Tin mới nhất bóng đá sáng 14/8: MU không được tin tưởng lọt top 4 Ngoại hạng Anh

MU không được tin tưởng lọt top 4 Ngoại hạng Anh 2025/26

MU đã chi tiêu nhiều ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 và đang quyết tâm đẩy những cầu thủ không còn trong kế hoạch của HLV Amorim ra đi. Họ còn có giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới khá tốt. Nhưng theo cựu sao MU Mikael Silvestre đánh giá, "Quỷ đỏ" khó lòng mang đến khác biệt ở Ngoại hạng Anh 2025/26:

"MU cần phải đủ điều kiện dự cúp châu Âu, dù không nhất thiết là Champions League. Việc lọt top 4 với MU ở mùa giải tới là điều điên rồ dù cho danh tiếng của họ lớn. Nhưng chúng ta phải chấp nhận rằng đó là thực tế của CLB".

MU không được tin tưởng đạt thành tích cao ở mùa giải mới dù đã chi nhiều tiền ở phiên chợ hè 2025

Lewandowski nói Barcelona nhờ ơn Xavi để có ngày hôm nay

Gần đây, tiền đạo Lewandowski cho biết chính HLV Xavi là người đặt nền móng để Barcelona tìm lại vị thế như hiện tại: "Xavi là người rất quan trọng với tôi khi tôi đến Barcelona, trong những tháng đầu tiên và cả quãng thời gian sau đó.Những gì ông ấy làm cho câu lạc bộ trong giai đoạn khó khăn là điều tuyệt vời. Đôi khi mọi người không nghĩ đến điều này, nhưng tôi cho rằng ông ấy yêu câu lạc bộ. Nhờ ông ấy mà Barca mới có được ngày hôm nay".

Denis Law để lại gia tài lớn cho gia đình

Huyền thoại Denis Law khi qua đời ở tuổi 84 đã để lại khối tài sản lớn cho gia đình. Truyền thông Anh cho biết khối tài sản ấy trị giá hơn 2 triệu bảng. Cụ thể, hồ sơ di chúc ghi nhận huyền thoại của MU để lại tổng cộng 2.035.475 bảng.

Roy Keane sắp có thêm cháu

Cựu danh thủ Roy Keane chuẩn bị đón thêm cháu khi con gái của ông là Leah Keane có con đầu lòng với tuyển thủ Anh Taylor Harwood-Bellis. Trước đó, Roy Keane có 3 lần đón cháu với người cháu ra đời gần nhất vào tháng 4/2025.