Tin mới nhất bóng đá sáng 15/11: HLV Tây Ban Nha "xuống nước" với Barcelona vụ Yamal

Điểm tin bóng đá
Bản tin bóng đá cập nhật sáng 15/11: HLV Luis De La Fuente của tuyển Tây Ban Nha quyết định không đẩy tranh cãi lên cao về chấn thương của Lamine Yamal.

HLV Tây Ban Nha “xuống nước” với Barcelona vụ Yamal

HLV Luis De La Fuente của tuyển Tây Ban Nha đã hạ nhiệt những bất đồng với Barcelona về cách xử lý chấn thương của Lamine Yamal. Trước trận Tây Ban Nha gặp Georgia, ông nói: “Quan hệ với tất cả các CLB vẫn tuyệt vời, mặc dù mọi thứ luôn có thể cải thiện. Chúng tôi đang làm rất tốt và sẽ tiếp tục phát triển.

Tây Ban Nha sẽ không có sự phục vụ của&nbsp;Yamal cho các trận vòng loại World Cup 2026 gặp Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới

Tây Ban Nha sẽ không có sự phục vụ của Yamal cho các trận vòng loại World Cup 2026 gặp Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới

Tin tốt nhất là Yamal còn tới 15 năm chơi bóng phía trước với chúng tôi. Chúng ta phải nghĩ về hiện tại và tương lai. Hiện tại có nghĩa là dựa vào những cầu thủ mình đang có, giành chiến thắng và gần như chắc chắn giành vé dự World Cup, đó là trọng tâm của chúng tôi”.

AFF Cup đổi sang thi đấu mùa hè, Indonesia rộng cửa gọi dàn sao nhập tịch
AFF Cup đổi sang thi đấu mùa hè, Indonesia rộng cửa gọi dàn sao nhập tịch

AFF Cup bắt đầu từ kỳ 2026 sẽ chuyển sang tổ chức vào mùa hè để các đội tuyển gọi đủ những cầu thủ tốt nhất.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

15/11/2025 02:27 AM (GMT+7)
