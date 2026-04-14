Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fiorentina vs Lazio 14/04/26 - Trực tiếp
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
1
Logo Lazio - LAZ Lazio
0
Manchester United vs Leeds United 14/04/26 - Trực tiếp
Logo Manchester United - MUN Manchester United
1
Logo Leeds United - LEE Leeds United
2
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 14/4: Bayern, Barca tranh Leao, Milan cân nhắc bán sớm

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Theo Gazzetta dello Sport, Liverpool và Barcelona đang nghiêm túc theo đuổi Rafael Leao của AC Milan.

   

Liverpool và Barca tranh Leao, Milan cân nhắc bán sớm

Theo Gazzetta dello Sport, Liverpool và Barcelona đang nghiêm túc theo đuổi Rafael Leao của AC Milan. Ngôi sao 26 tuổi sa sút phong độ và mối quan hệ với CĐV ngày càng căng thẳng, khiến khả năng ra đi tăng cao.

Dù hợp đồng có điều khoản giải phóng lên tới 175 triệu euro, Milan sẵn sàng đàm phán ở mức khoảng 80 triệu euro. Bên cạnh Liverpool và Barcelona, thì Manchester United cùng các CLB Saudi Pro League cũng theo sát tình hình.

Thần đồng 16 tuổi gây “bão”, nửa Ngoại hạng Anh vào cuộc

Nguồn tin của Daily Mail cho hay, tài năng trẻ Jeremy Monga của Leicester City đang trở thành mục tiêu của hàng loạt đội bóng tại Premier League. Cầu thủ 16 tuổi từng lập kỷ lục là người trẻ thứ hai ra sân tại giải đấu. Trong bối cảnh Leicester đối mặt nguy cơ xuống hạng, tương lai Monga càng được chú ý. Manchester United, Arsenal và Manchester City đã sẵn sàng gửi đề nghị, trong khi Liverpool, Tottenham hay Newcastle vẫn theo dõi sát sao.

Bayern “khóa cửa” Pavlovic trước sự chèo kéo của đại gia

Nguồn tin từ Sky cho biết Bayern Munich đã từ chối mọi đề nghị dành cho tiền vệ trẻ Aleksandar Pavlovic. Cầu thủ 21 tuổi nhận được sự quan tâm từ hàng loạt ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City và Manchester United. Tuy nhiên, Bayern khẳng định cầu thủ này không phải để bán. Bản thân Pavlovic cũng không có ý định rời đi, muốn tiếp tục phát triển tại đội bóng Đức.

Đội Ronaldo mời gọi Bernardo Silva

Theo nhà báo Nicolo Schira, tiền vệ Bernardo Silva nhiều khả năng chia tay Manchester City khi hợp đồng đáo hạn cuối mùa. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang nhận được sự quan tâm rộng rãi từ Barcelona, Juventus, Benfica và Galatasaray. Ngoài ra, các CLB Saudi Pro League - trong đó có Al Nassr của siêu sao Ronaldo cũng sẵn sàng đưa ra đề nghị hấp dẫn để thuyết phục tiền vệ 31 tuổi.

Real theo dõi “viên ngọc thô” Chelsea, chờ biến động hàng thủ

Nhà báo Christian Falk tiết lộ Bayern Munich vẫn theo sát trung vệ trẻ Josh Acheampong của Chelsea. Dù chưa ưu tiên bổ sung trung vệ, Bayern có thể hành động nếu Kim Min Jae ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, tuyển thủ Hàn Quốc hiện vẫn hài lòng với vai trò của mình dưới thời HLV Vincent Kompany, nên khả năng chia tay chưa thực sự rõ ràng.

Mùa hè bất ổn chờ Liverpool, Chelsea & Newcastle: Dàn sao tháo chạy, HLV mất ghế
Mùa hè bất ổn chờ Liverpool, Chelsea & Newcastle: Dàn sao tháo chạy, HLV mất ghế

Những đội bóng như Liverpool, Chelsea và Newcastle đang đứng trước mùa hè 2026 hứa hẹn rất bất ổn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/04/2026 02:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN