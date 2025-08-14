Real Madrid ra mắt tân binh Mastantuono: "Fan cuồng Messi" nhận số áo lạ

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Công An Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Real Madrid ra mắt tân binh Mastantuono: "Fan cuồng Messi" nhận số áo lạ

Tân binh Franco Mastantuono đã có màn ra mắt hoành tráng trong màu áo Real Madrid.

  

🚀Mastantuono ra mắt Real Madrid

Mastantuono cuối cùng cũng chính thức khoác lên mình màu áo Real Madrid. Anh vốn dĩ được "Los Blancos" chiêu mộ vào tháng 6 từ River Plate với giá 63,2 triệu euro, nhưng phải tới ngày hôm nay (14/8), cầu thủ người Argentina mới chính thức được ra mắt ở Trung tâm thể thao Real Madrid tại Valdebebas.

Buổi lễ ra mắt Mastantuono diễn ra với sự hiện diện của Chủ tịch Florentino Perez, các thành viên ban lãnh đạo CLB và gia đình của cầu thủ trẻ người Argentina. Đặc biệt, sự kiện này trùng với sinh nhật tuổi 18 của Mastantuono, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi anh chính thức gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Mastantuono bước sang trang mới trong sự nghiệp

Mastantuono bước sang trang mới trong sự nghiệp

Ngay sau khi ký hợp đồng với Real Madrid, số áo của Mastantuono đã được công bố. Anh sẽ mang áo số 30 trong mùa giải đầu tiên tại Real Madrid, số áo thường dành cho các cầu thủ đội trẻ "Los Blancos" và cũng là số áo mà ngôi sao sinh năm 2007 từng mặc tại River Plate.

🔥Mastantuono tiết lộ hâm mộ Messi

Trong ngày ra mắt Real Madrid, Mastantuono tiết lộ bản thân hâm mộ Messi: "Thực sự tôi không thích tự nói về mình, hãy để người khác đánh giá. Tôi sẽ làm tất cả để hỗ trợ đội bóng. 

Tôi cần học hỏi thêm rất nhiều, nhưng những giá trị đưa tôi đến đây đều bắt nguồn từ những người thân yêu. Tôi hứa sẽ dốc toàn lực vì màu áo này. Trên sân cỏ, các bạn sẽ thấy tôi như một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng

Với tôi, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Những huyền thoại như Alfredo Di Stefano thì tôi không có cơ hội xem trực tiếp, nhưng tôi luôn học hỏi từ họ. Còn về số áo 30, tôi đã đề nghị chủ tịch Perez được dùng nó. Đối với tôi, đó là con số đặc biệt".

Trong khi đó, chủ tịch Perez có những lời tri ân đặc biệt tới Mastantuono: "Cậu ấy gia nhập danh sách những cầu thủ Argentina lừng lẫy từng khoác áo Real Madrid. Mastantuono sẽ mang màu áo trắng gắn với 15 danh hiệu Cúp C1. Cảm ơn vì đã chọn chúng tôi.

Tôi còn muốn đặc biệt nhắc đến River Plate, CLB có mối liên kết lịch sử với Real Madrid. Chúng tôi luôn ngưỡng mộ và tự hào về mối quan hệ này".

Mastantuono có sở trường thi đấu ở cánh phải. Ở mùa giải 2025, Mastantuono ghi 7 bàn và kiến tạo 4 lần sau 22 trận ra sân trong màu áo River Plate. 

14/08/2025 20:20 PM (GMT+7)
