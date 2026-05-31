"Nữ thần vàng UFC" Palmer diện bikini, khoe vẻ nóng bỏng dưới ánh mặt trời

Không phải võ sĩ chuyên nghiệp, nhưng sức hút của Brittney Palmer tạo ra vẫn thực sự đặc biệt. Mới đây, cựu “ring girl” đình đám của UFC tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ với loạt ảnh bikini đầy cuốn hút.

Hình ảnh mới nhất mà Palmer chia sẻ gây sốt mạng xã hội

Vẻ đẹp “đốt cháy” mạng xã hội

Ở tuổi 38, Brittney Palmer vẫn khiến người hâm mộ phải trầm trồ khi đăng tải bức ảnh diện bikini xanh dưới ánh nắng rực rỡ. Không cần tạo dáng cầu kỳ, cô vẫn toát lên vẻ tự tin, quyến rũ và tràn đầy năng lượng. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, với hàng loạt bình luận ca ngợi như “Nữ thần vàng”, “Không thể tin nổi” hay “Luôn hoàn hảo”...

Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của Palmer không hề suy giảm, dù không còn làm việc với tư cách là ring girl cho đấu trường võ tổng hợp lớn nhất hành tinh (UFC).

Từ “huyền thoại lồng bát giác” đến ngôi sao mạng xã hội

Brittney Palmer từng là một trong những gương mặt biểu tượng của UFC suốt gần hai thập kỷ. Với vai trò Octagon Girl, cô không chỉ xuất hiện giữa các hiệp đấu mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm giải trí của người xem.

Sau khi rời UFC, Palmer chuyển hướng sang người mẫu thời trang, nghệ sĩ hội họa và nhà sáng tạo nội dung số.

Cô xây dựng thành công hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội với hơn 1 triệu người theo dõi, nơi mỗi bài đăng đều dễ dàng tạo hiệu ứng lan tỏa.

Dù xuất phát từ MMA, câu chuyện của Brittney Palmer phản ánh xu hướng chung của thể thao hiện đại khi hình ảnh cá nhân và sức hút truyền thông có thể giúp một nhân vật duy trì danh tiếng lâu dài.

Sức hút không tuổi

Điều khiến Palmer được yêu thích ngoài ngoại hình, còn là sự tự tin và khả năng duy trì phong độ qua thời gian. Ở tuổi gần 40, cô vẫn giữ được vóc dáng săn chắc cùng phong thái chuyên nghiệp.

Người hâm mộ không chỉ nhìn thấy một bức ảnh đẹp, mà còn là hình ảnh của sự kỷ luật và chăm sóc bản thân, điều vốn rất quen thuộc trong giới vận động viên đỉnh cao.

Những hình ảnh đẹp về "nữ thần vàng" huyền thoại của UFC