Tin mới nhất bóng đá sáng 12/4: Maguire không hề giảm lương?

Maguire không hề giảm lương?

Theo phóng viên Andy Mitten của tờ Athletic, Harry Maguire không hề giảm lương trong bản hợp đồng mới ký với Man United. “Tôi không nghĩ có chuyện giảm lương ở đây. Tôi đã theo vụ này khá lâu rồi nên hiểu rất rõ. Maguire có thể chuyển tới giải đấu khác để nhận tiền lương cao hơn. MU phải trả lương xứng đáng với những gì Maguire đã cống hiến. Theo tôi được biết, một vài CLB của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Italia đều muốn có chữ ký của Maguire”.

Harry Maguire

CĐV Arsenal có hành động không đẹp

Theo giới truyền thông Anh, khán giả của Arsenal đã có hành động không đẹp sau trận thua 1-2 trước Bournemouth ngay trên sân nhà. Cụ thể, họ định tấn công một số phóng viên ăn mừng chiến thắng của đội khách trong khu vực dành cho phóng viên. Những phóng viên này được yêu cầu ở nguyên vị trí cho tới khi khán giả về hết để đảm bảo an toàn.

Hansi Flick vẫn cảnh giác cao độ

Mặc dù Barcelona đã hơn Real Madrid tới 9 điểm nhưng HLV Hansi Flick vẫn bày tỏ sự cảnh giác cao độ trong cuộc đua vô địch La Liga. “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. 9 điểm là khoảng cách an toàn nhưng chúng tôi vẫn cần tập trung để kết thúc công việc của mình. Cho tới khi có kết quả cuối cùng, các cầu thủ của tôi vẫn phải tập trung 100%”.

Ngumoha đi vào lịch sử Liverpool

Với bàn thắng vào lưới Fulham, Rio Ngumoha chính thức đi vào lịch sử CLB Liverpool với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng Anh trên sân Anfield. Kỷ lục trước đó thuộc về Raheem Sterling (17 tuổi 317 ngày). Trong khi đó, Ngumoha mới chỉ 17 tuổi 225 ngày.

Liam Rosenior tự tin Chelsea có thể thắng Man City

Trả lời phỏng vấn trước đại chiến với Man City, HLV Liam Rosenior bày tỏ sự tự tin về khả năng giành trọn 3 điểm của Chelsea. “Ba điểm sẽ giúp chúng tôi tiến gần tới mục tiêu dự Champions League mùa sau. Đó là tất cả những gì chúng tôi tập trung vào lúc này. Đối thủ nào cũng như vậy thôi, mọi trận đấu đều khó khăn. Đối đầu với Man City là thử thách lớn nhưng xứng đáng để mong chờ”.