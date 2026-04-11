Tin mới nhất bóng đá sáng 11/4: Juventus mời Alisson hợp đồng 3 năm

Alisson và Juventus đàm phán

Theo báo chí Italia, thủ môn Alisson đang đàm phán với Juventus về khả năng gia nhập CLB này từ mùa giải sau. Juventus đang mời hợp đồng 3 năm với thủ môn người Brazil và Liverpool có vẻ cũng đã sẵn sàng chia tay anh do chấn thương triền miên. Alisson nếu về Juventus sẽ tái ngộ thầy cũ Luciano Spalletti, người đã dẫn dắt anh tại Roma và mới đây vừa gia hạn 2 năm với Juventus.

Schlotterbeck gia hạn với Dortmund tới 2031

Dortmund đã chính thức công bố họ đạt được thỏa thuận gia hạn với trung vệ Nico Schlotterbeck tới năm 2031. Nhưng đáng chú ý là bên cạnh việc được tăng lương, Schlotterbeck cũng có điều khoản giải phóng ở mức 60 triệu euro trong bản hợp đồng mới, và chỉ một số nhỏ CLB được phép kích hoạt điều khoản này để mua trung vệ người Đức. Như vậy Schlotterbeck vẫn chưa đóng cửa với khả năng gia nhập một đại gia châu Âu trong những năm tới.

Arsenal cân nhắc gia hạn với Martinelli

Theo một số nguồn tin, Arsenal có thể trong hè này sẽ mời Gabriel Martinelli gia hạn nhưng với điều kiện tiền đạo này phải chấp nhận vai trò xoay vòng thay vì được ra sân thường xuyên. HLV Mikel Arteta đánh giá cao tinh thần chuyên nghiệp của Martinelli và coi anh vẫn là một cầu thủ lợi hại khi dùng từ ghế dự bị.

Lautaro Martinez nghỉ 2 tuần

Sky Italia cho biết tiền đạo Lautaro Martinez đã bị chấn thương ở chân trái và sẽ phải nghỉ thi đấu trong 2 tuần tới. Lautaro dự kiến sẽ phải vắng 4 trận tiếp theo của Inter, bao gồm gặp Como, Cagliari và Torino ở Serie A, lẫn bán kết lượt đi Coppa Italia gặp Como.

Lộ diện HLV tạm quyền của Italia

Sau khi chia tay với Gennaro Gattuso vì chiến dịch vòng loại World Cup 2026 thất bại, Italia sẽ đá giao hữu tháng 6 này với một HLV mới là ông Silvio Baldini, người sẽ dẫn dắt các trận giao hữu gặp Luxembourg và Hy Lạp. Baldini đang làm việc ở tuyển U21 Italia và đã làm công tác huấn luyện từ tận 1984 đến nay, trong đó có thành công đáng kể tại Empoli và Catania.