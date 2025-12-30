Tin mới nhất bóng đá sáng 30/12: Yamal không được coi như trụ cột của ĐT Tây Ban Nha

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 30/12: Yamal không được coi như trụ cột của ĐT Tây Ban Nha

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Cựu danh thủ Raul Gonzalez tin rằng Lamine Yamal cần được nhiều người dìu dắt hơn ở ĐT Tây Ban Nha.

Yamal không được coi như trụ cột của ĐT Tây Ban Nha

Yamal chỉ mới 18 tuổi nhưng đã thường xuyên được ra sân ở ĐT Tây Ban Nha, gặt hái một số thành công đáng chú ý như chức vô địch EURO 2024. Dẫu vậy, cựu danh thủ Raul Gonzalez vẫn đánh giá Yamal chưa phải trụ cột của "La Roja".

Yamal không được coi như trụ cột của ĐT Tây Ban Nha

Yamal không được coi như trụ cột của ĐT Tây Ban Nha

Cụ thể, Raul Gonzalez chia sẻ với tờ AS: "Mọi người đều biết Yamal sẽ là cầu thủ quan trọng, nhưng cậu ấy không phải là trụ cột của tuyển Tây Ban Nha. Cần những người có kinh nghiệm hơn để hỗ trợ để cậu ấy trở thành nhân tố chính trên sân và giảm bớt áp lực phải cứu đội trong mọi trận đấu. Hãy cho cậu ấy không gian riêng. Yamal có tài năng lớn và rất trẻ, đã chứng minh ở CLB và tại ĐT Tây Ban Nha".

Lineker chỉ ra lý do Gyokeres gặp khó khăn

Gary Lineker cho rằng việc không có sự mạo hiểm khi thi đấu khiến cho Gyokeres khó tỏa sáng đều đặn ở Arsenal: "Tôi đã theo dõi Gyokeres sát sao vài tuần qua và tôi nghĩ cậu ấy giống hầu hết các tiền đạo khác. Cậu ấy phải mạo hiểm dự đoán bóng có thể đi đâu và lao lên ngay trước khi đồng đội chuyền. Điều đó giúp cầu thủ đi trước hậu vệ đối phương một bước. Nhưng tôi ít khi thấy Gyokeres làm việc đó".

Arteta xác nhận Arsenal tìm tân binh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026

HLV Mikel Arteta đã xác nhận Arsenal đang tích cực tìm kiếm tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vào tháng 1/2026 để giải quyết cơn bão chấn thương: "Các CLB khác có 24 hoặc 25 cầu thủ, nên đội hình chúng tôi không có gì đặc biệt. Vấn đề là chúng tôi có nhiều chấn thương hơn dự kiến, một số không thể tránh khỏi. Chúng tôi muốn cải thiện đội hình và chúng tôi biết tầm quan trọng của việc có lực lượng phù hợp sẽ quyết định mùa giải".

Barcelona nhắm chiêu mộ Vlahovic

Barcelona đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Dusan Vlahovic theo dạng chuyển nhượng tự do. Họ dự kiến không giữ lại Lewandowski, khi cầu thủ này hết hạn hợp đồng vào hè năm 2026. Trong khi đó, Vlahovic cũng đáo hạn hợp đồng với Juventus và kỳ chuyển nhượng hè năm tới.

Ronaldo bị chê nhận "giải tình thương", do người nhà cơ cấu ở trao giải QBV Dubai
Ronaldo bị chê nhận "giải tình thương", do người nhà cơ cấu ở trao giải QBV Dubai

Ronaldo vừa có lần thứ ba liên tiếp nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất Trung Đông" và tạo nên hai luồng dư luận trái chiều.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/12/2025 00:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN