League 2018/19.

Sao Barcelona chờ hợp đồng mới

Trả lời phỏng vấn Tipsbladet, trung vệ Andreas Christensen thừa nhận Barcelona vẫn chưa liên hệ với anh về việc gia hạn hợp đồng, trong bối cảnh hợp đồng cũ hết hạn vào mùa hè 2026. Dù vậy, ngôi sao người Đan Mạch thừa nhận anh "không có phương án B" về tương lai và muốn nỗ lực hết mình để tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalunya.

Fulham cân nhắc sa thải HLV trưởng

Theo talkSPORT, Fulham đang cân nhắc tương lai của HLV Marco Silva, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào mùa hè 2026 nhưng đôi bên chưa thống nhất về hợp đồng mới. Mùa này, Fulham xếp thứ 15 Ngoại hạng Anh với 11 điểm/11 trận, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Trong khi đó, cá nhân HLV Marco Silva từ chối ký hợp đồng mới vì chiến dịch mua sắm ảm đạm của đội bóng trong mùa hè 2025.

8

Lào - Việt Nam 19.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Lào
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 19/11
Thể lệ
MU đau đầu vì Sesko chấn thương, quyết chiêu mộ tiền đạo đá ở Ả Rập
MU đau đầu vì Sesko chấn thương, quyết chiêu mộ tiền đạo đá ở Ả Rập

Chấn thương cùng thành tích ghi bàn thiếu ấn tượng của Benjamin Sesko khiến ban lãnh đạo MU lo ngại vấn đề tiền đạo mũi nhọn. Theo các nguồn tin, "Quỷ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/11/2025 06:06 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN