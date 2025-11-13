Tin mới nhất bóng đá sáng 13/11: MU ra lệnh cấm, đội NHA công bố tướng mới

MU ra lệnh cấm mới trong nội bộ

Theo Telegraph, ban lãnh đạo MU đã ra lệnh cấm nhân viên đội bóng chia sẻ các nội dung riêng tư về hậu trường trên mạng xã hội. Quy định mới này nhắm ngăn các hình ảnh, video không được phê duyệt từ khu vực đội 1 và các khu vực khác tại trung tâm huấn luyện Carrington bị phát tán công khai.

MU nỗ lực tìm cách ngăn rò rỉ thông tin mật từ nội bộ

Trước mắt, đội bóng sẽ tổ chức hướng dẫn nhân viên cách chia sẻ nội dung trên mạng xã hội. Mặc dù một bộ phận không hài lòng, nhiều người tỏ ra thông cảm trước tình trạng thông tin mật phòng thay đổi liên tiếp bị phan phui trên báo chí. HLV Ruben Amorim từng nhắc nhở cầu thủ hạn chế sử dụng mạng xã hội để tránh những tác động tiêu cực.

Đội cuối bảng Ngoại hạng Anh công bố tân "thuyền trưởng"

Mới đây, CLB Wolverhampton vừa chính thức công bố tân HLV trưởng Rob Edwards. Nhà cầm quân 42 tuổi gia nhập "Bầy sói" từ Middlesbrough theo bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2029, cùng nhiệm vụ giúp đội bóng thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng (2 điểm/11 trận). Trước đó, thành tích bết bát hồi đầu mùa buộc ban lãnh đạo Wolves sa thải HLV Vítor Pereira.

HLV Ten Hag từ chối tái hợp Ajax

Theo trang NOS, HLV Erik Ten Hag đã từ chối lời mời trở lại dẫn dắt đội bóng cũ Ajax sau khi nhận thấy "điều kiện hợp tác không phù hợp để thành công". Nhà cầm quân 55 tuổi hiện thất nghiệp sau khi bị Bayer Leverkusen sa thải hồi tháng 9. Trong giai đoạn dẫn dắt Ajax (2017-2022), ông giúp đội bóng gặt hái thành công rực rỡ, nổi bật nhất là chiến tích vào bán kết Champions League 2018/19.

Sao Barcelona chờ hợp đồng mới

Trả lời phỏng vấn Tipsbladet, trung vệ Andreas Christensen thừa nhận Barcelona vẫn chưa liên hệ với anh về việc gia hạn hợp đồng, trong bối cảnh hợp đồng cũ hết hạn vào mùa hè 2026. Dù vậy, ngôi sao người Đan Mạch thừa nhận anh "không có phương án B" về tương lai và muốn nỗ lực hết mình để tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalunya.

Fulham cân nhắc sa thải HLV trưởng

Theo talkSPORT, Fulham đang cân nhắc tương lai của HLV Marco Silva, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào mùa hè 2026 nhưng đôi bên chưa thống nhất về hợp đồng mới. Mùa này, Fulham xếp thứ 15 Ngoại hạng Anh với 11 điểm/11 trận, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Trong khi đó, cá nhân HLV Marco Silva từ chối ký hợp đồng mới vì chiến dịch mua sắm ảm đạm của đội bóng trong mùa hè 2025.