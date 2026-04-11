Augsburg vs Hoffenheim 11/04/26 - Trực tiếp
2
2
Roma vs Pisa 11/04/26 - Trực tiếp
2
0
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers 11/04/26 - Trực tiếp
1
0
Real Madrid vs Girona 11/04/26 - Trực tiếp
0
0
Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
-
-
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
-
-
Arsenal vs AFC Bournemouth
-
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
-
-
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
-
-
Heidenheim vs Union Berlin
-
-
Brentford vs Everton
-
-
Burnley vs Brighton & Hove Albion
-
-
Milan vs Udinese
-
-
Liverpool vs Fulham
-
-
Barcelona vs Espanyol
-
-
St. Pauli vs Bayern Munich
-
-
Atalanta vs Juventus
-
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
-
-
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
-
-
Osasuna vs Real Betis
-
-
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
-
Crystal Palace vs Newcastle United
-
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
-
-
Sunderland vs Tottenham Hotspur
-
-
Parma vs Napoli
-
-
Toulouse vs Lille
-
-
Chelsea vs Manchester City
-
-
Stuttgart vs Hamburger SV
-
-
Como vs Inter Milan
-
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
-
-
Athletic Club vs Villarreal
-
-
Fiorentina vs Lazio
-
-
Manchester United vs Leeds United
-
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
-
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
-
-
Bayern Munich vs Real Madrid
-
-
Arsenal vs Sporting CP
-
-
Celta de Vigo vs Freiburg
-
-
Real Betis vs Sporting Braga
-
-
Nottingham Forest vs Porto
-
-
Aston Villa vs Bologna
-
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 11/4: Juventus mời Alisson hợp đồng 3 năm

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Thủ môn Alisson có thể rời Liverpool hè này khi đang được Juventus đón chào.

Alisson và Juventus đàm phán

Theo báo chí Italia, thủ môn Alisson đang đàm phán với Juventus về khả năng gia nhập CLB này từ mùa giải sau. Juventus đang mời hợp đồng 3 năm với thủ môn người Brazil và Liverpool có vẻ cũng đã sẵn sàng chia tay anh do chấn thương triền miên. Alisson nếu về Juventus sẽ tái ngộ thầy cũ Luciano Spalletti, người đã dẫn dắt anh tại Roma và mới đây vừa gia hạn 2 năm với Juventus.

Schlotterbeck gia hạn với Dortmund tới 2031

Dortmund đã chính thức công bố họ đạt được thỏa thuận gia hạn với trung vệ Nico Schlotterbeck tới năm 2031. Nhưng đáng chú ý là bên cạnh việc được tăng lương, Schlotterbeck cũng có điều khoản giải phóng ở mức 60 triệu euro trong bản hợp đồng mới, và chỉ một số nhỏ CLB được phép kích hoạt điều khoản này để mua trung vệ người Đức. Như vậy Schlotterbeck vẫn chưa đóng cửa với khả năng gia nhập một đại gia châu Âu trong những năm tới.

Arsenal cân nhắc gia hạn với Martinelli

Theo một số nguồn tin, Arsenal có thể trong hè này sẽ mời Gabriel Martinelli gia hạn nhưng với điều kiện tiền đạo này phải chấp nhận vai trò xoay vòng thay vì được ra sân thường xuyên. HLV Mikel Arteta đánh giá cao tinh thần chuyên nghiệp của Martinelli và coi anh vẫn là một cầu thủ lợi hại khi dùng từ ghế dự bị.

Lautaro Martinez nghỉ 2 tuần

Sky Italia cho biết tiền đạo Lautaro Martinez đã bị chấn thương ở chân trái và sẽ phải nghỉ thi đấu trong 2 tuần tới. Lautaro dự kiến sẽ phải vắng  4 trận tiếp theo của Inter, bao gồm gặp Como, Cagliari và Torino ở Serie A, lẫn bán kết lượt đi Coppa Italia gặp Como.

Lộ diện HLV tạm quyền của Italia

Sau khi chia tay với Gennaro Gattuso vì chiến dịch vòng loại World Cup 2026 thất bại, Italia sẽ đá giao hữu tháng 6 này với một HLV mới là ông Silvio Baldini, người sẽ dẫn dắt các trận giao hữu gặp Luxembourg và Hy Lạp. Baldini đang làm việc ở tuyển U21 Italia và đã làm công tác huấn luyện từ tận 1984 đến nay, trong đó có thành công đáng kể tại Empoli và Catania.

Tin mới nhất bóng đá tối 10/4: Real Madrid cho Rudiger nghỉ ngơi
Bản tin bóng đá cập nhật tối 10/4: Real Madrid cho Rudiger nghỉ cuối tuần này để chuẩn bị đại chiến với Bayern Munich.

-11/04/2026 00:44 AM (GMT+7)
