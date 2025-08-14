Real Madrid ra mắt tân binh Mastantuono: "Fan cuồng Messi" nhận số áo lạ

🚀Mastantuono ra mắt Real Madrid

Mastantuono cuối cùng cũng chính thức khoác lên mình màu áo Real Madrid. Anh vốn dĩ được "Los Blancos" chiêu mộ vào tháng 6 từ River Plate với giá 63,2 triệu euro, nhưng phải tới ngày hôm nay (14/8), cầu thủ người Argentina mới chính thức được ra mắt ở Trung tâm thể thao Real Madrid tại Valdebebas.

Buổi lễ ra mắt Mastantuono diễn ra với sự hiện diện của Chủ tịch Florentino Perez, các thành viên ban lãnh đạo CLB và gia đình của cầu thủ trẻ người Argentina. Đặc biệt, sự kiện này trùng với sinh nhật tuổi 18 của Mastantuono, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi anh chính thức gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Mastantuono bước sang trang mới trong sự nghiệp

Ngay sau khi ký hợp đồng với Real Madrid, số áo của Mastantuono đã được công bố. Anh sẽ mang áo số 30 trong mùa giải đầu tiên tại Real Madrid, số áo thường dành cho các cầu thủ đội trẻ "Los Blancos" và cũng là số áo mà ngôi sao sinh năm 2007 từng mặc tại River Plate.

🔥Mastantuono tiết lộ hâm mộ Messi

Trong ngày ra mắt Real Madrid, Mastantuono tiết lộ bản thân hâm mộ Messi: "Thực sự tôi không thích tự nói về mình, hãy để người khác đánh giá. Tôi sẽ làm tất cả để hỗ trợ đội bóng.

Tôi cần học hỏi thêm rất nhiều, nhưng những giá trị đưa tôi đến đây đều bắt nguồn từ những người thân yêu. Tôi hứa sẽ dốc toàn lực vì màu áo này. Trên sân cỏ, các bạn sẽ thấy tôi như một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng

Với tôi, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Những huyền thoại như Alfredo Di Stefano thì tôi không có cơ hội xem trực tiếp, nhưng tôi luôn học hỏi từ họ. Còn về số áo 30, tôi đã đề nghị chủ tịch Perez được dùng nó. Đối với tôi, đó là con số đặc biệt".

Trong khi đó, chủ tịch Perez có những lời tri ân đặc biệt tới Mastantuono: "Cậu ấy gia nhập danh sách những cầu thủ Argentina lừng lẫy từng khoác áo Real Madrid. Mastantuono sẽ mang màu áo trắng gắn với 15 danh hiệu Cúp C1. Cảm ơn vì đã chọn chúng tôi.

Tôi còn muốn đặc biệt nhắc đến River Plate, CLB có mối liên kết lịch sử với Real Madrid. Chúng tôi luôn ngưỡng mộ và tự hào về mối quan hệ này".

Mastantuono có sở trường thi đấu ở cánh phải. Ở mùa giải 2025, Mastantuono ghi 7 bàn và kiến tạo 4 lần sau 22 trận ra sân trong màu áo River Plate.