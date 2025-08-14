Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Real Madrid bỏ xa Barcelona, MU đứng trên Arsenal ở bảng xếp hạng UEFA

Real Madrid tiếp tục thống trị bảng xếp hạng hệ số câu lạc bộ UEFA với khoảng cách an toàn so với nhóm bám đuổi, trong khi Barcelona đứng ở vị trí khó tin.

🏆 Real Madrid bỏ xa đại kình địch Barcelona

Trên đấu trường châu Âu, Real Madrid vẫn cho thấy vị thế “ông vua” khi dẫn đầu BXH hệ số CLB UEFA với 117,500 điểm, tích lũy trong 5 mùa gần nhất. Ngay cả khi bị Arsenal loại ở tứ kết Champions League mùa 2024/25, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn duy trì khoảng cách an toàn so với phần còn lại.

Real Madrid tiếp tục giữ ngôi đầu BXH hệ số CLB UEFA

Real Madrid tiếp tục giữ ngôi đầu BXH hệ số CLB UEFA

Đại kình địch Barcelona đứng ở vị trí thứ 9 với 83,250 điểm. Dù từng xuống mức thấp kỷ lục 9,000 điểm ở mùa 2022/23, Barca đã phần nào hồi sinh với 36,250 điểm mùa trước, nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với Real. Thậm chí, họ còn bị Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen vượt mặt.

Bảng xếp hạng hệ số CLB UEFA được tính trong chu kỳ 5 năm, dựa trên kết quả thắng, hòa, thành tích tiến sâu ở vòng knock-out cùng các điểm thưởng đặc biệt ở các giải do UEFA tổ chức, bao gồm Champions League, Europa League và Conference League. Với Real Madrid, số điểm cá nhân đã vượt xa 20% tổng điểm của cả nền bóng đá Tây Ban Nha, cho thấy chính phong độ ổn định của họ là yếu tố then chốt giúp duy trì ngôi đầu.

Xếp ngay sau Real Madrid là Bayern Munich với 108,250 điểm, cho thấy sự ổn định của “Hùm xám” tại đấu trường châu lục. Inter Milan gây bất ngờ khi leo lên vị trí thứ 3 với 107,250 điểm, chứng minh bóng đá Ý vẫn giữ sức bật đáng nể.

🏟️ Ngoại hạng Anh góp mặt trong top đầu

Bóng đá Anh tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khi Man Utd, Chelsea và Arsenal đều góp mặt trong nhóm 15 đội dẫn đầu. Dù từng vô địch Champions League không lâu, Man City chỉ đứng thứ 4 (102,750 điểm). Liverpool tiếp tục phong độ ấn tượng dưới thời HLV Arne Slot, giữ vị trí thứ 5 với 101,500 điểm.

Man Utd duy trì phong độ ổn định tại đấu trường châu Âu

Man Utd duy trì phong độ ổn định tại đấu trường châu Âu

MU xếp thứ 13 với 76,500 điểm, nhờ thành tích ổn định ở Europa League và sự khởi sắc tại mùa 2024/25. “Quỷ đỏ” đang dần cải thiện thứ hạng nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn chen chân vào nhóm dẫn đầu châu Âu. Chelsea đứng ngay sau MU ở vị trí 14 với 76,000 điểm, vẫn được hưởng lợi từ các danh hiệu châu Âu trước đây dù mùa giải vừa qua trắng tay.

Arsenal đứng thứ 15 với 75,000 điểm sau khi gây tiếng vang lớn khi loại Real Madrid ở Champions League mùa 2024/25, đạt thành tích cao nhất của họ trong nhiều năm. Ngoài ra, bảng xếp hạng còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều CLB lớn khác đến từ các giải đấu hàng đầu châu Âu, tạo nên cuộc cạnh tranh đầy kịch tính cho mùa giải 2025/26.

