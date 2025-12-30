Tin mới nhất bóng đá sáng 30/12: Yamal không được coi như trụ cột của ĐT Tây Ban Nha

Yamal không được coi như trụ cột của ĐT Tây Ban Nha

Yamal chỉ mới 18 tuổi nhưng đã thường xuyên được ra sân ở ĐT Tây Ban Nha, gặt hái một số thành công đáng chú ý như chức vô địch EURO 2024. Dẫu vậy, cựu danh thủ Raul Gonzalez vẫn đánh giá Yamal chưa phải trụ cột của "La Roja".

Yamal không được coi như trụ cột của ĐT Tây Ban Nha

Cụ thể, Raul Gonzalez chia sẻ với tờ AS: "Mọi người đều biết Yamal sẽ là cầu thủ quan trọng, nhưng cậu ấy không phải là trụ cột của tuyển Tây Ban Nha. Cần những người có kinh nghiệm hơn để hỗ trợ để cậu ấy trở thành nhân tố chính trên sân và giảm bớt áp lực phải cứu đội trong mọi trận đấu. Hãy cho cậu ấy không gian riêng. Yamal có tài năng lớn và rất trẻ, đã chứng minh ở CLB và tại ĐT Tây Ban Nha".

Lineker chỉ ra lý do Gyokeres gặp khó khăn

Gary Lineker cho rằng việc không có sự mạo hiểm khi thi đấu khiến cho Gyokeres khó tỏa sáng đều đặn ở Arsenal: "Tôi đã theo dõi Gyokeres sát sao vài tuần qua và tôi nghĩ cậu ấy giống hầu hết các tiền đạo khác. Cậu ấy phải mạo hiểm dự đoán bóng có thể đi đâu và lao lên ngay trước khi đồng đội chuyền. Điều đó giúp cầu thủ đi trước hậu vệ đối phương một bước. Nhưng tôi ít khi thấy Gyokeres làm việc đó".

Arteta xác nhận Arsenal tìm tân binh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026

HLV Mikel Arteta đã xác nhận Arsenal đang tích cực tìm kiếm tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vào tháng 1/2026 để giải quyết cơn bão chấn thương: "Các CLB khác có 24 hoặc 25 cầu thủ, nên đội hình chúng tôi không có gì đặc biệt. Vấn đề là chúng tôi có nhiều chấn thương hơn dự kiến, một số không thể tránh khỏi. Chúng tôi muốn cải thiện đội hình và chúng tôi biết tầm quan trọng của việc có lực lượng phù hợp sẽ quyết định mùa giải".

Barcelona nhắm chiêu mộ Vlahovic

Barcelona đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Dusan Vlahovic theo dạng chuyển nhượng tự do. Họ dự kiến không giữ lại Lewandowski, khi cầu thủ này hết hạn hợp đồng vào hè năm 2026. Trong khi đó, Vlahovic cũng đáo hạn hợp đồng với Juventus và kỳ chuyển nhượng hè năm tới.