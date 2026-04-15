Tin mới nhất bóng đá sáng 15/4: Sao Barcelona "cà khịa" fan Atletico Madrid

Sao Barcelona "cà khịa" fan Atletico Madrid

Không thể thi đấu vì chấn thương, Raphinha vẫn có mặt tại sân Metropolitano để cổ vũ đồng đội. Tuy nhiên, Barcelona không thể vượt ải thành công và ngậm ngùi nhường vé đi tiếp cho Atletico Madrid. Sau khi trận đấu kết thúc, Raphinha đã có hành động "cà khịa" với CĐV của đội chủ nhà khi ra dấu nói rằng Atletico Madrid sẽ phải về nhà sau bán kết Champions League.

Raphinha không quên "cà khịa" đối thủ

Al Ittihad giành quyền đi tiếp tại AFC Champions League

Sau khi Al Hilal bị loại khỏi AFC Champions League, Al Ittihad trở thành niềm hy vọng số một của Saudi Arabia tại đấu trường này. Mặc dù vậy, đương kim vô địch Saudi Pro League cũng cực vất vả mới có vé đi tiếp. Họ bị Al Wahda cầm hòa suốt 120 phút và chỉ có được bàn thắng ấn định tỉ số do công của Fabinho từ chấm phạt đền ở phút 120+1.

Sức hút khó cưỡng của Neymar

Santos sẽ đá lượt 2 vòng bảng Copa Sudamericana, (tương đương với Europa League ở châu Âu) vào sáng ngày 15/4 và đối thủ là Recoleta, đại diện tới từ Paraguay. Một thông tin khá thú vị là chủ tịch của Recoleta, Luis Vidal (52 tuổi) muốn vào sân thi đấu để có dịp đối đầu với Neymar. Mặc dù đã qua thời đỉnh cao phong độ nhưng Neymar vẫn là cái tên có sức hút cực lớn tại Nam Mỹ.

Bayern Munich đẩy nhanh tiến độ vụ mua Gordon

Theo báo chí Anh, Bayern Munich đang đẩy nhanh quá trình trong thương vụ chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle. Nguồn tin cho biết Bayern Munich sẵn sàng bỏ ra từ 55 đến 60 triệu bảng cho thương vụ này. Newcastle đang đòi giá cao hơn nhưng họ gặp áp lực về mặt tài chính do không được dự cúp châu Âu mùa sau.