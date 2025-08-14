Lộ diện nữ Chủ tịch trẻ nhất V-League: 24 tuổi, xinh đẹp và đầy bản lĩnh

👩‍💼 Ái nữ nhà bầu Thụy ngồi “ghế nóng”

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001, chính thức trở thành Chủ tịch CLB Ninh Bình – tân binh của V-League mùa này. Cô là con gái của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), gương mặt quen thuộc trong làng bóng đá và giới đầu tư.

Con gái bầu Thụy gây chú ý khi làm chủ tịch CLB Ninh Bình.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu việc Ninh Bình FC góp mặt ở giải đấu cao nhất Việt Nam, mà còn lập kỷ lục: nữ Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử V-League. Mỹ Anh du học tại Mỹ từ năm 2013, theo học tại ngôi trường danh tiếng mà con gái tỷ phú Bill Gates từng theo học.

Năm 2016, cô vinh dự nhận giải thưởng từ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nhờ thành tích học tập xuất sắc và tinh thần tự lập.

⚽ Tuyên bố mạnh mẽ trong ngày ra mắt

Trong lễ xuất quân mùa giải 2025/26, Mỹ Anh xuất hiện với phong thái tự tin. Trước đông đảo truyền thông và người hâm mộ, cô nói:

“Ninh Bình FC sẽ xây dựng bóng đá với chiến lược bền vững, mang bản sắc riêng và hướng tới thành tích cao.”

Lời khẳng định ngắn gọn nhưng thể hiện rõ khát vọng của một nhà lãnh đạo trẻ thế hệ Gen Z.

💪 Ninh Bình FC “thay da đổi thịt”

Bước lên sân chơi V-League, Ninh Bình FC có hàng loạt thay đổi mạnh mẽ. Logo được thiết kế mới, ban huấn luyện giao cho HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo.

Đội bóng giữ chân được các trụ cột như Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Đinh Thanh Bình, đồng thời chiêu mộ thêm nhiều tân binh chất lượng: Đức Chiến, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho hay cầu thủ Việt kiều Chung Nguyen Do. Ngoại binh cũng toàn gương mặt dày dạn kinh nghiệm: Gustavo Henrique, Janclesio, Alfredo Pedraza, Victor Morales.

Không chỉ nhân sự, sân vận động và trung tâm huấn luyện cũng được nâng cấp đạt chuẩn V-League, phục vụ tối đa công tác tập luyện và thi đấu.

🌟 Gen Z và khát vọng mới của bóng đá Việt Nam

Việc một nữ Chủ tịch Gen Z ngồi “ghế nóng” ở V-League là điều chưa từng có. Sự trẻ trung, quyết đoán và tầm nhìn mới mẻ của Mỹ Anh hứa hẹn sẽ mang tới làn gió mới cho CLB Ninh Bình nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Mùa giải 2025/26, Ninh Bình FC không chỉ là tân binh đáng xem về chuyên môn, mà còn là câu chuyện thú vị về cách một thế hệ lãnh đạo trẻ đang dấn thân và thay đổi diện mạo bóng đá chuyên nghiệp.