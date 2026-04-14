Tin mới nhất bóng đá sáng 14/4: Bayern, Barca tranh Leao, Milan cân nhắc bán sớm

Liverpool và Barca tranh Leao, Milan cân nhắc bán sớm

Theo Gazzetta dello Sport, Liverpool và Barcelona đang nghiêm túc theo đuổi Rafael Leao của AC Milan. Ngôi sao 26 tuổi sa sút phong độ và mối quan hệ với CĐV ngày càng căng thẳng, khiến khả năng ra đi tăng cao.

Leao lọt vào tầm ngắm của Liverpool và Barca

Dù hợp đồng có điều khoản giải phóng lên tới 175 triệu euro, Milan sẵn sàng đàm phán ở mức khoảng 80 triệu euro. Bên cạnh Liverpool và Barcelona, thì Manchester United cùng các CLB Saudi Pro League cũng theo sát tình hình.

Thần đồng 16 tuổi gây “bão”, nửa Ngoại hạng Anh vào cuộc

Nguồn tin của Daily Mail cho hay, tài năng trẻ Jeremy Monga của Leicester City đang trở thành mục tiêu của hàng loạt đội bóng tại Premier League. Cầu thủ 16 tuổi từng lập kỷ lục là người trẻ thứ hai ra sân tại giải đấu. Trong bối cảnh Leicester đối mặt nguy cơ xuống hạng, tương lai Monga càng được chú ý. Manchester United, Arsenal và Manchester City đã sẵn sàng gửi đề nghị, trong khi Liverpool, Tottenham hay Newcastle vẫn theo dõi sát sao.

Bayern “khóa cửa” Pavlovic trước sự chèo kéo của đại gia

Nguồn tin từ Sky cho biết Bayern Munich đã từ chối mọi đề nghị dành cho tiền vệ trẻ Aleksandar Pavlovic. Cầu thủ 21 tuổi nhận được sự quan tâm từ hàng loạt ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City và Manchester United. Tuy nhiên, Bayern khẳng định cầu thủ này không phải để bán. Bản thân Pavlovic cũng không có ý định rời đi, muốn tiếp tục phát triển tại đội bóng Đức.

Đội Ronaldo mời gọi Bernardo Silva

Theo nhà báo Nicolo Schira, tiền vệ Bernardo Silva nhiều khả năng chia tay Manchester City khi hợp đồng đáo hạn cuối mùa. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang nhận được sự quan tâm rộng rãi từ Barcelona, Juventus, Benfica và Galatasaray. Ngoài ra, các CLB Saudi Pro League - trong đó có Al Nassr của siêu sao Ronaldo cũng sẵn sàng đưa ra đề nghị hấp dẫn để thuyết phục tiền vệ 31 tuổi.

Real theo dõi “viên ngọc thô” Chelsea, chờ biến động hàng thủ

Nhà báo Christian Falk tiết lộ Bayern Munich vẫn theo sát trung vệ trẻ Josh Acheampong của Chelsea. Dù chưa ưu tiên bổ sung trung vệ, Bayern có thể hành động nếu Kim Min Jae ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, tuyển thủ Hàn Quốc hiện vẫn hài lòng với vai trò của mình dưới thời HLV Vincent Kompany, nên khả năng chia tay chưa thực sự rõ ràng.