Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
Logo Lazio - LAZ Lazio
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
Logo Parma - PAR Parma
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Logo Pisa - PIS Pisa
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
Tin mới nhất bóng đá sáng 14/8: MU không được tin tưởng lọt top 4 Ngoại hạng Anh

Cựu sao MU Mikael Silvestre đánh giá đội chủ sân Old Trafford khó lòng có được thành tích tốt ở Ngoại hạng Anh mùa 2025/26.

MU không được tin tưởng lọt top 4 Ngoại hạng Anh 2025/26

MU đã chi tiêu nhiều ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 và đang quyết tâm đẩy những cầu thủ không còn trong kế hoạch của HLV Amorim ra đi. Họ còn có giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới khá tốt. Nhưng theo cựu sao MU Mikael Silvestre đánh giá, "Quỷ đỏ" khó lòng mang đến khác biệt ở Ngoại hạng Anh 2025/26: 

"MU cần phải đủ điều kiện dự cúp châu Âu, dù không nhất thiết là Champions League. Việc lọt top 4 với MU ở mùa giải tới là điều điên rồ dù cho danh tiếng của họ lớn. Nhưng chúng ta phải chấp nhận rằng đó là thực tế của CLB".

MU không được tin tưởng đạt thành tích cao ở mùa giải mới dù đã chi nhiều tiền ở phiên chợ hè 2025

MU không được tin tưởng đạt thành tích cao ở mùa giải mới dù đã chi nhiều tiền ở phiên chợ hè 2025

Lewandowski nói Barcelona nhờ ơn Xavi để có ngày hôm nay

Gần đây, tiền đạo Lewandowski cho biết chính HLV Xavi là người đặt nền móng để Barcelona tìm lại vị thế như hiện tại: "Xavi là người rất quan trọng với tôi khi tôi đến Barcelona, trong những tháng đầu tiên và cả quãng thời gian sau đó.Những gì ông ấy làm cho câu lạc bộ trong giai đoạn khó khăn là điều tuyệt vời. Đôi khi mọi người không nghĩ đến điều này, nhưng tôi cho rằng ông ấy yêu câu lạc bộ. Nhờ ông ấy mà Barca mới có được ngày hôm nay".

Denis Law để lại gia tài lớn cho gia đình

Huyền thoại Denis Law khi qua đời ở tuổi 84 đã để lại khối tài sản lớn cho gia đình. Truyền thông Anh cho biết khối tài sản ấy trị giá hơn 2 triệu bảng. Cụ thể, hồ sơ di chúc ghi nhận huyền thoại của MU để lại tổng cộng 2.035.475 bảng.

Roy Keane sắp có thêm cháu

Cựu danh thủ Roy Keane chuẩn bị đón thêm cháu khi con gái của ông là Leah Keane có con đầu lòng với tuyển thủ Anh Taylor Harwood-Bellis. Trước đó, Roy Keane có 3 lần đón cháu với người cháu ra đời gần nhất vào tháng 4/2025.

Donnarumma tức giận lên tiếng vạch mặt HLV Enrique, xác nhận chia tay PSG
Donnarumma tức giận lên tiếng vạch mặt HLV Enrique, xác nhận chia tay PSG

Thủ thành Gianluigi Donnarumma gần đây đăng những dòng tâm thư lên mạng xã hội để giãi bày về tình hình rối ren của anh ở PSG.

14/08/2025 01:41 AM (GMT+7)
